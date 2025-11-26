Politique

Audit du bilan de mandat Ã  Lyon : tout est public rÃ©torque GrÃ©gory Doucet Ã  Jean-Michel Aulas !

Audit du bilan de mandat à Lyon : tout est public rétorque Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas !
Audit du bilan de mandat Ã  Lyon : tout est public rÃ©torque GrÃ©gory Doucet Ã  Jean-Michel Aulas ! - LyonMag

Ce mardi soir, Jean-Michel Aulas n'a pas simplement inauguré son local de campagne et scellé son alliance avec Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines.

Le candidat Coeur Lyonnais aux élections municipales a aussi lancé le défi aux écologistes de réaliser un audit du bilan du mandat, afin de disposer de chiffres officiels sur lesquels débattre. "S’il est lancé maintenant, on l’aura fin février pour que le débat soit sain et éclairé. S’ils acceptent, on sortira des polémiques stériles. S’ils refusent, les Lyonnais comprendront que la transparence n’est plus leur priorité", déclarait-il.

Une annonce à laquelle Grégory Doucet réagit ce mercredi matin.

"Rappelons que la Ville de Lyon n'est pas une entreprise, nous n'avons rien à cacher, les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal", rétorque le maire écologiste.

Selon lui, "les conseillers municipaux sortants qui l'entourent sur la liste "Coeur lyonnais" auraient eu largement le temps de lui présenter les délibérations et les budgets votés ces dernières années".

Grégory Doucet termine en citant ce qu'il considère être des réussites de son mandat débuté en 2020 : "ouverture de places en crèche municipales, nouvelles écoles, services publics, plan éducatif... Les habitants sont à même de juger ce que leur apportent les services publics. Mais personne n'est dupe, cette demande d'audit est une nouvelle diversion pour éviter et repousser le débat".

Pour rappel, Grégory Doucet a sollicité un débat avant la fin de l'année avec son rival annoncé aux portes de la victoire dans les sondages, refusé par l'ancien patron de l'OL. Cette demande d'audit "masque l'impréparation du candidat Aulas à la gestion de la Ville de Lyon", conclut l'édile écologiste.

Tags :

Jean-Michel Aulas

GrÃ©gory Doucet

municipales 2026 Ã  Lyon

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Oui doudou la marmotte, tout Ã§a. le 26/11/2025 Ã  10:48

Les comptes publics ne reflÃ©tent pas tout, comme la justice saisie pour 80 000â‚¬ de subventions en prise illÃ©gale d'intÃ©rÃªts et detournements de fond publics pour l'association d'Ã‰meline Baume.

https://www.lyonmag.com/article/115321/metropole-de-lyon-emeline-baume-eelv-vote-une-subvention-a-une-association-dont-elle-est-l-une-des-representantes-la-justice-saisie

Ou l'oncle de Bruno Bernard.

https://www.lyonmag.com/article/135799/election-de-l-oncle-de-bruno-bernard-recours-rejete-le-president-de-la-metropole-de-lyon-n-est-pas-blanchi

Signaler RÃ©pondre
avatar
Esclavage mÃ©moriel le 26/11/2025 Ã  10:46

Allez Jean-Michel !! Les Jean-Michel c'est les meilleurs !!

Make Lyon great again !!

Signaler RÃ©pondre
avatar
OÃ¹ en est-on ? le 26/11/2025 Ã  10:45

OÃ¹ en est-on sur l'enquÃªte au sujet de potentiels Â« dÃ©tournements de fonds publics par personne dÃ©positaire de lâ€™autoritÃ© publique Â», portant sur lâ€™emploi de chargÃ©s de mission au sein de la Ville ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
D'oÃ¹ c'est ? le 26/11/2025 Ã  10:44

Doucet, c'est Lolita, c'est pas ma faute Ã  moi...

Signaler RÃ©pondre
avatar
Monpays le 26/11/2025 Ã  10:17

Le fait que "tout soit public" n'est pas nÃ©cessairement un gage de pertinence ni de confiance des actions entreprisers, donc OUI Ã  l'audit , le fait que quelque chose soit divulguer ne dit rien de la qualitÃ©, de la lÃ©galitÃ©, de efficacitÃ©, de la pÃ©rennitÃ© , de la sincÃ©ritÃ© de cette chose !

Signaler RÃ©pondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.