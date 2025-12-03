Politique

Malaise de Grégory Doucet : les voeux de rétablissement de certains adversaires, silence chez les écologistes

Ce mardi après-midi, Grégory Doucet a été victime d'un malaise survenu lors d'une réunion à l'Hôtel de Ville.

Le maire de Lyon a ensuite été hospitalisé afin de procéder à des vérifications, mais son entourage insistait sur l'absence de "gravité" des faits.

Plusieurs adversaires du premier magistrat écologiste ont réagi à cette information.

"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement commenté Jean-Michel Aulas, qui compte le défier en mars prochain aux élections municipales.

"Sincères vœux de rétablissement au maire de Lyon pour qu’il retrouve son énergie si singulière", a aussi réagi la candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli.

Candidat UDR-RN aux municipales lyonnaises, Alexandre Dupalais "souhaite un excellent et rapide rétablissement à Grégory Doucet. Je ne mésestime ni la difficulté du combat politique que doit mener le maire sortant, ni la charge qui pèse sur les épaules du maire de Lyon, quel qu’il soit".

Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, également candidate à la mairie de Lyon, elle "adresse à Grégory Doucet (ses) pensées et souhait de rétablissement rapide. Mon soutien à ses proches également, forcément inquiets".

Chez Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Georges Képénékian, point de réaction publique.

Pas plus chez les écologistes, membres de la majorité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. La consigne a visiblement été passée de ne pas donner davantage d'importance à ce malaise qui survient avant que la campagne ne s'emballe à compter de janvier.

avatar
Ex Précisions le 03/12/2025 à 10:35

C'est certain que les pastèques ne veulent pas en parler pour ne pas passer pour des faibles. LFI pareil c'est leurs seuls alliés...
Qu'est-ce que ça va être quand l'affaire de ses détournements de fonds publics va reprendre, il faudra qu'il se déplace en ambulance du SAMU au cas où.

avatar
mamipouzo le 03/12/2025 à 10:29

Doucet est tellement mal aimé que seuls ses adversaires politiques font mine de lui porter attention.

avatar
Corsica3333 le 03/12/2025 à 10:28
Le shérif a écrit le 03/12/2025 à 09h26

On peut être farouchememt contre Grégory Doucet et sa politique, par contre il est plus que normal de le respecter et de lui souhaiter le meilleur pour sa santé.

Pour etre respecté il faut etre respectable!

avatar
Ça va pas mal le 03/12/2025 à 10:27
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 03/12/2025 à 10h08

Tout mes vœux de rétablissement à Greg. Nous avons été horrible avec lui pendant tout son mandat et je tiens à présenter mes excuses s'il me lit. Mes excuses à Nanard aussi et au gars de l'UMP qui s'est désisté pour Aulas.

Pour un troll, bien vu ...

avatar
Moon88 le 03/12/2025 à 10:22

Pitoyables jusqu'au bout les ecolos, ils disent rien car ils veulent pas donner d'importance a ce malaise juste avant les municipales et faire croire que Greg serait inapte physiquement.

Ces gens la instrumentalisent la politique jusqu'aux malaises de leur collègues, ils sont à vomir.

avatar
Lyon avec Zemmour vite le 03/12/2025 à 10:08

Tout mes vœux de rétablissement à Greg. Nous avons été horrible avec lui pendant tout son mandat et je tiens à présenter mes excuses s'il me lit. Mes excuses à Nanard aussi et au gars de l'UMP qui s'est désisté pour Aulas.

avatar
Pimmy le 03/12/2025 à 10:01
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

Tu parles, il est allé à l hôpital en vélo ? On hospitalisé pas une personne pour un malaise vagal....

avatar
Retour de bâton le 03/12/2025 à 09:58

Une pensée pour M Doucet ainsi qu’à tous les lyonnais victimes de sa politique qui ont vécu bien des vicissitudes de malheur depuis qu’il est arrivé aux commandes de la ville.

avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 03/12/2025 à 09:44
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

Aucune réaction des écolos......
Bizarre

avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 03/12/2025 à 09:41

Beaucoup de bruit pour si peu de choses. Ça mange bio (très mauvais pour le corps humain), ça fait du vélo (devant les caméras), etc.....
Je ne vais pas le plaindre.
A moins que ce soit un "faux" léger malaise!!!

avatar
Venividivinci le 03/12/2025 à 09:38

Les vannes sur l état ...
De santé des prétendants a la mairie ..
Un poème

avatar
ohohoh le 03/12/2025 à 09:29

Pas de news des escrologistes ? Ca sent le sapin pour mars 2026 pour greg

avatar
Le shérif le 03/12/2025 à 09:26

On peut être farouchememt contre Grégory Doucet et sa politique, par contre il est plus que normal de le respecter et de lui souhaiter le meilleur pour sa santé.

