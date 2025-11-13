Politique

Grégory Doucet dans le top 10 des maires les plus médiatisés de l'année en France
Parle-t-on de Grégory Doucet en dehors des colonnes de LyonMag et des autres médias lyonnais ?

La réponse est oui selon nos confrères de Ouest-France qui publient avec la plateforme Tagaday la 3e édition de leur baromètre médiatique.

Au petit jeu du maire le plus médiatisé de France, c'est logiquement Edouard Philippe qui l'emporte. Une première place en trompe-l’œil, puisque le maire du Havre est davantage cité dans les contenus journalistiques (presse écrite/web, radio et TV) pour ses ambitions nationales que pour le travail dans sa ville portuaire.

Avec 49 875 contenus recensés en 2025, il devance très largement Anne Hidalgo, la Duchéroise maire de Paris (27 900) et Christian Estrosi, le maire de Nice (23 653) qui complètent le podium.

Devancé par les maires de Marseille et Rouen, Grégory Doucet gagne une place par rapport à 2024.

L'édile écologiste de Lyon est 6e cette année, avec 11 780 contenus, soit 4115 contenus de plus à l'approche des élections municipales. Boudé par les grands médias nationaux hors presse écrite car pas considéré comme un "bon client", et peu souvent appelé pour commenter les positions nationales des Ecologistes, Grégory Doucet peine à faire valoir son titre de maire de la 3e ville de France.

L'épisode de sa garde à vue en avril dernier dans l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon a probablement contribué à sa mise en lumière à l'échelle nationale.

L'autre premier magistrat de l'agglomération à figurer dans le classement est Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne. Il est 35e, avec une place en moins et 1357 contenus journalistiques le citant recensés.

A noter que dans la méthode de Tagaday, le même sujet traité par plusieurs titres régionaux n'est comptabilisé qu'une fois.

Grégory Doucet

Cédric Van Styvendael

Alcofribas le 13/11/2025 à 19:08

Quel est l'intérêt d'un tel comptage ?

Citoyen1 le 13/11/2025 à 19:03

Et sur le podium des impopulaires

Qui apprécie encore Doucet à Lyon ? le 13/11/2025 à 19:02

Vivement qu'on tourne la page de ce désastre.

Lyon mérite mieux que ça

surtout s'il pert dès le premier tour ! le 13/11/2025 à 19:01
Com com com a écrit le 13/11/2025 à 18h53

Ça va faire du bruit quand il va se faire déloger de la mairie en mars prochain.

Et ça ferait plaisir à un grand nombre de lyonnais !

Com com com le 13/11/2025 à 18:53

Ça va faire du bruit quand il va se faire déloger de la mairie en mars prochain.

D'où c'est ? le 13/11/2025 à 18:51

Et dans le top 3 des plus incompétents...

Dehors les escrolos ! le 13/11/2025 à 18:50

Marre, marre et marre de ces élus incompétents et voleurs / detourneurs d'argent public !

Nous sommes nombreux à espérer que la garde à vue débouchera rapidement sur une mise en examen puis un procès avec inéligibilité !

Gasquette le 13/11/2025 à 18:45

Il sera pourtant rapidement oublié, son mandat ayant été un échec d'un bout à l'autre.

Insécurité, immigration, délinquance, graffitis, squats, arracheurs de bijoux. Le mandat de Doucet et de ses équipes est une calamité, un cauchemar !

Doucet médiatisé le 13/11/2025 à 18:43

mais Doucet particulièrement impopulaire.

Jamais un maire n'aura été aussi polémique et détesté par les habitants de la 4eme ville de France

médias le 13/11/2025 à 18:15

médiatisé grâce à LM et ses lecteurs qui n en peuvent plus et qui le crient de partout

Ex Précisions le 13/11/2025 à 18:03

Les plus médiatisés sont ceux qui ont le plus de casseroles ou leur commune a beaucoup de faits divers ;-)

Corsica3333 le 13/11/2025 à 18:01

Avec des journalistes majoritaires de gauche et d’extrême gauche c’edt normal....

