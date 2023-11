Affaire Grall : la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux réclame une enquête parlementaire

Relancée par la récente vidéo-enquête de Blast, elle fait réagir la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité.

Cette dernière se demande "comment est-il possible que des décisions d’une telle ampleur (ouvertures et fermeture d'établissements psychiatriques par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ndlr) soient prises sans diffusion d’une étude d’impact sur l’accès aux soins ? Comment est-il possible qu’aucune voix locale, régionale ou nationale ne se soit manifestée pour défendre tout ou partie de l’existant ? Quelles instances consultatives ou décisionnaires ont en région ou au ministère ont été sollicitées et quelles ont été leurs positions ?"

La Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux appelle alors à l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'affaire Grall, ainsi qu'à "la mise à pied de toutes les personnes du service public (ARS et ministère) susceptibles d'être impliquées dans cette affaire".

Pour rappel, LyonMag s'était intéressé au système mis en place par Jean-Yves Grall et au départ dans le privé de deux proches collaborateurs, partis rejoindre une société qui gérait des cliniques psychiatriques pour lesquelles ils avaient signé des autorisations, voire même en avaient créé de nouvelles.

Le dossier est toujours sur le bureau du Parquet national financier, tandis que Jean-Yves Grall et la société Ykoé mise en cause dans notre enquête ont attaqué LyonMag pour diffamation.