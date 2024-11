Près de Lyon : l'arrêté de l'ARS est bâclé, l'installation de cette pharmacie devient illégale

Un peu plus d'un an plus tard, la justice administrative vient d'annoncer que cette installation ne s'est pas faite dans les règles. Le tribunal de Lyon a même annulé l'arrêté de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui autorisait Hello Pharmacie à déménager pour prendre ses quartiers dans la zone tertiaire de la commune.

Ce sont trois concurrents qui ont uni leurs forces pour attaquer cette décision de l'ARS devant la justice. Et pour cause, une faille imparable a été détectée par leurs avocats. En effet, l'ARS, dans son arrêté, devait lister les rues autour du site où s'implante Hello Pharmacie. Et quelqu'un n'a visiblement pas été très consciencieux puisqu'une "rue de l'Intermarché" a été inscrite. Or, elle n'existe évidemment pas.

Suffisant donc pour les juges pour considérer que l'arrêté est caduc, au même titre que l'implantation d'Hello Pharmacie.

Toutefois, au grand dam des concurrents, l'annulation n'est pas immédiate et entrera en vigueur au 1er mai 2025. Ce qui laisse largement le temps à Hello Pharmacie de monter un nouveau dossier pour solliciter un avis positif à l'ARS, qui devra ensuite publier un arrêté mieux ficelé que le premier.