Polémique autour d’une formation sur la laïcité à Lyon : la participation d’intervenants jugés proches de l’extrême-droite dénoncée

Mais lusieurs syndicats d’enseignants du Rhône, Sud Éducation, CGT Éduc’Action et CNT Éducation, contestent publiquement la liste des intervenants retenus pour cet événement. Dans une lettre adressée à la direction de l’EAFC et à la référente académique EAVR, ils affirment refuser la présence, selon eux problématique, de personnalités "proches des idées de l’extrême-droite".
Les organisations ciblent notamment Médéric Chapitaux, ancien gendarme, fondateur d’un centre de formation privé spécialisé dans la radicalisation dans le sport. Le communiqué relève plusieurs de ses prises de position, comme sa déclaration en 2023 sur CNEWS évoquant "une forme de séparatisme" lorsque des jeunes femmes souhaitent s’entraîner hors du regard masculin, ou encore sa proposition d’"étendre la loi de 2004 au monde du sport", y compris pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires.
Les syndicats critiquent également la participation du philosophe Pierre-Henri Tavoillot, dont ils rappellent plusieurs déclarations relayées dans la presse : dénonciation d’une "extrême gauchisation des médias", des propos sur l’absence de danger que représenterait le Rassemblement national pour les institutions, ou encore une analyse assimilant la gauche à "une religion".
Sud Éducation, CGT Éduc’Action et CNT Éducation estiment que ces positions interrogent la pertinence de confier à ces intervenants une formation dédiée au principe de laïcité. Ils ajoutent que Richard Senghor, autre participant mentionné, présente surtout un parcours lié aux questions de sécurité, malgré un passage au ministère de l’Éducation nationale. En revanche, la présence de l’historienne Rita Hermon-Belot n’est pas contestée, ses travaux sur la pluralité de la laïcité étant jugés compatibles avec le sujet.
Les syndicats demandent que les formations financées par des fonds publics s’appuient sur "des professionnels de l’éducation ou de véritables spécialistes des questions traitées" et que l’EAFC "cesse immédiatement d’inviter des intervenants ayant des accointances claires et nettes avec la droite radicale et l’extrême-droite".
gendarme tout est ditSignaler Répondre
Vite, vite, tu as encore oublié de prendre tes médicaments.Signaler Répondre
sud , cgt ; tout est dit ...Signaler Répondre
je suppose qu il faut lire " contre" et non pour. Maintenant que faut il penser de l enseignant qui demande a mes petits enfants de dire a leurs parents de ne pas voter pour tel ou tel .????Merci de la réponseSignaler Répondre
N'étant pas politisé (pour moi ce sont tous des profiteurs grassement payer par nous meme pour nous conduire dans le mur) je m'étonne tout de meme de vos propos sur les appels à l'intifada en plein Paris..Signaler Répondre
C'était quand qu'ils ont dit cela?
Si vous pouviez m'éclairer svp ..
Sinon je m'étonne toujours que personne ne denonce l'islamodroitisme.
Car quand Sarko à tout vendu au Qatar dont des armes et qu'en meme temp ce pays abrite un bureau des Talibans, un bureau pour le Hamas et des bureaux pour Al Qaida ou Daesh on peut dire que la droite à participer indirectement aux attentats en France..
Mais bon comme apres comme ils ont tous défilé mains dans la mains en se revendiquant tous Charlie c'est passé comme une lettre à la poste..
en tant qu'enseignante je suis outrée d'être traitée d'islamogauchiste après tout le travail que j'ai fait pour le racisme.Signaler Répondre
ou pour les syndicats une personne qui appelle au non respect de la laïcité n'est pas la mieux placé pour en assurer la formation.Signaler Répondre
interdire ou? dans des bâtiments publics?Signaler Répondre
ca s'appelle la loi
vous avez un problème avec les gens qui appellent à respecter la loi?
Attention à ce que vous écrivez et aux amalgames !Signaler Répondre
Etre pro Palestine devrait être un fait, notre pays ayant reconnu la reconnaissance de l'Etat.
Aussi, si l'on n'est pas pro Palestine, alors on est Anti Palestine, et donc favorable à l'opération en cours de l'Etat d'Israel, ce qui est bien moins glorieux.
Cependant, à l'inverse, une réunion Pro Hamas, là oui c'est un problème.
Alors ? Quel est votre cas ?
Le Hamas n'est pas la Palestine. L'Etat d'Israel n'est pas le peuple d'Israel et encore moins le peuple juif.
Je suis pro Palestine, mais Anti Hamas. Je suis contre le gouvernement Israelien, mais en soutien du peuple juif et israelien qui ne s'associent pas à celui-ci.
Sans l'extrême-droite ces ramassis gauchistes n'auraient aucun prétexte pour pouvoir exister.Signaler Répondre
Pour l'extrême gauche dès que l'approche ne correspond pas à leur idées / idéologie : c'est d'extrême droite ou facho de toute manière, classique avec eux : des fachos qui voient des fachos partout.Signaler Répondre
Etonnant de voir des syndicats de gauche et d'extrême gauche faire la pluie et le beau temps et faire le tri des intervenantsSignaler Répondre
La gauche en abandonnant la laïcité a laissé la place à l'extrême droite !Signaler Répondre
La cgt? Dont certains membres ont été condamnés par la justice pour apologie du terrorisme?Signaler Répondre
Ils sont partisans de la violence extrême, ce sont eux les fachos!
N'y a-t-il pas une université sur Lyon blindée de profs et d'élèves d'extrême gauche antisionistes, anti-tout ??Signaler Répondre
un enseignant de gauche, c est un pléonasme. Un enseignant qui en classe dit a mes petits enfants " dites a vos parents de ne pas voter pour un tel ou un tel " ca ne pose aucun problèmeSignaler Répondre
jugés proches de l’extrême-droite et d"autres jugés proches de l’extrême-gauche !Signaler Répondre
Par contre quand Rima Hassan accompagnée de ses supporters drapeaux palestiniens en tête participent , la aucun problème. un exemple parmi tant d autresSignaler Répondre
des événements sur la Palestine financés par l’argent public ? coin coin coinSignaler Répondre
Les gauchistes et leur sectarisme.... Comme d'habitude....Signaler Répondre
Ceux-la même qui veulent au nom du "vivre ensemble" interdire :
- les crèches de Noël,
- les sapins de Noël,.
- le joyeux Noël...
Être qualifié d'extrême droite par eux devient une distinction.
La gauche extreme, comme tout ce qu'elle touche, a bousillé l'enseignement en France mais comme d'habitude est la seule qui devrait pouvoir s'exprimerSignaler Répondre
Pour les syndicats, seules les personnes proches de l’extrême gauche qui flirtent avec le communautarisme et qui appele à l’intifada en plein Paris peuvent parler de la laïcité! Face à ces monstres qui veulent détruire notre pays, nous ne céderons plus!! Le combat des idées doit continuer et nous ne devons plus nous taire face à cette extrême gauche du chaos!!!Signaler Répondre
on les voit moins s offusquer pour des réunions pro Palestine ….Signaler Répondre
Quand des intervenants sont proches voir militants extrême gauche pas de soucis, par contre la critiquer c'est direct être catalogué d'extrême droite. lolSignaler Répondre
Ancien gendarme, le type est mieux placé que tous ces syndiqués pour parler de laïcité. Je suppose que la réalité qu'il a vécu sur le terrain ne correspond pas à leur narratif.Signaler Répondre
90% des personnels éducatifs sont de gauche mais c’est normal.Signaler Répondre