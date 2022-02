Après l’affaire Orpea : 20 Ehpad déjà signalés par le passé vont être contrôlés dans Lyon et sa région par l’ARS

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, a fait passer des instructions auprès des Agences régionales de santé et les Départements pour éviter que des Ehpad ne maltraitent leurs pensionnaires.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARS annonce dans un communiqué de presse que la région compte près de 900 établissements pour 77 700 places. Près de 51% sont privés, dont 155 à but lucratif, et 49% publics.

Avant l’affaire Orpea, des contrôles étaient menés par l’ARS et le Département du Rhône. Ainsi, en 2018, 270 inspections avaient été réalisées, dont 98 en Ehpad. Un chiffre revu à la baisse l’année suivante, avec 211 inspections dont 60 en Ehpad. L’ARS précise que les années 2020 et 2021 "ne sont pas significatives" puisque la crise sanitaire a empêché la bonne réalisation de contrôles.

En 2022, l’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée mais les consignes venues du ministère vont obliger l’Agence régionale de santé a reprendre la route pour débusquer d’éventuels établissements dangereux pour les personnes âgées qui y vivent. Ce sont 20 Ehpad qui ont été ciblés en Auvergne-Rhône-Alpes "sur la base d’un faisceau d’indices relatif à la situation de l’établissement et notamment les signalements d’évènements indésirables graves de professionnels et/ou des réclamations d’usagers".

L’ARS précise qu’elle ne donnera évidemment pas les noms de ces Ehpad en amont, afin de ne pas fausser le résultat des inspections.

Pour rappel, l’affaire Orpea a débuté avec le livre-enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs", qui mettait en lumière des maltraitantes réalisées dans des maisons de retraite du groupe, ainsi que les carences dans les contrôles de l’ARS en France.

Car selon le journaliste, il existe une "porosité très forte entre le privé et le public dans ce secteur. Un certain nombre d'anciens hauts fonctionnaires des ARS ont été embauchés par (les groupes privés) Orpea, Korian et d'autres. (…) Certains anciens inspecteurs travaillent aujourd'hui au sein du groupe Orpea donc connaissent les mécanismes de contrôle, ont un certain nombre de relations encore avec les ARS".