avatar
Grave .... le 03/12/2025 à 09:23
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

Comme tu dis, il s'agit simplement d'un petit étourdissement.
On ne comprends pas pourquoi on a appelé les secours ni tout le tapage médiatique.
A 4 mois des élections les écolos sont prêts à tout pour faire parler d'eux.

avatar
prison ? le 03/12/2025 à 09:17
parigots. a écrit le 03/12/2025 à 09h02

C'est quand il a vu les chiffres catastrophiques de la délinquance qu'il s'est évanoui d'émotion ?

Ou alors il vient d'apprendre avec un peu d'avance sur la presse que sa mise en examen pour détournement de fonds publics est imminente ?

avatar
Fleur de Lys le 03/12/2025 à 09:09

Quand il a vu que le maire de St Étienne a été condamné à 5 ans de prison, il a dû paniquer pour les affaires en cours le concernant..
Et Momo Chichi ne lui a pas envoyé un petit message de soutien ? C'est bizarre.

avatar
ou là là le 03/12/2025 à 09:03
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

Un silence des écolos qui en dit long sur leur soutien ?

avatar
parigots. le 03/12/2025 à 09:02

C'est quand il a vu les chiffres catastrophiques de la délinquance qu'il s'est évanoui d'émotion ?

avatar
c'est vrai le 03/12/2025 à 09:01
LFI 69 a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

Stop à l'hypocrisie quand on à un citoyen qui ne veut pas se rendre à une convocation ! pas vrai ?

avatar
D.K le 03/12/2025 à 08:57

Aller Greg, repose-toi, et laisse nous tranquille aussi ! Et, prépare-toi pour mon pauvre, la malaise monumentale c’est serait en mars prochain !!! 😘

avatar
Catalan le 03/12/2025 à 08:49

quelle solidarité , et après ils vont nous parler de faire un front commun pour les élections et faire barrage alors qu ils ne peuvent pas s encadrer .

avatar
DMPP le 03/12/2025 à 08:48
Lyon2026revient a écrit le 03/12/2025 à 08h44

Mais pourquoi n' ais je aucune peine a cette annonce ? Ah oui, je viens du centre anti cancer et j'y ai vu de vrais malades, discrets, courageux, qui continuent de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, et a qui je souhaite du fond du coeur qu ils s'en sortent......

Touchant constat,vous avez tout dit,tout compris,...sans compromis(sic)....Merci.

avatar
Lyon2026revient le 03/12/2025 à 08:44

Mais pourquoi n' ais je aucune peine a cette annonce ? Ah oui, je viens du centre anti cancer et j'y ai vu de vrais malades, discrets, courageux, qui continuent de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, et a qui je souhaite du fond du coeur qu ils s'en sortent......

avatar
LFI 69 le 03/12/2025 à 08:44

Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.
Arrêtez l'hypocrisie.

avatar
Castor le 03/12/2025 à 08:40

Monsieur le maire, une alimentation à base de tofu et de graines n’est pas suffisante en plein hiver et en pleine campagne électorale de surcroît !
allez vous régaler aux frais du contribuable ( pendant qu il en encore temps…) des magnifiques cochonnailles dans les bouchons proches de l’Hotel de Ville pour vous retrouver une bonne santé. A vous les tétines de vaches poêlées , rognons, ris de veau et autres abats !

avatar
Voeux le 03/12/2025 à 08:39

Bon rétablissement sur Paris ! Rien ne vaut l'air pur du périph parisien et être soigné par le Dr Hidalgo !

avatar
AntiKons le 03/12/2025 à 08:31

Je lui conseille vivement de manger de la viande et du bon comté jurassien.
Ca le remettra rapidement sur pied.
Parce que les navets et les graines de chia .....

avatar
Le vélo sera révisé le 03/12/2025 à 08:21

Bagnon et Bernard ce sont inquiétez de l'état du vélo, pas de celui du Maire, c'est ça la solidarité verte

avatar
D'où c'est ? le 03/12/2025 à 08:21

C'est vrai que les écolos sont devenus ses adversaires...

À Grenoble, Piole est lui devenu l'ennemi de LFI.

Des Guignols....

avatar
Chris696969 le 03/12/2025 à 08:15

Je souhaite tous mes vœux de rétablissement à Mr DOUCET.

avatar
martine le 03/12/2025 à 08:11

Ce Maire ne prend absolument pas soin de la population, je ne vois pas pourquoi, il mériterait des vœux de rétablissement

