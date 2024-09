"Oullinsbyrinthe", "rue Fabien Bagnon" : nouvelle vague de contestation contre les écologistes à Oullins

Alors qu'une banderole s'en prenant directement aux élus écologistes avait été installée puis retirée face à l'indignation des concernés, de nouvelles affiches et des stickers ont été installés sur le parcours pour dénoncer le test de la Métropole de Lyon.

"Oullinsbyrinthe" peut-on ainsi lire à l'entrée de l'interdiction de circuler pour les voitures en direction de Lyon. Ou encore "rue Fabien Bagnon", en référence au fait que le vice-président de la Métropole chargé de la Voirie emprunte chaque jour la Grande rue d'Oullins entre son domicile de Saint-Genis-Laval et le siège de la collectivité à la Part-Dieu, et que l'expérimentation rend donc son parcours quotidien à vélo plus confortable.

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge y voit "beaucoup d'ironie". Dans un communiqué, l'édile LR dit "comprendre l'exaspération d'une population qui ne se sent plus écoutée" et espère que les écologistes "entendront le message qui leur est envoyé".