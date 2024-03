Piétonnisation : la Presqu'île en dépôt de bilan ? - LyonMag n°200

De plus en plus, la Presqu’île ressemble à un château fort. La Saône et le Rhône font office de douves et les ponts, s’ils sont des pont-levis systématiquement abaissés, rejettent toujours plus les automobilistes. Sur le plan économique, les signaux sont rouges vifs, avec des fermetures actées et à venir qui commencent même à inquiéter les décideurs politiques lyonnais. Avec les projets pharaoniques et sur le long terme Presqu’île à Vivre et Rive Droite, les écologistes entendent faire du centre-ville un havre de paix pour ses habitants. Une stratégie louable mais peut-elle tenir sur le long terme ? Seront-ils les clous sur le cercueil de la Presqu'île ou, a contrario, le bol d'air ingénieux que l'on n'attendait plus ? Beaucoup craignent que le pire n'arrive, à tel point que la justice a été saisie.

Notre numéro n°200 est également disponible dans le cadre d'un abonnement au format papier, ou à la vente en ligne, sur le site de notre partenaire Via Presse.

Au sommaire de ce numéro 200 (avril 2024) :

- Centre-ville de Lyon bientôt transformé : la Presqu'île en dépôt de bilan ?

- Marché de la misère du 8e : le ras-le-bol des Etats-Unis

- Tout comprendre sur les perquisitions à l'Hôtel de Ville de Lyon

- Lyon Femmes : Pétronille Rostagnat, figure montante du polar

- Lyon Restaurants : rencontre avec les chefs Trimbour et Hostiguian

- Lyon Foot : foot à 5, l'émergence d'une génération plaisir