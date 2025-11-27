Affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon : "La loi est la même pour tous", prévient le procureur de la République

A tout moment, Grégory Doucet et Georges Képénékian peuvent être mis en examen ou blanchis dans l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon. Pour ces candidats à l'Hôtel de Ville, entendus dans le cadre d'une garde à vue en avril dernier, une seule décision du parquet de Lyon peut annihiler leurs chances de victoire en mars.
Interrogé par LyonMag sur l'exécution provisoire des peines, leur impact sur la vie politique française et les polémiques soulevées avec les cas de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran rappelle les fondamentaux : "Ce n’est pas un pouvoir, c’est la loi qui le permet. On ne l’a pas inventé. Ça a été voté les par les politiques, on applique donc quelque chose qui est prévu par les textes. Cela ne choque personne quand il s’agit d’un trafiquant de stupéfiants. Sur les politiques, cela suscite davantage de débats, mais encore une fois pour les récents cas médiatisés, le tribunal avait toute latitude de le faire. D'ailleurs, nous l’avons également requise pour le maire de Saint-Étienne (5 ans de prison ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire contre Gaël Perdriau dans l'affaire de la sextape ndlr)".
Quid du maire de Lyon et de son prédécesseur ? "Si demain, une loi nous dit qu'il ne faut pas toucher aux politiques avant les élections, alors on ne touchera pas aux politiques avant les élections. Mais pour l'instant, ce n’est pas le cas. Donc la loi est la même pour tous, elle est la même pour les deux personnes que vous avez citées et pour monsieur tout le monde. Notre légitimité, c'est appliquer la loi", conclut Thierry Dran, sans donner d'indice sur la suite de l'instruction, ni sur le timing de possibles futures annonces.
Cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte par le parquet de Lyon suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC), concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques. Certains auraient ainsi suivi des élus dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. La masse salariale concernée par ces "chargés de mission" était d’environ 1,4 million d'euros en 2022 selon la CRC. Le dispositif avait été initié sous Gérard Collomb, puis poursuivi avec les deux maires qui lui avaient succédé.
N'hésitez pas à signaler ces faits à la justice si vous disposez de quoi étayer vos dires.Signaler Répondre
Quand on pousse un élu écologiste, c'est souvent aussi par rejet des autres politiques qu'on estime trop affairistes.Signaler Répondre
Là, 24 chargés de mission (24, carrément) dont les activités sont suffisamment louches pour être mises sous enquête...
Bref ça sent pas du tout bon dans ce système...
On aimerait bien entendre un procureur sur une affaire où un homme a acheté des terrains agricoles pour 22 millions appartenant à la Métropole donc nous les contribuables alors que pour en faire un complexe immobilier ces mêmes terrains avaient en réalité une valeur de 200 millions.Signaler Répondre
180 millions de détournements d'argent public ne méritent-ils pas une enquête ?
La famine et les guerres dans le monde aussi pendant que vous y êtes?Signaler Répondre
Reprochez lui ce qui lui est reprochable, mais c'est pas lui le responsable des frontières de l'UE..
Point commun avec LFI : la mise en doute de la justice.Signaler Répondre
La signature des anti-liberaux.
Collaborateurs amis et amies qu'il est en train de placer dans des entreprises en lien avec la municipalité, avant d'être éjecté.Signaler Répondre
Redescendre sur terre vous ferez du bien : Lyon intra muros c'est a peine plus de 500 000 habitants.Signaler Répondre
Et la Métropole atteint péniblement les 1.4. Millions. Donc arrêter le gz hilarant.
Toujours cette prétention pas à la hauteur du réel.
Sarkozy a ouvert la voie, si doucet est coupable c'est la prison directe ...Signaler Répondre
Tiens, c'est l'occasion de voir si nos juges sont aussi pugnaces avec les écolos qu'avec tout ce qui est un peu trop à droite de leur vision d'un monde idéal.Signaler Répondre
C est exactement ce que l on a reproche a Marine Lepen et a François Bayrou au niveau européen. Marine condamnée et François relaxé. On voit déjà la tendance.Signaler Répondre
Les écolos sont joueurs de partir avec un candidat qui risque d'être inéligible même si bien sûr il bénéficie de la présomption d'innocence.Signaler Répondre
Leur seule chance c'est qu'il ne soit pas renvoyé devant le tribunal.
Si cela devait avoir lieu avant le scrutin ça serait catastrophique pour eux, si le procès devait avoir lieu ensuite il aurait cette épée de Damoclès au dessus de lui.
Le mieux est finalement qu'Aulas l'emporte....
Les escrologistes serrent les miches ....Signaler Répondre
on va bien arriver a nous sortir que le procès ne peut pas se tenir a Lyon puisqu'il est maire de Lyon. Peut être le décentraliser a Villefranche dont on connaît la tolérance.Signaler Répondre
Mais non pour X raisons ça va être reporté après les élections...Signaler Répondre
Et n’oubliez pas la submersion migratoire de LyonSignaler Répondre
Mais c'est que ça sent le roussi pour ces messieurs !Signaler Répondre
À lyon tout le monde sait que ces collaborateurs ami e s , sont clairement des politiques pas des administratifsSignaler Répondre
Ils elles sont hors système et hors hiérarchie du DGS dans les faits
Vacances, recup, déplacement sont exclusivement valides par le cabinet du maire
Valable pour Doucet mais aussi à l’époque pour Gege
Idem à la région
C’est aussi un formidable outil de recasage pour les copains du parti
J espère que la justice suivra les décisions qui ont frappé Fillion car. C’est le même principe
La loi est la même pour tous évidemment, mais pas la justice.Signaler Répondre
Pris la main dans le pot de confitureSignaler Répondre
Cela présage t il d'une déconfiture ?????
"Pour Grégory Doucet et Georges Képénékian, entendus dans le cadre d'une garde à vue en avril dernier, une seule décision du parquet de Lyon peut annihiler leurs chances de victoire en mars."Signaler Répondre
Comme si ces deux guignols avaient déjà des chances de victoire... 🤣
Tout dépendra du magistrat qui instruit, si c'est un juge rouge il va "perdre" le dossier de Doucet.Signaler Répondre
Maintenant avec la justice on sait un peu que c'est du jeu de "hasard" mais parfois un "hasard" un peu orienté tout de même.Signaler Répondre
S'il s'était s'agit d'un autre candidat avec une autre étiquette je pense que la procédure aurait été accélérée voir avec une peine exécution provisoire d'inégibilité ... mais bon cette peine en effet s'applique surtout aux candidats de droite.... magnifique cas de Brigitte Barèges qui au final a été relaxée mais a perdu son mandat de maire de Montauban.
En tout cas, il doit être jugé pour tout le mal, dégâts et dommages causés à Lyon, par son "gestion" catastrophique, dogmatique et idéologique. Dans sa tête de malade, une ville de deux millions d’habitants n’a besoin rien d’autre que des pistes cyclables à la con et dangereux !!!Signaler Répondre
pas de charisme...Signaler Répondre
Qu'ils l'appliquent à Doucet alors avec impossibilité de se présenter en mars 2026Signaler Répondre
Je prends le pari que la mise en examen interviendra tout début 2026.Signaler Répondre
Il est impensable que la gauche ne prévoit pas une alternative à Doucet lorsqu'il sera débranché. C'est de l'impréparation couplé à une grande naïveté.