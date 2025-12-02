Le maire de Lyon Grégory Doucet victime d'un malaise et hospitalisé

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été victime d'un malaise lors d'une réunion de travail vers 17h30. Comme le révèle Actu.fr, l'édile écologiste est revenu à lui mais a tout de même été conduit à l'hôpital de la Croix-Rousse pour procéder à des tests et vérifications, pour s'assurer qu'il puisse retourner chez lui, voire reprendre ses activités d'élu cette semaine.

Candidat à sa réélection, négociateur d'une union de la gauche avec des partenaires gourmands, pilote d'une fin de mandat au rythme effréné imposé par le timing des chantiers à inaugurer, Grégory Doucet était aussi ce mardi matin sur le terrain rue de la République pour une opération de contrôle des cyclistes avec la police municipale.

Par ailleurs, le maire a couru la SaintéLyon ce dimanche - du moins sa plus courte version, la Saintétic de 13 kilomètres entre Chaponost et la Halle Tony-Garnier.

"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement réagi le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.