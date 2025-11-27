“Lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République” : un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Lyon

Enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006, Ilan Halimi, jeune homme de confession juive, avait fini par périr de la main de ses ravisseurs dans “l’affaire du gang des barbares”. Le motif de ce meurtre n’était autre que l’antisémitisme, puisque Ilan Halimi était censé “être riche” car juif, selon ses bourreaux.

Une victime de stéréotypes racistes qui avait ému la France et qui avait ainsi reçu un hommage national. Cet été, durant une nuit d'août, un arbre, planté symboliquement pour lui rendre hommage à Épinay-sur-Seine, avait été découpé à la tronçonneuse. Un acte motivé, qui a donc poussé l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA, a demandé à l’ensemble des maires français de planter un arbre dans leurs villes respectives pour honorer la mémoire du jeune martyr.

À Lyon, au Square Jussieu, déjà marqué par des précédents hommages donnés à Samuel Paty et Dominique Bernard, Ilan Halimi a donc reçu un hommage à travers l’inauguration d’une plaque en son nom, mais aussi la plantation d’un arbre.

Après les discours de Myriam Picot, présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, et du maire de Lyon Grégory Doucet, une minute de silence a été observée, et l’arbre d’hommage a pu collectivement être planté. Les deux représentants ont lancé le mouvement, et chaque personne présente a pu recouvrir le végétal de terre, le tout sous un air mélancolique de violon.

Dans son discours, Grégory Doucet a pu émettre une métaphore sur le choix de planter un arbre qui symbolise à “la vie et la mémoire qui grandissent et se renforcent avec le temps”, avant d’expliquer le lien fort entre le nom de la victime et son sens : “Le prénom Ilan signifie arbre en hébreu. Alors, il nous faut croire à la symbolique adéquate de notre initiative pour manifester notre solidarité et notre affection à celui qu’on nous a arraché”. Grégory Doucet a également tenu à affirmer que “lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République”.

Myriam Picot, pour ouvrir la cérémonie, avait également émis une figure de style sur l’incident survenu à Épinay-sur-Seine : “Les profanateurs d'Ilan Halimi ont voulu abattre son arbre, alors nous ferons une forêt républicaine".