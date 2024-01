Jean-Yves Grall (ex-ARS Auvergne-Rhône-Alpes) a-t-il été logé à l'oeil par le cadre d'une entreprise liée à la santé ?

Sa nomination au collège de la Haute Autorité de la Santé coïncidait avec la sortie de notre dossier au printemps dernier, dans lequel nous dénoncions un système opaque et qui pouvait s'apparenter à du pantouflage autour de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il dirigeait, et du secteur de la psychiatrie.

Mais après tout, aucun autre média n'avait jugé opportun de relayer ces informations à l'époque, Jean-Yves Grall s'imaginait qu'un procès en diffamation suffirait à museler la presse et à laver son honneur. Et surtout, à passer à autre chose - pourquoi pas le ministère de la Santé -, comme si rien n'avait été révélé.

Sauf que neuf mois plus tard, le plan ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Certes, suite à sa plainte, le directeur de la publication de LyonMag a été mis en examen pour diffamation envers un fonctionnaire.

Mais nos confrères de Blast ont réalisé une vidéo et un article qui ont donné une seconde vie à l'affaire Grall, avec une visibilité nationale. Lyon Capitale a également évoqué le dossier en janvier. Et la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité a réclamé l'ouverture d'une enquête parlementaire.

LyonMag révèle désormais un tour de passe-passe qui pose question sur la probité de ses protagonistes.

La belle maison de Ternay

Lors de notre enquête en avril 2023, nous avions découvert que Jean-Yves Grall vivait à la même adresse, et donc sous le même toit, que Christel Pierrat, directrice générale adjointe du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

Un couple jamais officialisé et que nous avions finalement laissé de côté, avant que Blast ne décide de le révéler cet automne. Pourquoi Jean-Yves Grall n'a-t-il jamais jugé opportun de signaler cette relation dans ses déclarations publiques d'intérêt, alors même qu'ils sont amenés à prendre des décisions professionnelles ensemble ?

Ces deux figures de la santé française (Christel Pierrat décide des nominations des directeurs d'hôpitaux ndlr) vivent à Ternay, dans une belle maison d'architecte avec piscine, mais qui ne leur appartient pas.

Jusque-là, rien de répréhensible. C'est même logique venant d'un couple relativement assez récent, et très souvent à Paris désormais.

L'affaire se complique pour Jean-Yves Grall quand on découvre à qui appartient la maison du chemin de Buyat.

C'est un certain Christophe Peynaud qui en est le propriétaire. Sa compagne y réside d'ailleurs selon les documents électoraux. Plutôt pratique pour Malin Meller, qui est conseillère municipale à Ternay et qui a donc besoin d'une adresse dans la commune pour garder son mandat.

Selon nos informations, le couple Peynaud-Meller vit en réalité du côté de Champagne-au-mont-d'Or.

Quelle entente ?

Alors pourquoi permettre au couple Grall-Pierrat d'élire domicile gratuitement dans leur maison située à la frontière avec Sérézin-du-Rhône ?

Les deux hommes sont-ils amis ? Christophe Peynaud a-t-il sympathisé avec Christel Pierrat à l'époque où ils travaillaient tous deux dans la Loire ?

Mais l'amitié, même quasi-fraternelle, occasionne-t-elle souvent des dons de maison de 247m2 avec jardin et piscine, estimée en 2021 à plus de 875 000 euros ? Non.

Et encore moins à un haut-fonctionnaire qui fut cardiologue et qui toute sa vie, a connu des revenus très importants. En sachant que Christel Pierrat n'est pas à plaindre également côté salaire.

Qui est Christophe Peynaud ? Il est actuellement le managing director d'Accenture, entreprise de conseils qui propose, notamment aux établissements et aux Agences régionales de santé, des solutions de transformation de leurs réseaux internes et systèmes informatiques, et de gestion de la data. D'importants marchés ont été récemment remportés dans le monde de la santé.

Jean-Yves Grall était de son côté directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi président du collège des directeurs généraux d’ARS depuis octobre 2014.

Cela impliquerait un possible conflit d'intérêts entre les deux hommes aux responsabilités importantes.

Contacté via ses avocats, Jean-Yves Grall n'a pas apporté de réponses à nos questions censées éclaircir cette situation pour le moins intriguante. Cette dernière pourrait d'ailleurs avoir été régularisée en catastrophe. Toujours selon nos informations, suite à la diffusion de l'enquête de Blast, la maison de Ternay aurait été vendue à Jean-Yves Grall.

A.A.