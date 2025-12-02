Le maire de Lyon Grégory Doucet victime d'un malaise et hospitalisé

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été victime d'un malaise lors d'une réunion de travail vers 17h30. Comme le révèle Actu.fr, l'édile écologiste est revenu à lui mais a tout de même été conduit à l'hôpital de la Croix-Rousse pour procéder à des tests et vérifications, pour s'assurer qu'il puisse retourner chez lui, voire reprendre ses activités d'élu cette semaine.
Candidat à sa réélection, négociateur d'une union de la gauche avec des partenaires gourmands, pilote d'une fin de mandat au rythme effréné imposé par le timing des chantiers à inaugurer, Grégory Doucet était aussi ce mardi matin sur le terrain rue de la République pour une opération de contrôle des cyclistes avec la police municipale.
Par ailleurs, le maire a couru la SaintéLyon ce dimanche - du moins sa plus courte version, la Saintétic de 13 kilomètres entre Chaponost et la Halle Tony-Garnier.
"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement réagi le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.
Aurait-il vu les résultats d'un nouveau sondage ? Blague à part, prompt rétablissement mon cher.Signaler Répondre
En même temps il mangerait un steak de temps en temps, il ferait pas de malaise. Je l’ai croisé la semaine dernière, il fait peur à voir, visage émacié…Signaler Répondre
C'est parce qu'il vient de se rendre compte, au bout deSignaler Répondre
6 ans, que tous les Lyonnais le déteste !
C'est sûr, ça fait un choc....
Parlez pour vous votre grandeur !Signaler Répondre
prompt rétablissement monsieur le maire .
comme à Mr Aulas que l 'on a vu aussi blessé au visage .Signaler Répondre
Pour un débat serein entre les deux .
Qui est on ? SE cacher derrière ce pronom est lâche et malhonnête. Parlez pour vous. Tout le monde ne pense pas la même chose et heureusement. Tout le monde ne pense pas comme vous et heureusement !Signaler Répondre
Bon rétablissement, Monsieur Doucet.Signaler Répondre
J'ai beau ne pas être du même bord politique, vous restez selon moi le grand frère de tous les Lyonnais.
Il a dû avoir une idée lumineuse 💡Signaler Répondre
Mais n'ayant pas l'habitude.... Crac !
Bon rétablissement quand même à ce Monsieur !
J'ai effectivement plus d'empathie que lui envers les citoyens qui n'adhèrent pas à son dogme !
Comme toi t'as rien à faire de l’orthographe...Signaler Répondre
oh bichette, il a fait un malaise vagal (du à un état de stress intense) il sent sa fin de mandat venir ....Signaler Répondre
On ne l'aime pas, mais on lui souhaite bon rétablissementSignaler Répondre
Étonnant d’être pris aussi vite en charge pour un malaise vagalSignaler Répondre
Moi j’ai attendu 12 heure à l’hôpital
Pourquoi parler de ce monsieur ici ? Et les SDF qui meurent dans le silence le plus total, personne en parle. Doucet est un citoyen comme tout le monde et n'est pas supérieur au service du coin ou à la Madame Michu du quartierSignaler Répondre
Félicitations aux pompiers pour avoir inaugurer leur nouveau vélo ambulance, M le Maire profitera de ce temps de repos pour réfléchir comment les ambulances SAMU , pompiers font pour accéder à HEHE avec le cours Roosevelt bloquer par ces servicesSignaler Répondre
Aucune compassion pour le personnage, rien a faire de lui,Signaler Répondre
Comme lui n’a rien a faire de nou.
J'imagine qu'il a été évacué en trottinette...Signaler Répondre
et dire que ecolos péjoratif sur de Aulas !!! Bon rétablissement en tt état de causeSignaler Répondre
Le conducteur de l'ambulance a t il pu évoquer avec le maire les difficultés de circulation qui provoquent de sérieuses pertes de chance pour les patients ?Signaler Répondre
Il a grandement besoin de se reposer ce maire fatigué, à la limite du bore out.Signaler Répondre
Il n'a pas digéré les sondages ?Signaler Répondre
En espérant qu'il puisse se reposer dans quelques mois et qu'il se mette au vert loin du stress lyonnais.Signaler Répondre
Il est temps que ce monsieur retourne pantoufles à Handicap InternationalSignaler Répondre
Hé Greg reviens !!Signaler Répondre
Repose toi et tu verras cela va bien se passer.
Bon retablissement
Du coup le petit grégory la doucette a pu tester l'impossibilité de circuler en ville, ou comme toujours il a eu un passe droit et un giro, comme pour l'enterrement de Bernard Lacombe?Signaler Répondre
Une tisane bio, un cataplasme, de l'argile (verte évidemment), de l'eau pasteurisée et dodo dans un des draps bio en coton non lavé produits en France et il reviendra malheureusement.
Il devrait plutôt partir se retirer dans une yourte en terre pour le reste de sa vie!
Sûrement après lecture des sondages pour les municipalesSignaler Répondre
Et dire que certain s'inquiète de la sante de JMA !Signaler Répondre
Faut manger plus de viande et moins de graine...Signaler Répondre
Bon rétablissementSignaler Répondre
Quand même, pour un écolo, tombé dans les pommes: cela a du panache.
À force de prendre les lyonnais pour des cons, la fatigue me guette de plus en plus jour après jour. Allez, quand même un bon rétablissement à ce monsieur…Signaler Répondre