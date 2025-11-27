Judiciaire

Affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon : "La loi est la même pour tous", prévient le procureur de la République

C'est une ombre qui plane au-dessus de l'élection municipale à Lyon.

A tout moment, Grégory Doucet et Georges Képénékian peuvent être mis en examen ou blanchis dans l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon. Pour ces candidats à l'Hôtel de Ville, entendus dans le cadre d'une garde à vue en avril dernier, une seule décision du parquet de Lyon peut annihiler leurs chances de victoire en mars.

Interrogé par LyonMag sur l'exécution provisoire des peines, leur impact sur la vie politique française et les polémiques soulevées avec les cas de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran rappelle les fondamentaux : "Ce n’est pas un pouvoir, c’est la loi qui le permet. On ne l’a pas inventé. Ça a été voté les par les politiques, on applique donc quelque chose qui est prévu par les textes. Cela ne choque personne quand il s’agit d’un trafiquant de stupéfiants. Sur les politiques, cela suscite davantage de débats, mais encore une fois pour les récents cas médiatisés, le tribunal avait toute latitude de le faire. D'ailleurs, nous l’avons également requise pour le maire de Saint-Étienne (5 ans de prison ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire contre Gaël Perdriau dans l'affaire de la sextape ndlr)".

Quid du maire de Lyon et de son prédécesseur ? "Si demain, une loi nous dit qu'il ne faut pas toucher aux politiques avant les élections, alors on ne touchera pas aux politiques avant les élections. Mais pour l'instant, ce n’est pas le cas. Donc la loi est la même pour tous, elle est la même pour les deux personnes que vous avez citées et pour monsieur tout le monde. Notre légitimité, c'est appliquer la loi", conclut Thierry Dran, sans donner d'indice sur la suite de l'instruction, ni sur le timing de possibles futures annonces.

Cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte par le parquet de Lyon suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC), concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques. Certains auraient ainsi suivi des élus dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. La masse salariale concernée par ces "chargés de mission" était d’environ 1,4 million d'euros en 2022 selon la CRC. Le dispositif avait été initié sous Gérard Collomb, puis poursuivi avec les deux maires qui lui avaient succédé.

Thierry Dran

Grégory Doucet

Chargés de mission de la Ville de Lyon

avatar
Hehe le 27/11/2025 à 10:11
LFI 69 a écrit le 27/11/2025 à 09h57

On aimerait bien entendre un procureur sur une affaire où un homme a acheté des terrains agricoles pour 22 millions appartenant à la Métropole donc nous les contribuables alors que pour en faire un complexe immobilier ces mêmes terrains avaient en réalité une valeur de 200 millions.
180 millions de détournements d'argent public ne méritent-ils pas une enquête ?

N'hésitez pas à signaler ces faits à la justice si vous disposez de quoi étayer vos dires.

avatar
Quelle déception pour ceux qui voulaient "de la politique autrement" le 27/11/2025 à 09:58

Quand on pousse un élu écologiste, c'est souvent aussi par rejet des autres politiques qu'on estime trop affairistes.

Là, 24 chargés de mission (24, carrément) dont les activités sont suffisamment louches pour être mises sous enquête...

Bref ça sent pas du tout bon dans ce système...

avatar
LFI 69 le 27/11/2025 à 09:57

On aimerait bien entendre un procureur sur une affaire où un homme a acheté des terrains agricoles pour 22 millions appartenant à la Métropole donc nous les contribuables alors que pour en faire un complexe immobilier ces mêmes terrains avaient en réalité une valeur de 200 millions.
180 millions de détournements d'argent public ne méritent-ils pas une enquête ?

avatar
C'est moi le 27/11/2025 à 09:45
Bellota a écrit le 27/11/2025 à 08h15

Et n’oubliez pas la submersion migratoire de Lyon

La famine et les guerres dans le monde aussi pendant que vous y êtes?
Reprochez lui ce qui lui est reprochable, mais c'est pas lui le responsable des frontières de l'UE..

avatar
C.lefort le 27/11/2025 à 09:40
Retour sur Terre a écrit le 27/11/2025 à 08h54

Tiens, c'est l'occasion de voir si nos juges sont aussi pugnaces avec les écolos qu'avec tout ce qui est un peu trop à droite de leur vision d'un monde idéal.

Point commun avec LFI : la mise en doute de la justice.

La signature des anti-liberaux.

avatar
mamipouzo le 27/11/2025 à 09:39
Tout le monde le sait a écrit le 27/11/2025 à 08h12

À lyon tout le monde sait que ces collaborateurs ami e s , sont clairement des politiques pas des administratifs
Ils elles sont hors système et hors hiérarchie du DGS dans les faits
Vacances, recup, déplacement sont exclusivement valides par le cabinet du maire
Valable pour Doucet mais aussi à l’époque pour Gege
Idem à la région
C’est aussi un formidable outil de recasage pour les copains du parti
J espère que la justice suivra les décisions qui ont frappé Fillion car. C’est le même principe

Collaborateurs amis et amies qu'il est en train de placer dans des entreprises en lien avec la municipalité, avant d'être éjecté.

avatar
hilarant le 27/11/2025 à 09:38
D.K a écrit le 27/11/2025 à 07h32

En tout cas, il doit être jugé pour tout le mal, dégâts et dommages causés à Lyon, par son "gestion" catastrophique, dogmatique et idéologique. Dans sa tête de malade, une ville de deux millions d’habitants n’a besoin rien d’autre que des pistes cyclables à la con et dangereux !!!

Redescendre sur terre vous ferez du bien : Lyon intra muros c'est a peine plus de 500 000 habitants.
Et la Métropole atteint péniblement les 1.4. Millions. Donc arrêter le gz hilarant.

