Affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon : "La loi est la même pour tous", prévient le procureur de la République

A tout moment, Grégory Doucet et Georges Képénékian peuvent être mis en examen ou blanchis dans l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon. Pour ces candidats à l'Hôtel de Ville, entendus dans le cadre d'une garde à vue en avril dernier, une seule décision du parquet de Lyon peut annihiler leurs chances de victoire en mars.

Interrogé par LyonMag sur l'exécution provisoire des peines, leur impact sur la vie politique française et les polémiques soulevées avec les cas de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran rappelle les fondamentaux : "Ce n’est pas un pouvoir, c’est la loi qui le permet. On ne l’a pas inventé. Ça a été voté les par les politiques, on applique donc quelque chose qui est prévu par les textes. Cela ne choque personne quand il s’agit d’un trafiquant de stupéfiants. Sur les politiques, cela suscite davantage de débats, mais encore une fois pour les récents cas médiatisés, le tribunal avait toute latitude de le faire. D'ailleurs, nous l’avons également requise pour le maire de Saint-Étienne (5 ans de prison ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire contre Gaël Perdriau dans l'affaire de la sextape ndlr)".

Quid du maire de Lyon et de son prédécesseur ? "Si demain, une loi nous dit qu'il ne faut pas toucher aux politiques avant les élections, alors on ne touchera pas aux politiques avant les élections. Mais pour l'instant, ce n’est pas le cas. Donc la loi est la même pour tous, elle est la même pour les deux personnes que vous avez citées et pour monsieur tout le monde. Notre légitimité, c'est appliquer la loi", conclut Thierry Dran, sans donner d'indice sur la suite de l'instruction, ni sur le timing de possibles futures annonces.

Cette enquête pour détournement de fonds publics, ouverte par le parquet de Lyon suite à un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC), concerne 24 chargés de mission de la Ville de Lyon, soupçonnés d'être non pas des agents administratifs mais bien des collaborateurs politiques. Certains auraient ainsi suivi des élus dans des déplacements pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. La masse salariale concernée par ces "chargés de mission" était d’environ 1,4 million d'euros en 2022 selon la CRC. Le dispositif avait été initié sous Gérard Collomb, puis poursuivi avec les deux maires qui lui avaient succédé.