Cédric Van Styvendael : "Les Villeurbannais ont envie de profiter de leur ville"

Pas encore officiellement en campagne car pas encore candidat à sa propre succession à Villeurbanne, Cédric Van Styvendael revient sur un mandat qui a multiplié les chantiers. "Les Villeurbannais ont désormais envie de profiter de cette ville. Des nouveaux aménagements, du tramway qui arrive le 14 février et qu'on commence à voir circuler, des nouveaux parcs, des espaces publics...", liste-t-il.

A l'échelle de l'agglomération, il reconnaît que la multiplication des travaux a agacé : "On a emmerdé les habitants de la Métropole de Lyon au quotidien. Mais ce n'est pas possible de refaire certaines pièces de votre appartement sans avoir des désagréments. Il ne faut pas s'excuser, mais il faut avoir de l'empathie".

La campagne à gauche s'annonce difficile face au raz-de-marée annoncé pour Jean-Michel Aulas et ses troupes. "J'avais un grand respect pour Jean-Michel Aulas. Je me désole de la manière dont il entre en politique et multiplie les fake news. C'est pas bien par rapport à l'image qu'il veut laisser dans l'histoire de ce territoire", critique le maire PS de Villeurbanne.

00:00 Quels besoins pour Villeurbanne

01:40 Narcotrafic au Tonkin

04:50 Remobiliser la gauche

09:00 Crise du logement

10:31 Chantiers

13:37 LFI

15:36 Jean-Paul Bret

17:35 Chances d'Aulas à Villeurbanne