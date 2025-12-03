Le maire de Lyon a ensuite été hospitalisé afin de procéder à des vérifications, mais son entourage insistait sur l'absence de "gravité" des faits.
Plusieurs adversaires du premier magistrat écologiste ont réagi à cette information.
"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement commenté Jean-Michel Aulas, qui compte le défier en mars prochain aux élections municipales.
"Sincères vœux de rétablissement au maire de Lyon pour qu’il retrouve son énergie si singulière", a aussi réagi la candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli.
Candidat UDR-RN aux municipales lyonnaises, Alexandre Dupalais "souhaite un excellent et rapide rétablissement à Grégory Doucet. Je ne mésestime ni la difficulté du combat politique que doit mener le maire sortant, ni la charge qui pèse sur les épaules du maire de Lyon, quel qu’il soit".
Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, également candidate à la mairie de Lyon, elle "adresse à Grégory Doucet (ses) pensées et souhait de rétablissement rapide. Mon soutien à ses proches également, forcément inquiets".
Chez Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Georges Képénékian, point de réaction publique.
Pas plus chez les écologistes, membres de la majorité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. La consigne a visiblement été passée de ne pas donner davantage d'importance à ce malaise qui survient avant que la campagne ne s'emballe à compter de janvier.
C'est certain que les pastèques ne veulent pas en parler pour ne pas passer pour des faibles. LFI pareil c'est leurs seuls alliés...Signaler Répondre
Qu'est-ce que ça va être quand l'affaire de ses détournements de fonds publics va reprendre, il faudra qu'il se déplace en ambulance du SAMU au cas où.
Doucet est tellement mal aimé que seuls ses adversaires politiques font mine de lui porter attention.Signaler Répondre
Pour etre respecté il faut etre respectable!Signaler Répondre
Pour un troll, bien vu ...Signaler Répondre
Pitoyables jusqu'au bout les ecolos, ils disent rien car ils veulent pas donner d'importance a ce malaise juste avant les municipales et faire croire que Greg serait inapte physiquement.Signaler Répondre
Ces gens la instrumentalisent la politique jusqu'aux malaises de leur collègues, ils sont à vomir.
Tout mes vœux de rétablissement à Greg. Nous avons été horrible avec lui pendant tout son mandat et je tiens à présenter mes excuses s'il me lit. Mes excuses à Nanard aussi et au gars de l'UMP qui s'est désisté pour Aulas.Signaler Répondre
Tu parles, il est allé à l hôpital en vélo ? On hospitalisé pas une personne pour un malaise vagal....Signaler Répondre
Une pensée pour M Doucet ainsi qu’à tous les lyonnais victimes de sa politique qui ont vécu bien des vicissitudes de malheur depuis qu’il est arrivé aux commandes de la ville.Signaler Répondre
Aucune réaction des écolos......Signaler Répondre
Beaucoup de bruit pour si peu de choses. Ça mange bio (très mauvais pour le corps humain), ça fait du vélo (devant les caméras), etc.....Signaler Répondre
Pas de news des escrologistes ? Ca sent le sapin pour mars 2026 pour gregSignaler Répondre
On peut être farouchememt contre Grégory Doucet et sa politique, par contre il est plus que normal de le respecter et de lui souhaiter le meilleur pour sa santé.Signaler Répondre
Comme tu dis, il s'agit simplement d'un petit étourdissement.Signaler Répondre
On ne comprends pas pourquoi on a appelé les secours ni tout le tapage médiatique.
A 4 mois des élections les écolos sont prêts à tout pour faire parler d'eux.
Ou alors il vient d'apprendre avec un peu d'avance sur la presse que sa mise en examen pour détournement de fonds publics est imminente ?Signaler Répondre
Quand il a vu que le maire de St Étienne a été condamné à 5 ans de prison, il a dû paniquer pour les affaires en cours le concernant..Signaler Répondre
Et Momo Chichi ne lui a pas envoyé un petit message de soutien ? C'est bizarre.
Un silence des écolos qui en dit long sur leur soutien ?Signaler Répondre
C'est quand il a vu les chiffres catastrophiques de la délinquance qu'il s'est évanoui d'émotion ?Signaler Répondre
Stop à l'hypocrisie quand on à un citoyen qui ne veut pas se rendre à une convocation ! pas vrai ?Signaler Répondre
Aller Greg, repose-toi, et laisse nous tranquille aussi ! Et, prépare-toi pour mon pauvre, la malaise monumentale c’est serait en mars prochain !!! 😘Signaler Répondre
quelle solidarité , et après ils vont nous parler de faire un front commun pour les élections et faire barrage alors qu ils ne peuvent pas s encadrer .Signaler Répondre
Touchant constat,vous avez tout dit,tout compris,...sans compromis(sic)....Merci.Signaler Répondre
Mais pourquoi n' ais je aucune peine a cette annonce ? Ah oui, je viens du centre anti cancer et j'y ai vu de vrais malades, discrets, courageux, qui continuent de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, et a qui je souhaite du fond du coeur qu ils s'en sortent......Signaler Répondre
Les adversaires tentent simplement d'exagérer l'étourdissement de Doucet en lui souhaitant un bon rétablissement pour en profiter politiquement.Signaler Répondre
Arrêtez l'hypocrisie.
Monsieur le maire, une alimentation à base de tofu et de graines n’est pas suffisante en plein hiver et en pleine campagne électorale de surcroît !Signaler Répondre
allez vous régaler aux frais du contribuable ( pendant qu il en encore temps…) des magnifiques cochonnailles dans les bouchons proches de l’Hotel de Ville pour vous retrouver une bonne santé. A vous les tétines de vaches poêlées , rognons, ris de veau et autres abats !
Bon rétablissement sur Paris ! Rien ne vaut l'air pur du périph parisien et être soigné par le Dr Hidalgo !Signaler Répondre
Je lui conseille vivement de manger de la viande et du bon comté jurassien.Signaler Répondre
Ca le remettra rapidement sur pied.
Parce que les navets et les graines de chia .....
Bagnon et Bernard ce sont inquiétez de l'état du vélo, pas de celui du Maire, c'est ça la solidarité verteSignaler Répondre
C'est vrai que les écolos sont devenus ses adversaires...Signaler Répondre
À Grenoble, Piole est lui devenu l'ennemi de LFI.
Des Guignols....
Je souhaite tous mes vœux de rétablissement à Mr DOUCET.Signaler Répondre
Ce Maire ne prend absolument pas soin de la population, je ne vois pas pourquoi, il mériterait des vœux de rétablissementSignaler Répondre