Les Coulisses du Grand Lyon

Cédric Van Styvendael : "Les Villeurbannais ont envie de profiter de leur ville"

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Cédric Van Styvendael : "Les Villeurbannais ont envie de profiter de leur ville"
Cédric Van Styvendael : "Les Villeurbannais ont envie de profiter de leur ville" - LyonMag

Pas encore officiellement en campagne car pas encore candidat à sa propre succession à Villeurbanne, Cédric Van Styvendael revient sur un mandat qui a multiplié les chantiers. "Les Villeurbannais ont désormais envie de profiter de cette ville. Des nouveaux aménagements, du tramway qui arrive le 14 février et qu'on commence à voir circuler, des nouveaux parcs, des espaces publics...", liste-t-il.

A l'échelle de l'agglomération, il reconnaît que la multiplication des travaux a agacé : "On a emmerdé les habitants de la Métropole de Lyon au quotidien. Mais ce n'est pas possible de refaire certaines pièces de votre appartement sans avoir des désagréments. Il ne faut pas s'excuser, mais il faut avoir de l'empathie".

La campagne à gauche s'annonce difficile face au raz-de-marée annoncé pour Jean-Michel Aulas et ses troupes. "J'avais un grand respect pour Jean-Michel Aulas. Je me désole de la manière dont il entre en politique et multiplie les fake news. C'est pas bien par rapport à l'image qu'il veut laisser dans l'histoire de ce territoire", critique le maire PS de Villeurbanne.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Quels besoins pour Villeurbanne
01:40 Narcotrafic au Tonkin
04:50 Remobiliser la gauche
09:00 Crise du logement
10:31 Chantiers
13:37 LFI
15:36 Jean-Paul Bret
17:35 Chances d'Aulas à Villeurbanne

X

Tags :

Cédric Van Styvendael

villeurbanne

les coulisses du Grand Lyon

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
déliquescence le 27/11/2025 à 14:13
Abdelkader a écrit le 27/11/2025 à 13h47

Se marier à Villeurbanne n’attendez pas de sourires ou un bon accueil

Je confirme : les agents municipaux en grande partie sont particulièrement désagréables et peu soucieux de l' usager qui les dérange quand on s' adresse à eux. A l' image de la gestion catastrophique du DRH et ses équipes sauf exception. Certains agents territoriaux passés par cette mairie et qui avaient eux le sens du service public se sont enfuis dès qu'ils ont constaté le bazar ambiant. Pauvres villeurbannais pas gâtés par cette gestion désastreuse sur laquelle le maire comme ses élu ferment les yeux.

Signaler Répondre
avatar
Abdelkader le 27/11/2025 à 13:47

Se marier à Villeurbanne n’attendez pas de sourires ou un bon accueil

Signaler Répondre
avatar
martine le 27/11/2025 à 13:36

Le Maire se félicite et la marmotte, mais le chocolat dans le papier alu

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 27/11/2025 à 13:24

J'ai connu et habité à Villeurbanne en 1982... Quelle dégradation ! De plus en plus d'incivilités, d'agressions, de vols, de drogues,... Je ne parle même pas de la population qui a énormément changé ! Adieu les anciens qui discutaient, s'appréciaient,... Arrivés à la retraite, nous sommes partis en France profonde ! Quelle calme !

Signaler Répondre
avatar
je dirais plus le 27/11/2025 à 13:20
Quel humour a écrit le 27/11/2025 à 12h19

Il se fout du monde ce gars, Villeurbanne c'est le Tonkin et ses dealers, et il en est fier ?

Il nous prend carrément pour des cons !

Signaler Répondre
avatar
tout va bien monsieur le maire la moula le 27/11/2025 à 13:20

villeurbanne est rentrée dans le top des villes gangrenées par le trafic de drogue depuis qu’il est maire. Mais tant qu’il reste avec ses cumuls l’élu le mieux payé du Rhône tout va bien pour lui.

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 27/11/2025 à 13:17

Mais qu'est ce que c'est que ce discours à la godille ? il ira demander aux riverains de la rue Paul Verlaine comment ils voient la chose ?

Signaler Répondre
avatar
FreDy le 27/11/2025 à 13:16

Il me donne envie de voter pour Bret, un vrai maire pour Villeurbanne.

Signaler Répondre
avatar
Coup de gueule de Gg le 27/11/2025 à 13:02

Combien de faits divers à Villeurbanne en 2 ans ? c’est du jamais vu donc au lieu de s’occuper des tramways parcs et autres occupez vous de la sécurité des villeurbannais !

Signaler Répondre
avatar
Castello le 27/11/2025 à 12:58

Les Villeurbannais veulent fuir leur ville
les commerçants beaucoup d’entre eux se plaignent d’une baisse significative de leurs commerces du a des interdictions de terrasses notamment,la délinquance a explosée..
Villeurbanne doit redevenir attractif

Signaler Répondre
avatar
Lepapet le 27/11/2025 à 12:53

Ce qu'il ne sait pas Monsieur le maire de Villeurbanne, c'est que le vieux villeurbannais que je suis, quand il passe vers la Sainte Famille et au quartier des Poulettes, ses yeux sont humides et alors! - au quartier des Buers, il pleure le vieux villeurbannais. Ce Maire aura fait d'une ville laborieuse et UNIE, une sorte Bronx soit disant humaniste et solidaire. Il aura, nous l'espèrons une simple parenthèse... locale.

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 27/11/2025 à 12:32

Les deux seules décisions que j'ai apprécié de ce maire, ce sont la suppression des Dark-Stores et l'interdiction des trottinettes de location sur le territoire de la commune.

Signaler Répondre
avatar
Guillaume30 le 27/11/2025 à 12:25

Par contre faire de la propagande politique dans les clubs de foot villeurbannais àà un public mineur sans l'autorisation parentale on appelle ça comment???

Signaler Répondre
avatar
Quel humour le 27/11/2025 à 12:19

Il se fout du monde ce gars, Villeurbanne c'est le Tonkin et ses dealers, et il en est fier ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.