Election de l'oncle de Bruno Bernard : recours rejeté, le président de la Métropole de Lyon n'est pas blanchi

Bruno Bernard - LyonMag

La cour administrative d'appel de Lyon a suivi l'avis du rapporteur public et a rejeté les recours formulés par Bruno Bernard et son oncle François Thévenieau via la Métropole de Lyon et GrandLyon Habitat.













L'objectif de ces recours était de faire annuler la décision initiale du tribunal administratif de Lyon, qui retoquait l'élection du tonton du président de la Métropole de Lyon à la tête du bailleur social. Pour rappel, il était reproché à Bruno Bernard d'avoir pris part au vote sans révéler publiquement que François Thévenieau et lui étaient de la même famille. Pour la cour administrative d'appel, nul besoin d'annuler la décision de justice administrative saisie par les Républicains puisque depuis, les écologistes ont refait les choses correctement en procédant à un nouveau vote en faveur de François Thévenieau, durant lequel Bruno Bernard avait pris soin de s'éclipser. Ce qui rend les recours "sans objet". L'objectif du président de la Métropole de Lyon était d'être blanchi ce jeudi. Car à la faveur d'un accord passé avec le procureur de la République, il avait écopé d'un simple avertissement pénal probatoire, sorte de rappel à la loi, plutôt que des poursuites pour prise illégale d'intérêts et une possible peine d'inéligibilité. L'écologiste avait rejeté la faute sur ses services, leur reprochant de ne pas l'avoir prévenu de ne pas prendre part au vote. Il reste encore une dernière option pour Bruno Bernard. S'il s'entête dans cette quête, l'élu peut faire saisir le Conseil d'Etat par sa collectivité.