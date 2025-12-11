Véronique Sarselli : "Tout doit se faire en cohérence avec Jean-Michel Aulas et les 57 autres maires de la Métropole de Lyon"

Candidate aux élections métropolitaines, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon s'est alliée à Jean-Michel Aulas. Véronique Sarselli salue "l'union d'un chef d'entreprise ambitieux pour sa ville et un collectif de maires qui connaissent bien le territoire".
"Tout doit se faire en cohérence, comme avec les 57 autres communes de la Métropole. Mais Lyon est la ville-centre, c'est logique qu'elle ait une place importante. Grégory Doucet est resté très discret depuis 6 ans au conseil métropolitain", poursuit-elle.
Après l'épisode Etienne Blanc, la candidate Grand Coeur Lyonnais répète qu'elle ne fera "pas d'alliance avec les extrêmes. Et j'aimerais bien que Bruno Bernard clarifie sa position avec LFI au second tour".
Depuis des mois, les propositions de Jean-Michel Aulas ont fait tiquer à droite. Véronique Sarselli le promet, "toutes les propositions seront travaillées ensemble. Il faut retrouver un dialogue avec les maires. Certaines propositions de Jean-Michel Aulas seront acceptées, d'autres ne le seront peut-être pas".
00:00 Alliance avec Jean-Michel Aulas
02:36 Rapprochement avec l'extrême-droite ?
04:48 Propositions à travailler avec JMA
10:00 Transports en commun
14:17 Fête des Lumières
16:22 Culture
Vous faites erreur.Signaler Répondre
C'est le ou la présidente de la MERTOPOLE qui décide tout.
Le Maire de Lyon n’a pas son mot à dire.
Que les Lyonnais ne veulent plus du maire actuel, pourquoi pas.? En revanche le bilan de Monsieur le Président de la métropole, Bruno Bernard est à regarder de près, quoique disent ses détracteurs, il a fait le job et plutôt bien. Ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est son manque de..,. charisme et d'une certaine façon des façons un peu direct sur les méthodes.Signaler Répondre
L'incapacité des élus de gauche à travailler ensemble ne signifie pas que c'est le cas pour tous les autres.Signaler Répondre
Gestion de la ville par un millionnaire, NON merci. déjà qu'au gouvernement ils ne connaissent même pas le prix d'une baguette car gros salaire et pas vivre le quotidien des citoyens va forcement amener des décalage de priorité de vie.Signaler Répondre
On sait déjà que même les alliances « naturelles » ne durent pas toujours bien longtemps. Alors les mariages arrangés, comme celui conclu entre le candidat à la mairie de Lyon et l’actuelle maire de Sainte‑Foy‑lès‑Lyon, pourraient bien voler en éclats avant même d’atteindre leur deuxième anniversaire. Que se passera‑t‑il lorsque le vrai tempérament de chacun refera surface et reprendra ses droitsSignaler Répondre
Il faut aimer le risque. À chacun de faire son choix.
On ne vend pas la peau de l’ours avant de l’avoir tuéSignaler Répondre
Cette femme lige avoue entre les lignes que les finances publiques, l'argent des contribuables, coulera à flots pour le prolongement du métro jusqu'aux installations mercantiles de la famille Aulas.Signaler Répondre
Elle est pas belle la vie... pour les Aulas.
Je crains chère Madame que vous n'ayez pas votre mot à dire, juste signer les parapheurs que le DGS choisi par JMA vous présentera. La campagne de JMA sur la ville de Lyon est sur des compétences métropolitaines. Autrement dit, il va tout décidé . Si le rôle de potiche, ne vous dérange pas, alors qu'il en soit ainsi.Signaler Répondre
Trop flou ! Le programme est attendu avec curiosité !Signaler Répondre