Affaire Grall : Anticor signale des faits présumés de prise illégale d’intérêts

Dans ce qui est communément appelée l’affaire Grall, du nom de l’ancien président de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, l’association anti-corruption s’attaque à deux protagonistes majeurs, soupçonnés de prise illégale d’intérêts.

Dans ce signalement que notre rédaction a pu consulter, Anticor s’attarde donc sur les cas de Serge Morais et Céline Vigné.

Le premier fut le directeur général adjoint de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes entre 2017 et 2021, avant de se recaser dans le privé, devenant président d’YKOE, une structure de cliniques psychiatriques qui bénéficie aujourd’hui de décisions prises hier par l’intéressé et son ex-supérieur Jean-Yves Grall.

La seconde a été directrice générale de Clinipsy (ancien nom d’Ykoé ndlr) après avoir été directrice de l’offre de soins de l’ARS, et avant d’être recasée aux Hospices Civils de Lyon.

Pour Anticor, "il semble nécessaire de s’interroger sur le fait que (Laurent) Morasz (fondateur d’Ykoé ndlr) semble avoir permis que M. Morais devienne actionnaire à 10% de Ykoé, par l’entremise de la société de ce dernier, la SMAUCARRE. (…) Ainsi, il semble indispensable de s’assurer que la faveur réalisée par M. Morasz au profit de M. Morais, afin que ce dernier puisse devenir actionnaire d’un groupe important, ne puisse pas être interprétée comme une contrepartie pour service rendu".

Aujourd’hui, Serge Morais est passé de haut-fonctionnaire à dirigeant à la tête d’une quarantaine d’établissements et sociétés.

"Seule l’ouverture d’une enquête préliminaire pourra permettre d’éclaircir l’étendue de ces conflits d’intérêts patents, et identifier la responsabilité, éventuellement pénale, des acteurs de cette affaire", conclut Anticor dans son signalement.

Après une première enquête dans LyonMag, reprise ensuite par Blast!, et alors que le PNF a également été saisi il y a plus d’un an, l’affaire Grall va-t-elle intéresser la justice lyonnaise ?