Toujours cette prétention pas à la hauteur du réel.

avatar
Lol... le 27/11/2025 à 09:24

Sarkozy a ouvert la voie, si doucet est coupable c'est la prison directe ...

avatar
Retour sur Terre le 27/11/2025 à 08:54

Tiens, c'est l'occasion de voir si nos juges sont aussi pugnaces avec les écolos qu'avec tout ce qui est un peu trop à droite de leur vision d'un monde idéal.

avatar
Catalan le 27/11/2025 à 08:50

C est exactement ce que l on a reproche a Marine Lepen et a François Bayrou au niveau européen. Marine condamnée et François relaxé. On voit déjà la tendance.

avatar
Joueurs le 27/11/2025 à 08:47

Les écolos sont joueurs de partir avec un candidat qui risque d'être inéligible même si bien sûr il bénéficie de la présomption d'innocence.
Leur seule chance c'est qu'il ne soit pas renvoyé devant le tribunal.
Si cela devait avoir lieu avant le scrutin ça serait catastrophique pour eux, si le procès devait avoir lieu ensuite il aurait cette épée de Damoclès au dessus de lui.
Le mieux est finalement qu'Aulas l'emporte....

avatar
kool le 27/11/2025 à 08:36

Les escrologistes serrent les miches ....

avatar
Catalan le 27/11/2025 à 08:27

on va bien arriver a nous sortir que le procès ne peut pas se tenir a Lyon puisqu'il est maire de Lyon. Peut être le décentraliser a Villefranche dont on connaît la tolérance.

avatar
Ex Précisions le 27/11/2025 à 08:17
La pression monte a écrit le 27/11/2025 à 06h57

Je prends le pari que la mise en examen interviendra tout début 2026.

Il est impensable que la gauche ne prévoit pas une alternative à Doucet lorsqu'il sera débranché. C'est de l'impréparation couplé à une grande naïveté.

Mais non pour X raisons ça va être reporté après les élections...

avatar
Bellota le 27/11/2025 à 08:15
D.K a écrit le 27/11/2025 à 07h32

En tout cas, il doit être jugé pour tout le mal, dégâts et dommages causés à Lyon, par son "gestion" catastrophique, dogmatique et idéologique. Dans sa tête de malade, une ville de deux millions d’habitants n’a besoin rien d’autre que des pistes cyclables à la con et dangereux !!!

Et n’oubliez pas la submersion migratoire de Lyon

avatar
ou là là là là le 27/11/2025 à 08:13

Mais c'est que ça sent le roussi pour ces messieurs !

avatar
Tout le monde le sait le 27/11/2025 à 08:12

À lyon tout le monde sait que ces collaborateurs ami e s , sont clairement des politiques pas des administratifs
Ils elles sont hors système et hors hiérarchie du DGS dans les faits
Vacances, recup, déplacement sont exclusivement valides par le cabinet du maire
Valable pour Doucet mais aussi à l’époque pour Gege
Idem à la région
C’est aussi un formidable outil de recasage pour les copains du parti
J espère que la justice suivra les décisions qui ont frappé Fillion car. C’est le même principe

avatar
nonmaiscepaspourdire le 27/11/2025 à 07:59

La loi est la même pour tous évidemment, mais pas la justice.

avatar
Confiture le 27/11/2025 à 07:47

Pris la main dans le pot de confiture
Cela présage t il d'une déconfiture ?????

avatar
Sérieux ! le 27/11/2025 à 07:46

"Pour Grégory Doucet et Georges Képénékian, entendus dans le cadre d'une garde à vue en avril dernier, une seule décision du parquet de Lyon peut annihiler leurs chances de victoire en mars."
Comme si ces deux guignols avaient déjà des chances de victoire... 🤣

avatar
Gouvernement des juges rouges le 27/11/2025 à 07:34

Tout dépendra du magistrat qui instruit, si c'est un juge rouge il va "perdre" le dossier de Doucet.

avatar
jeu de loto le 27/11/2025 à 07:33

Maintenant avec la justice on sait un peu que c'est du jeu de "hasard" mais parfois un "hasard" un peu orienté tout de même.

S'il s'était s'agit d'un autre candidat avec une autre étiquette je pense que la procédure aurait été accélérée voir avec une peine exécution provisoire d'inégibilité ... mais bon cette peine en effet s'applique surtout aux candidats de droite.... magnifique cas de Brigitte Barèges qui au final a été relaxée mais a perdu son mandat de maire de Montauban.

avatar
D.K le 27/11/2025 à 07:32

En tout cas, il doit être jugé pour tout le mal, dégâts et dommages causés à Lyon, par son "gestion" catastrophique, dogmatique et idéologique. Dans sa tête de malade, une ville de deux millions d’habitants n’a besoin rien d’autre que des pistes cyclables à la con et dangereux !!!

avatar
ce type a toujours ete transparent le 27/11/2025 à 07:30
La pression monte a écrit le 27/11/2025 à 06h57

Je prends le pari que la mise en examen interviendra tout début 2026.

Il est impensable que la gauche ne prévoit pas une alternative à Doucet lorsqu'il sera débranché. C'est de l'impréparation couplé à une grande naïveté.

pas de charisme...

avatar
Wp le 27/11/2025 à 07:21

Qu'ils l'appliquent à Doucet alors avec impossibilité de se présenter en mars 2026

avatar
La pression monte le 27/11/2025 à 06:57

Je prends le pari que la mise en examen interviendra tout début 2026.

Il est impensable que la gauche ne prévoit pas une alternative à Doucet lorsqu'il sera débranché. C'est de l'impréparation couplé à une grande naïveté.

