Et aussi à Lyon

“Lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République” : un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Lyon

“Lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République” : un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Lyon
“Lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République” : un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Lyon - LyonMag

Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées à Lyon ce jeudi pour rendre un hommage à Ilan Halimi, tué par l’antisémitisme en 2006, et dont la mémoire a récemment été bafouée.

Enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006, Ilan Halimi, jeune homme de confession juive, avait fini par périr de la main de ses ravisseurs dans “l’affaire du gang des barbares”. Le motif de ce meurtre n’était autre que l’antisémitisme, puisque Ilan Halimi était censé “être riche” car juif, selon ses bourreaux.

Une victime de stéréotypes racistes qui avait ému la France et qui avait ainsi reçu un hommage national. Cet été, durant une nuit d'août, un arbre, planté symboliquement pour lui rendre hommage à Épinay-sur-Seine, avait été découpé à la tronçonneuse. Un acte motivé, qui a donc poussé l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA, a demandé à l’ensemble des maires français de planter un arbre dans leurs villes respectives pour honorer la mémoire du jeune martyr.

À Lyon, au Square Jussieu, déjà marqué par des précédents hommages donnés à Samuel Paty et Dominique Bernard, Ilan Halimi a donc reçu un hommage à travers l’inauguration d’une plaque en son nom, mais aussi la plantation d’un arbre.

Après les discours de Myriam Picot, présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, et du maire de Lyon Grégory Doucet, une minute de silence a été observée, et l’arbre d’hommage a pu collectivement être planté. Les deux représentants ont lancé le mouvement, et chaque personne présente a pu recouvrir le végétal de terre, le tout sous un air mélancolique de violon.

Dans son discours, Grégory Doucet a pu émettre une métaphore sur le choix de planter un arbre qui symbolise à “la vie et la mémoire qui grandissent et se renforcent avec le temps”, avant d’expliquer le lien fort entre le nom de la victime et son sens  : “Le prénom Ilan signifie arbre en hébreu. Alors, il nous faut croire à la symbolique adéquate de notre initiative pour manifester notre solidarité et notre affection à celui qu’on nous a arraché”. Grégory Doucet a également tenu à affirmer que “lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République”.

Myriam Picot, pour ouvrir la cérémonie, avait également émis une figure de style sur l’incident survenu à Épinay-sur-Seine : “Les profanateurs d'Ilan Halimi ont voulu abattre son arbre, alors nous ferons une forêt républicaine".

Tags :

Ilan Halimi

Grégory Doucet

21 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyon2026revient le 27/11/2025 à 19:34

J étais présent a Caluire, 1er maire a planter un arbre en hommage a Ilan Halimi, pas vu Doudou....La démarche était sincère, courageuse, tout a l' honneur de ce jeune élu. Nous étions nombreux, élus et citoyens de toute l agglomération et toutes communautés confondues. Il est vrai que nous étions loin des élections,
Mais ni oubli ni pardon
Ilan repose en paix en terre d Israël🙏

Signaler Répondre
avatar
Il est foutu le 27/11/2025 à 19:21
Vas te cacher c mieux a écrit le 27/11/2025 à 19h08

Se servir d’une cause d’un fait grave a des fins politiques c’est absurdes
en 5 ans c’est la première fois que Doucet fais ce geste ..

Ce maire est une mascarade.
Comme 65% des lyonnais, j'ai hâte de le voir quitter la mairie centrale.

Signaler Répondre
avatar
Quel changement ? le 27/11/2025 à 19:11

Seraient-ce les élections qui approchent ? A-t-il enlevé le drapeau du hamas sur la mairie ?

Signaler Répondre
avatar
Vas te cacher c mieux le 27/11/2025 à 19:08

Se servir d’une cause d’un fait grave a des fins politiques c’est absurdes
en 5 ans c’est la première fois que Doucet fais ce geste ..

