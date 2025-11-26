Le candidat Coeur Lyonnais aux élections municipales a aussi lancé le défi aux écologistes de réaliser un audit du bilan du mandat, afin de disposer de chiffres officiels sur lesquels débattre. "S’il est lancé maintenant, on l’aura fin février pour que le débat soit sain et éclairé. S’ils acceptent, on sortira des polémiques stériles. S’ils refusent, les Lyonnais comprendront que la transparence n’est plus leur priorité", déclarait-il.

Une annonce à laquelle Grégory Doucet réagit ce mercredi matin.

"Rappelons que la Ville de Lyon n'est pas une entreprise, nous n'avons rien à cacher, les comptes sont publics et sont présentés et votés chaque année en conseil municipal", rétorque le maire écologiste.

Selon lui, "les conseillers municipaux sortants qui l'entourent sur la liste "Coeur lyonnais" auraient eu largement le temps de lui présenter les délibérations et les budgets votés ces dernières années".

Grégory Doucet termine en citant ce qu'il considère être des réussites de son mandat débuté en 2020 : "ouverture de places en crèche municipales, nouvelles écoles, services publics, plan éducatif... Les habitants sont à même de juger ce que leur apportent les services publics. Mais personne n'est dupe, cette demande d'audit est une nouvelle diversion pour éviter et repousser le débat".

Pour rappel, Grégory Doucet a sollicité un débat avant la fin de l'année avec son rival annoncé aux portes de la victoire dans les sondages, refusé par l'ancien patron de l'OL. Cette demande d'audit "masque l'impréparation du candidat Aulas à la gestion de la Ville de Lyon", conclut l'édile écologiste.