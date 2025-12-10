Municipales à Lyon : Grégory Doucet présente ses premières propositions pour “une ville facile à vivre”

Sa liste s'intitulera Vivre Lyon – L’union de la gauche et des écologistes. Le candidat met en avant dans un communiqué la volonté de faire un second mandat pour "faciliter la vie quotidienne des Lyonnais", en ciblant quatre priorités : logement, santé, pouvoir d’achat et sécurité.
Grégory Doucet inscrit ces propositions dans la continuité du mandat actuel, présenté comme "consacré à la protection face aux crises à venir". Il affirme vouloir ouvrir "une nouvelle étape porteuse de solutions, d’espoir et d’enthousiasme".
Face aux difficultés croissantes rencontrées pour se loger à Lyon, l'édile écologiste avance deux mesures fortes : la création d’une garantie universelle municipale des loyers, permettant aux habitants de solliciter la Ville comme garante, et la mise en place d’une assurance habitation municipale, présentée comme moins coûteuse.
Selon le patron du PCF Lyon Augustin Pesche, ces propositions visent à "faire sauter les verrous qui bloquent l’accès au logement".
Sur le thème de la santé, Grégory Doucet annonce l’ouverture de dix maisons de santé, soit au moins une par arrondissement. Ainsi que la création d’une mutuelle municipale, décrite comme "compétitive et inclusive".
Pour parfaire ces annonces très sociales voire socialistes, il promet aussi 10 tickets de stationnement annuels offerts aux Lyonnais pour accueillir leurs proches venant en voiture, et une journée entière d’accueil le mercredi, destinée à accompagner les familles et à "soulager les parents".
La sécurité n'est pas oubliée par l'union de la gauche puisque Grégory Doucet, qui ne reconduira pas son adjoint Mohamed Chihi en cas de victoire, promet la création de postes de police mobile et le renforcement des brigades à pied. Pas de révolution donc mais les écologistes estiment que "la présence humaine au bon endroit, au bon moment, en proximité, ça change tout".
La liste Vivre Lyon revendique un projet "social, écologique et solidaire". De nouvelles propositions seront présentées prochainement promet-elle.
