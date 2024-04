Pourquoi une muse a-t-elle été oubliée sur l'Opéra de Lyon ?

Si Jean Nouvel lui a donné une seconde vie à la fin des années 1980, trois illustres architectes se sont succédé avant lui pour bâtir ce bâtiment.

C'est Soufflot qui, en 1754, se lança dans la conception et construction du Grand Théâtre lyonnais. Mais en 1826, un incendie ravagea sa salle de 2000 places. Ce fut ensuite le duo Jean-Marie Pollet et Antoine-Marie Chenavard qui pris sa suite en 1831. Cette fois, la commande passée concernait un opéra.

Et sur l'attique du bâtiment, de la gauche vers la droite, on retrouve encore aujourd'hui huit muses, popularisées par le bar éponyme de l'Opéra :

- Erato, muse de la Poésie lyrique

- Clio, muse de l'Histoire

- Euterpe, muse de la Musique

- Melpomène, muse de la Tragédie

- Thalie, muse de la Comédie

- Calliope, muse de la Poésie épique

- Polymnie, muse de la Rhétorique

- Terpsichore, muse de la Danse

Il existe pourtant neuf muses. Mais la dernière, Uranie, muse de l'Astrologie et de l'Astronomie, n'apparaît pas sur l'attique de l'Opéra. Elle n'a même pas été réalisée car les architectes Jean-Marie Pollet et Antoine-Marie Chenavard ont tranché et l'ont écartée. Il n'y avait tout simplement pas suffisamment de place pour une neuvième muse, car il fallait un nombre pair de colonnes pour encadrer les sept fenêtres centrales. Le choix se serait porté sur Uranie, dont les préceptes semblent être les plus éloignés de ce qui est proposé à l'Opéra.