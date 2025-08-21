Politique

Renaissance accuse Bruno Bernard de faire campagne sur les deniers de la Métropole de Lyon avec son dernier magazine

Renaissance accuse Bruno Bernard de faire campagne sur les deniers de la Métropole de Lyon avec son dernier magazine
Renaissance accuse Bruno Bernard de faire campagne sur les deniers de la Métropole de Lyon avec son dernier magazine - LyonMag

Si vous habitez la Métropole de Lyon, vous avez probablement découvert dans votre boîte aux lettres la dernière mouture de MeT', le magazine métropolitain.

Ou plutôt La Métropole (à) vivre, un bilan du mandat de 44 pages, rédigé, édité et distribué à 738 000 exemplaires par la collectivité.

A l'intérieur, le président écologiste Bruno Bernard se félicite de la transition et des chantiers initiés sous son impulsion. "En 2025, les résultats sont au rendez-vous", estime-t-il, citant en exemple la navette fluviale Navigône, la végétalisation, le passage en régie publique pour la gestion de l'eau ou le fléchage de la commande publique vers des filières locales durables.

Si les groupes de la majorité et de l'opposition ont la parole dans une police d'écriture minuscule pour que cela tienne sur une double page en fin de magazine, certains s'émeuvent de voir Bruno Bernard, toujours pas officiellement candidat, utiliser les moyens de la Métropole pour présenter son bilan. A 10 jours du coup d'envoi de la campagne, et donc de l'ouverture des comptes de campagne, c'est culotté.

Le parti Renaissance, par la voix de sa présidente locale Sarah Peillon, attaque ainsi l'élu écologiste, estimant que "cette publication, envoyée à une telle échelle et à un tel moment, s’apparente moins à une information institutionnelle qu’à un lancement de campagne pour le président sortant".

"Ce choix est d’autant plus choquant que la Métropole de Lyon justifie dans le même temps des coupes budgétaires, notamment pour des acteurs culturels majeurs de notre territoire", poursuit Sarah Peillon, rappelant que les subventions des Nuits de Fourvière ou de la Fête des Lumières ont été fortement rabotées.

Renaissance Rhône réclame désormais le montant total déboursé par la collectivité pour la sortie de ce hors-série de son magazine métropolitain. "Il y a quelques semaines, plutôt que d’assumer sa gestion, Bruno Bernard préférait accuser l’État pour justifier les coupes budgétaires imposées à la Métropole. Aujourd’hui, il engage des dépenses massives dans une communication électorale déguisée. C’est un nouvel exemple d’argent public gaspillé, qui aurait pu être utilisé pour préserver les budgets de nos grands événements aujourd’hui sacrifiés", conclut Sarah Peillon.

Tags :

Bruno Bernard

métropole de Lyon

métropolitaines 2026

sarah peillon

renaissance

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 21/08/2025 à 17:18

Sa a fini direct poubelles j'ai même pas lu

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 21/08/2025 à 17:14
Jesaistout a écrit le 21/08/2025 à 16h50

Que ceux qui ne sont pas content du bilan des écologistes jette la revue dans les composteurs Métropolitain en signe de protestation.
Je serais le premier à le faire.
Faire passer le message.

Je laisse dans la boîte aux lettres au cas ou j'oublie de prendre des sacs quand je sors mon chien

Signaler Répondre
avatar
Heureusement ils sont de gauche ! le 21/08/2025 à 17:05

Sinon, ils nous feraient les poches.. Enfin, c’est un peu ce qu’ils font en plus de défigurer notre belle ville et abrutir la population avec leurs coccinelles !!!

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 21/08/2025 à 17:03

J'aimais bien lire les magazines de Lyon, avant, il y avit de bonnes choses, maintenant quand je les vois avec ceux de la métropole, c'est direct poubelle.

Signaler Répondre
avatar
Souvenir le 21/08/2025 à 17:03

Le Maire de Caluire Monsieur Roger d'albert a du démissionner pour avoir utilisé une simple photo appartenant à la Mairie
Il a été balancé par un minable écolo qui avait été condamné.

Signaler Répondre
avatar
mise en examen le 21/08/2025 à 16:59

Nos élus sont irresponsables et irrespectueux des règles démocratiques

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 21/08/2025 à 16:50

Que ceux qui ne sont pas content du bilan des écologistes jette la revue dans les composteurs Métropolitain en signe de protestation.
Je serais le premier à le faire.
Faire passer le message.

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 21/08/2025 à 16:34

Alors Nanar on se fait mousser le pied de veau ..!!

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 21/08/2025 à 16:29

Bernard DÉMISSION

Signaler Répondre
avatar
oh le 21/08/2025 à 16:22

Toujours plus de ridicule.
Allez hop, au compost le magazine !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.