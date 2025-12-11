Véronique Sarselli : "Tout doit se faire en cohérence avec Jean-Michel Aulas et les 57 autres maires de la Métropole de Lyon"

Candidate aux élections métropolitaines, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon s'est alliée à Jean-Michel Aulas. Véronique Sarselli salue "l'union d'un chef d'entreprise ambitieux pour sa ville et un collectif de maires qui connaissent bien le territoire".

"Tout doit se faire en cohérence, comme avec les 57 autres communes de la Métropole. Mais Lyon est la ville-centre, c'est logique qu'elle ait une place importante. Grégory Doucet est resté très discret depuis 6 ans au conseil métropolitain", poursuit-elle.

Après l'épisode Etienne Blanc, la candidate Grand Coeur Lyonnais répète qu'elle ne fera "pas d'alliance avec les extrêmes. Et j'aimerais bien que Bruno Bernard clarifie sa position avec LFI au second tour".

Depuis des mois, les propositions de Jean-Michel Aulas ont fait tiquer à droite. Véronique Sarselli le promet, "toutes les propositions seront travaillées ensemble. Il faut retrouver un dialogue avec les maires. Certaines propositions de Jean-Michel Aulas seront acceptées, d'autres ne le seront peut-être pas".

