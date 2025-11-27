Cédric Van Styvendael : "Les Villeurbannais ont envie de profiter de leur ville"

Pas encore officiellement en campagne car pas encore candidat à sa propre succession à Villeurbanne, Cédric Van Styvendael revient sur un mandat qui a multiplié les chantiers. "Les Villeurbannais ont désormais envie de profiter de cette ville. Des nouveaux aménagements, du tramway qui arrive le 14 février et qu'on commence à voir circuler, des nouveaux parcs, des espaces publics...", liste-t-il.
A l'échelle de l'agglomération, il reconnaît que la multiplication des travaux a agacé : "On a emmerdé les habitants de la Métropole de Lyon au quotidien. Mais ce n'est pas possible de refaire certaines pièces de votre appartement sans avoir des désagréments. Il ne faut pas s'excuser, mais il faut avoir de l'empathie".
La campagne à gauche s'annonce difficile face au raz-de-marée annoncé pour Jean-Michel Aulas et ses troupes. "J'avais un grand respect pour Jean-Michel Aulas. Je me désole de la manière dont il entre en politique et multiplie les fake news. C'est pas bien par rapport à l'image qu'il veut laisser dans l'histoire de ce territoire", critique le maire PS de Villeurbanne.
00:00 Quels besoins pour Villeurbanne
01:40 Narcotrafic au Tonkin
04:50 Remobiliser la gauche
09:00 Crise du logement
10:31 Chantiers
13:37 LFI
15:36 Jean-Paul Bret
17:35 Chances d'Aulas à Villeurbanne
Je confirme : les agents municipaux en grande partie sont particulièrement désagréables et peu soucieux de l' usager qui les dérange quand on s' adresse à eux. A l' image de la gestion catastrophique du DRH et ses équipes sauf exception. Certains agents territoriaux passés par cette mairie et qui avaient eux le sens du service public se sont enfuis dès qu'ils ont constaté le bazar ambiant. Pauvres villeurbannais pas gâtés par cette gestion désastreuse sur laquelle le maire comme ses élu ferment les yeux.Signaler Répondre
Se marier à Villeurbanne n’attendez pas de sourires ou un bon accueilSignaler Répondre
Le Maire se félicite et la marmotte, mais le chocolat dans le papier aluSignaler Répondre
J'ai connu et habité à Villeurbanne en 1982... Quelle dégradation ! De plus en plus d'incivilités, d'agressions, de vols, de drogues,... Je ne parle même pas de la population qui a énormément changé ! Adieu les anciens qui discutaient, s'appréciaient,... Arrivés à la retraite, nous sommes partis en France profonde ! Quelle calme !Signaler Répondre
Il nous prend carrément pour des cons !Signaler Répondre
villeurbanne est rentrée dans le top des villes gangrenées par le trafic de drogue depuis qu’il est maire. Mais tant qu’il reste avec ses cumuls l’élu le mieux payé du Rhône tout va bien pour lui.Signaler Répondre
Mais qu'est ce que c'est que ce discours à la godille ? il ira demander aux riverains de la rue Paul Verlaine comment ils voient la chose ?Signaler Répondre
Il me donne envie de voter pour Bret, un vrai maire pour Villeurbanne.Signaler Répondre
Combien de faits divers à Villeurbanne en 2 ans ? c’est du jamais vu donc au lieu de s’occuper des tramways parcs et autres occupez vous de la sécurité des villeurbannais !Signaler Répondre
Les Villeurbannais veulent fuir leur villeSignaler Répondre
les commerçants beaucoup d’entre eux se plaignent d’une baisse significative de leurs commerces du a des interdictions de terrasses notamment,la délinquance a explosée..
Villeurbanne doit redevenir attractif
Ce qu'il ne sait pas Monsieur le maire de Villeurbanne, c'est que le vieux villeurbannais que je suis, quand il passe vers la Sainte Famille et au quartier des Poulettes, ses yeux sont humides et alors! - au quartier des Buers, il pleure le vieux villeurbannais. Ce Maire aura fait d'une ville laborieuse et UNIE, une sorte Bronx soit disant humaniste et solidaire. Il aura, nous l'espèrons une simple parenthèse... locale.Signaler Répondre
Les deux seules décisions que j'ai apprécié de ce maire, ce sont la suppression des Dark-Stores et l'interdiction des trottinettes de location sur le territoire de la commune.Signaler Répondre
Par contre faire de la propagande politique dans les clubs de foot villeurbannais àà un public mineur sans l'autorisation parentale on appelle ça comment???Signaler Répondre
Il se fout du monde ce gars, Villeurbanne c'est le Tonkin et ses dealers, et il en est fier ?Signaler Répondre