Le maire de Lyon a ensuite été hospitalisé afin de procéder à des vérifications, mais son entourage insistait sur l'absence de "gravité" des faits.

Plusieurs adversaires du premier magistrat écologiste ont réagi à cette information.

"Je souhaite un prompt et complet rétablissement à Grégory Doucet", a brièvement commenté Jean-Michel Aulas, qui compte le défier en mars prochain aux élections municipales.

"Sincères vœux de rétablissement au maire de Lyon pour qu’il retrouve son énergie si singulière", a aussi réagi la candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli.

Candidat UDR-RN aux municipales lyonnaises, Alexandre Dupalais "souhaite un excellent et rapide rétablissement à Grégory Doucet. Je ne mésestime ni la difficulté du combat politique que doit mener le maire sortant, ni la charge qui pèse sur les épaules du maire de Lyon, quel qu’il soit".

Quant à Nathalie Perrin-Gilbert, également candidate à la mairie de Lyon, elle "adresse à Grégory Doucet (ses) pensées et souhait de rétablissement rapide. Mon soutien à ses proches également, forcément inquiets".

Chez Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Georges Képénékian, point de réaction publique.

Pas plus chez les écologistes, membres de la majorité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. La consigne a visiblement été passée de ne pas donner davantage d'importance à ce malaise qui survient avant que la campagne ne s'emballe à compter de janvier.