“Lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République” : un arbre planté en hommage à Ilan Halimi à Lyon

Enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006, Ilan Halimi, jeune homme de confession juive, avait fini par périr de la main de ses ravisseurs dans “l’affaire du gang des barbares”. Le motif de ce meurtre n’était autre que l’antisémitisme, puisque Ilan Halimi était censé “être riche” car juif, selon ses bourreaux.
Une victime de stéréotypes racistes qui avait ému la France et qui avait ainsi reçu un hommage national. Cet été, durant une nuit d'août, un arbre, planté symboliquement pour lui rendre hommage à Épinay-sur-Seine, avait été découpé à la tronçonneuse. Un acte motivé, qui a donc poussé l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA, a demandé à l’ensemble des maires français de planter un arbre dans leurs villes respectives pour honorer la mémoire du jeune martyr.
À Lyon, au Square Jussieu, déjà marqué par des précédents hommages donnés à Samuel Paty et Dominique Bernard, Ilan Halimi a donc reçu un hommage à travers l’inauguration d’une plaque en son nom, mais aussi la plantation d’un arbre.
Après les discours de Myriam Picot, présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, et du maire de Lyon Grégory Doucet, une minute de silence a été observée, et l’arbre d’hommage a pu collectivement être planté. Les deux représentants ont lancé le mouvement, et chaque personne présente a pu recouvrir le végétal de terre, le tout sous un air mélancolique de violon.
Dans son discours, Grégory Doucet a pu émettre une métaphore sur le choix de planter un arbre qui symbolise à “la vie et la mémoire qui grandissent et se renforcent avec le temps”, avant d’expliquer le lien fort entre le nom de la victime et son sens : “Le prénom Ilan signifie arbre en hébreu. Alors, il nous faut croire à la symbolique adéquate de notre initiative pour manifester notre solidarité et notre affection à celui qu’on nous a arraché”. Grégory Doucet a également tenu à affirmer que “lutter contre l’antisémitisme, c’est défendre la République”.
Myriam Picot, pour ouvrir la cérémonie, avait également émis une figure de style sur l’incident survenu à Épinay-sur-Seine : “Les profanateurs d'Ilan Halimi ont voulu abattre son arbre, alors nous ferons une forêt républicaine".
J étais présent a Caluire, 1er maire a planter un arbre en hommage a Ilan Halimi, pas vu Doudou....La démarche était sincère, courageuse, tout a l' honneur de ce jeune élu. Nous étions nombreux, élus et citoyens de toute l agglomération et toutes communautés confondues. Il est vrai que nous étions loin des élections,Signaler Répondre
Mais ni oubli ni pardon
Ilan repose en paix en terre d Israël🙏
Ce maire est une mascarade.Signaler Répondre
Comme 65% des lyonnais, j'ai hâte de le voir quitter la mairie centrale.
Seraient-ce les élections qui approchent ? A-t-il enlevé le drapeau du hamas sur la mairie ?Signaler Répondre
Se servir d’une cause d’un fait grave a des fins politiques c’est absurdesSignaler Répondre
en 5 ans c’est la première fois que Doucet fais ce geste ..
À quand un hommage de sa part à l'irakien catholique qui s'est fait tuer à gorge de Loup ?Signaler Répondre
Donc LFI, "passionnément antisémite", n'est pas un parti républicain ?Signaler Répondre
Et la semaine prochaine, le maire nous fera une conférence pour venter les mérites de la videosurveillance.Signaler Répondre
En mars, nous nous en debarassons !
Le maire de Lyon est vraiment écolo car son manteau semble tout droit sorti d'Emmaus...Signaler Répondre
AU contraire de sa belle écharpe de bobo
chiche de mettre le drapeau israélien sur la mairie comme il l'a fait avec le drapeau palestinien contre l'avis du ministere???Signaler Répondre
je donne pas cher de l'écorce de cet arbreSignaler Répondre
Heureusement Ilan repose en paix en IsraëlSignaler Répondre
Trop tard sa takya !Signaler Répondre
Le khmer après avoir envoyé 50k euros x 2 à Gaza donc au Hamas antisémite !Signaler Répondre
Les jumeaux qui ont scié l'arbre d'après le juge ce n'est pas un acte antisémite.Signaler Répondre
Déjà pour régler une grosse partie du problème il faudrait regarder qui rend des verdicts aussi honteux.
Beau symbole ! Ce Maire se réveille à 3 mois de la fin de son mandat ..Signaler Répondre
Être du côté des palestiniens ne veut pas dire etre antisémite, c'est juste etre humain de voir un peuple se faire anéantir sous nos yeux.Signaler Répondre
les élections approchent à grand pas , Doucet fait feu de tous bois. Trop tard ni pardon, ni oubli.Signaler Répondre
ridicule, tout le monde s'en fouSignaler Répondre
Tout entendement est déjà dépassé,depuis bien longtemps,et j'ai comme l'impréssion hélas que ce soit loin d'être terminé ces actes barbares....Signaler Répondre
Alors comme ça à quelques mois des élections on est plus copain avec les antisémites ?Signaler Répondre
Il est vrai que le drapeau palestinien sur notre mairie n'était qu'une tentative de raccolage vers lfi mais cela n'a pas fonctionné.
A force de retourner son pantalon, ce pauvre doucet va se retrouver complètement à poil en 2026 ...
On aura rarement vu le maire de Lyon aussi actif sur le thème de la lutte contre l'antisémitisme. Élections ?Signaler Répondre