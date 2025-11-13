Grégory Doucet dans le top 10 des maires les plus médiatisés de l'année en France

La réponse est oui selon nos confrères de Ouest-France qui publient avec la plateforme Tagaday la 3e édition de leur baromètre médiatique.

Au petit jeu du maire le plus médiatisé de France, c'est logiquement Edouard Philippe qui l'emporte. Une première place en trompe-l’œil, puisque le maire du Havre est davantage cité dans les contenus journalistiques (presse écrite/web, radio et TV) pour ses ambitions nationales que pour le travail dans sa ville portuaire.

Avec 49 875 contenus recensés en 2025, il devance très largement Anne Hidalgo, la Duchéroise maire de Paris (27 900) et Christian Estrosi, le maire de Nice (23 653) qui complètent le podium.

Devancé par les maires de Marseille et Rouen, Grégory Doucet gagne une place par rapport à 2024.

L'édile écologiste de Lyon est 6e cette année, avec 11 780 contenus, soit 4115 contenus de plus à l'approche des élections municipales. Boudé par les grands médias nationaux hors presse écrite car pas considéré comme un "bon client", et peu souvent appelé pour commenter les positions nationales des Ecologistes, Grégory Doucet peine à faire valoir son titre de maire de la 3e ville de France.

L'épisode de sa garde à vue en avril dernier dans l'affaire des chargés de mission de la Ville de Lyon a probablement contribué à sa mise en lumière à l'échelle nationale.

L'autre premier magistrat de l'agglomération à figurer dans le classement est Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne. Il est 35e, avec une place en moins et 1357 contenus journalistiques le citant recensés.

A noter que dans la méthode de Tagaday, le même sujet traité par plusieurs titres régionaux n'est comptabilisé qu'une fois.