Polémique autour d’une formation sur la laïcité à Lyon : la participation d’intervenants jugés proches de l’extrême-droite dénoncée

Mais lusieurs syndicats d’enseignants du Rhône, Sud Éducation, CGT Éduc’Action et CNT Éducation, contestent publiquement la liste des intervenants retenus pour cet événement. Dans une lettre adressée à la direction de l’EAFC et à la référente académique EAVR, ils affirment refuser la présence, selon eux problématique, de personnalités "proches des idées de l’extrême-droite".

Les organisations ciblent notamment Médéric Chapitaux, ancien gendarme, fondateur d’un centre de formation privé spécialisé dans la radicalisation dans le sport. Le communiqué relève plusieurs de ses prises de position, comme sa déclaration en 2023 sur CNEWS évoquant "une forme de séparatisme" lorsque des jeunes femmes souhaitent s’entraîner hors du regard masculin, ou encore sa proposition d’"étendre la loi de 2004 au monde du sport", y compris pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires.

Les syndicats critiquent également la participation du philosophe Pierre-Henri Tavoillot, dont ils rappellent plusieurs déclarations relayées dans la presse : dénonciation d’une "extrême gauchisation des médias", des propos sur l’absence de danger que représenterait le Rassemblement national pour les institutions, ou encore une analyse assimilant la gauche à "une religion".

Sud Éducation, CGT Éduc’Action et CNT Éducation estiment que ces positions interrogent la pertinence de confier à ces intervenants une formation dédiée au principe de laïcité. Ils ajoutent que Richard Senghor, autre participant mentionné, présente surtout un parcours lié aux questions de sécurité, malgré un passage au ministère de l’Éducation nationale. En revanche, la présence de l’historienne Rita Hermon-Belot n’est pas contestée, ses travaux sur la pluralité de la laïcité étant jugés compatibles avec le sujet.

Les syndicats demandent que les formations financées par des fonds publics s’appuient sur "des professionnels de l’éducation ou de véritables spécialistes des questions traitées" et que l’EAFC "cesse immédiatement d’inviter des intervenants ayant des accointances claires et nettes avec la droite radicale et l’extrême-droite".