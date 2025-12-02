Politique

Le maire de Lyon Grégory Doucet victime d'un malaise et hospitalisé

Ce mardi en fin d'après-midi, les pompiers sont intervenus à l'Hôtel de Ville.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été victime d'un malaise lors d'une réunion de travail vers 17h30. Comme le révèle Actu.fr, l'édile écologiste est revenu à lui mais a tout de même été conduit à l'hôpital de la Croix-Rousse pour procéder à des tests et vérifications, pour s'assurer qu'il puisse retourner chez lui, voire reprendre ses activités d'élu cette semaine.

Candidat à sa réélection, négociateur d'une union de la gauche avec des partenaires gourmands, pilote d'une fin de mandat au rythme effréné imposé par le timing des chantiers à inaugurer, Grégory Doucet était aussi ce mardi matin sur le terrain rue de la République pour une opération de contrôle des cyclistes avec la police municipale.

Par ailleurs, le maire a couru la SaintéLyon ce dimanche - du moins sa plus courte version, la Saintétic de 13 kilomètres entre Chaponost et la Halle Tony-Garnier.

"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement réagi le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.

29 commentaires
Pierreiii le 02/12/2025 à 22:38

Aurait-il vu les résultats d'un nouveau sondage ? Blague à part, prompt rétablissement mon cher.

Homa le 02/12/2025 à 22:37

En même temps il mangerait un steak de temps en temps, il ferait pas de malaise. Je l’ai croisé la semaine dernière, il fait peur à voir, visage émacié…

Game over le 02/12/2025 à 22:29

C'est parce qu'il vient de se rendre compte, au bout de
6 ans, que tous les Lyonnais le déteste !
C'est sûr, ça fait un choc....

nou ? le 02/12/2025 à 22:27
Gigigone a écrit le 02/12/2025 à 21h31

Aucune compassion pour le personnage, rien a faire de lui,
Comme lui n’a rien a faire de nou.

Parlez pour vous votre grandeur !

prompt rétablissement monsieur le maire .

Bon rétablissement à vous le 02/12/2025 à 22:20

comme à Mr Aulas que l 'on a vu aussi blessé au visage .

Pour un débat serein entre les deux .

Parlez en votre nom le 02/12/2025 à 22:15
lo a écrit le 02/12/2025 à 21h42

On ne l'aime pas, mais on lui souhaite bon rétablissement

Qui est on ? SE cacher derrière ce pronom est lâche et malhonnête. Parlez pour vous. Tout le monde ne pense pas la même chose et heureusement. Tout le monde ne pense pas comme vous et heureusement !

ex-precisions le 02/12/2025 à 21:50

Bon rétablissement, Monsieur Doucet.
J'ai beau ne pas être du même bord politique, vous restez selon moi le grand frère de tous les Lyonnais.

Lu6 le 02/12/2025 à 21:46

Il a dû avoir une idée lumineuse 💡
Mais n'ayant pas l'habitude.... Crac !
Bon rétablissement quand même à ce Monsieur !
J'ai effectivement plus d'empathie que lui envers les citoyens qui n'adhèrent pas à son dogme !

RAF le 02/12/2025 à 21:45
Gigigone a écrit le 02/12/2025 à 21h31

Aucune compassion pour le personnage, rien a faire de lui,
Comme lui n’a rien a faire de nou.

Comme toi t'as rien à faire de l’orthographe...

fric -frac le 02/12/2025 à 21:43

oh bichette, il a fait un malaise vagal (du à un état de stress intense) il sent sa fin de mandat venir ....

lo le 02/12/2025 à 21:42

On ne l'aime pas, mais on lui souhaite bon rétablissement

Malaise vagal le 02/12/2025 à 21:38

Étonnant d’être pris aussi vite en charge pour un malaise vagal
Moi j’ai attendu 12 heure à l’hôpital

Un petit gâteau le 02/12/2025 à 21:33

Pourquoi parler de ce monsieur ici ? Et les SDF qui meurent dans le silence le plus total, personne en parle. Doucet est un citoyen comme tout le monde et n'est pas supérieur au service du coin ou à la Madame Michu du quartier

Bon rétablissement le 02/12/2025 à 21:32

Félicitations aux pompiers pour avoir inaugurer leur nouveau vélo ambulance, M le Maire profitera de ce temps de repos pour réfléchir comment les ambulances SAMU , pompiers font pour accéder à HEHE avec le cours Roosevelt bloquer par ces services

Gigigone le 02/12/2025 à 21:31

Aucune compassion pour le personnage, rien a faire de lui,
Comme lui n’a rien a faire de nou.

Ritchie le 02/12/2025 à 21:31

J'imagine qu'il a été évacué en trottinette...

leger le 02/12/2025 à 21:26

et dire que ecolos péjoratif sur de Aulas !!! Bon rétablissement en tt état de cause

Pompiers dans les bouchons le 02/12/2025 à 21:19

Le conducteur de l'ambulance a t il pu évoquer avec le maire les difficultés de circulation qui provoquent de sérieuses pertes de chance pour les patients ?

Congés menstruels le 02/12/2025 à 21:17

Il a grandement besoin de se reposer ce maire fatigué, à la limite du bore out.

Bianca le 02/12/2025 à 21:10

Il n'a pas digéré les sondages ?

Détente & Relaxation le 02/12/2025 à 21:02

En espérant qu'il puisse se reposer dans quelques mois et qu'il se mette au vert loin du stress lyonnais.

Contribuable69 le 02/12/2025 à 20:59

Il est temps que ce monsieur retourne pantoufles à Handicap International

ohe greg le 02/12/2025 à 20:58

Hé Greg reviens !!
Repose toi et tu verras cela va bien se passer.
Bon retablissement

laure delyon le 02/12/2025 à 20:58

Du coup le petit grégory la doucette a pu tester l'impossibilité de circuler en ville, ou comme toujours il a eu un passe droit et un giro, comme pour l'enterrement de Bernard Lacombe?
Une tisane bio, un cataplasme, de l'argile (verte évidemment), de l'eau pasteurisée et dodo dans un des draps bio en coton non lavé produits en France et il reviendra malheureusement.
Il devrait plutôt partir se retirer dans une yourte en terre pour le reste de sa vie!

Peuchère le 02/12/2025 à 20:57

Sûrement après lecture des sondages pour les municipales

GLOUGLOU 1er le 02/12/2025 à 20:56

Et dire que certain s'inquiète de la sante de JMA !

Normal le 02/12/2025 à 20:56

Faut manger plus de viande et moins de graine...

le fait politique le 02/12/2025 à 20:55

Bon rétablissement
Quand même, pour un écolo, tombé dans les pommes: cela a du panache.

La fatigue du pouvoir le 02/12/2025 à 20:51

À force de prendre les lyonnais pour des cons, la fatigue me guette de plus en plus jour après jour. Allez, quand même un bon rétablissement à ce monsieur…