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 27/11/2025 à 19:04

À quand un hommage de sa part à l'irakien catholique qui s'est fait tuer à gorge de Loup ?

Signaler Répondre
avatar
Homa le 27/11/2025 à 19:03

Donc LFI, "passionnément antisémite", n'est pas un parti républicain ?

Signaler Répondre
avatar
Pas crédible le 27/11/2025 à 18:57

Et la semaine prochaine, le maire nous fera une conférence pour venter les mérites de la videosurveillance.
En mars, nous nous en debarassons !

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 27/11/2025 à 18:50

Le maire de Lyon est vraiment écolo car son manteau semble tout droit sorti d'Emmaus...
AU contraire de sa belle écharpe de bobo

Signaler Répondre
avatar
guillome30 le 27/11/2025 à 18:40

chiche de mettre le drapeau israélien sur la mairie comme il l'a fait avec le drapeau palestinien contre l'avis du ministere???

Signaler Répondre
avatar
prophète le 27/11/2025 à 18:38

je donne pas cher de l'écorce de cet arbre

Signaler Répondre
avatar
Agrippine le 27/11/2025 à 18:24

Heureusement Ilan repose en paix en Israël
:

Signaler Répondre
avatar
Hallenby le 27/11/2025 à 18:16
Tiragesdq a écrit le 27/11/2025 à 16h59

On aura rarement vu le maire de Lyon aussi actif sur le thème de la lutte contre l'antisémitisme. Élections ?

Trop tard sa takya !

Signaler Répondre
avatar
nakba ! le 27/11/2025 à 18:15
kotlo a écrit le 27/11/2025 à 17h43

Beau symbole ! Ce Maire se réveille à 3 mois de la fin de son mandat ..

Le khmer après avoir envoyé 50k euros x 2 à Gaza donc au Hamas antisémite !

Signaler Répondre
avatar
Étonnant le 27/11/2025 à 18:03

Les jumeaux qui ont scié l'arbre d'après le juge ce n'est pas un acte antisémite.

Déjà pour régler une grosse partie du problème il faudrait regarder qui rend des verdicts aussi honteux.

Signaler Répondre
avatar
kotlo le 27/11/2025 à 17:43

Beau symbole ! Ce Maire se réveille à 3 mois de la fin de son mandat ..

Signaler Répondre
avatar
Logique le 27/11/2025 à 17:41
AntiKons a écrit le 27/11/2025 à 17h23

Alors comme ça à quelques mois des élections on est plus copain avec les antisémites ?
Il est vrai que le drapeau palestinien sur notre mairie n'était qu'une tentative de raccolage vers lfi mais cela n'a pas fonctionné.
A force de retourner son pantalon, ce pauvre doucet va se retrouver complètement à poil en 2026 ...

Être du côté des palestiniens ne veut pas dire etre antisémite, c'est juste etre humain de voir un peuple se faire anéantir sous nos yeux.

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 27/11/2025 à 17:37

les élections approchent à grand pas , Doucet fait feu de tous bois. Trop tard ni pardon, ni oubli.

Signaler Répondre
avatar
encore du blabla le 27/11/2025 à 17:32

ridicule, tout le monde s'en fou

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 27/11/2025 à 17:23

Tout entendement est déjà dépassé,depuis bien longtemps,et j'ai comme l'impréssion hélas que ce soit loin d'être terminé ces actes barbares....

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 27/11/2025 à 17:23

Alors comme ça à quelques mois des élections on est plus copain avec les antisémites ?
Il est vrai que le drapeau palestinien sur notre mairie n'était qu'une tentative de raccolage vers lfi mais cela n'a pas fonctionné.
A force de retourner son pantalon, ce pauvre doucet va se retrouver complètement à poil en 2026 ...

Signaler Répondre
avatar
Tiragesdq le 27/11/2025 à 16:59

On aura rarement vu le maire de Lyon aussi actif sur le thème de la lutte contre l'antisémitisme. Élections ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.