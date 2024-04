La pub géante pour IKEA place Bellecour tue les commerces de la Presqu'île selon les écologistes furieux

Alors que la situation des commerces en Presqu'île est un enjeu de plus en plus brûlant pour les décideurs lyonnais, et que beaucoup d'acteurs voient dans les fermetures et les chiffres d'affaires en baisse une suite logique de certaines décisions prises par les écologistes, ces derniers s'en prennent à une grande bâche publicitaire installée place Bellecour.

La publicité pour IKEA promet une baisse de prix sur plus de 1500 produits. Et pour Camille Augey, la DRAC participe à la mort du petit commerce de centre-ville en validant cette installation : "Soutenons le commerce indépendant plutôt que d'inciter les Lyonnaises et les Lyonnais à aller consommer dans des grandes chaînes hors de Lyon !", s'emporte l'adjointe au Commerce.

Le message est passé, et d'autres élus ont abondé. Comme Valentin Lungenstrass, adjoint aux Espaces publics : "Voilà encore une raison pourquoi la collectivité devrait avoir un minimum son mot à dire sur le contenu des publicités, surtout place Bellecour ! En Presqu'île, il y de nombreux commerces de meubles et décoration, tout proche de Bellecour !"

Pour Benjamin Badouard, ancien président du collectif anti-pub Plein la Vue et actuel co-président du groupe écologiste à la Métropole, cette publicité "concurrence les commerces indépendants du centre ville de Lyon. Préfecture du Rhône, on sait les commerces de la Presqu'île en difficulté : pourriez-vous les protéger plutôt que les affaiblir ?"

Le groupe WhatsApp fonctionne à plein régime avec Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon, qui distille les mêmes arguments : "On a vu la préfecture du Rhône faire preuve de davantage de cohérence tant dans la défense du patrimoine que des engagements en matière de transition écologique. Cette publicité est une aberration qu'aucun enjeu financier ne saurait justifier".

Et pas un mot sur la pollution visuelle, pourtant argument phare et principal des Verts depuis des années sur les grandes bâches publicitaires.

On a vu @prefetrhone faire preuve de davantage de cohérence tant dans la défense du patrimoine que des engagements en matière de transition écologique.



Cette publicité est une aberration qu'aucun enjeu financier ne saurait justifier. https://t.co/b0IaukpY3N — Yasmine Bouagga (@yasminebouagga) April 15, 2024

La préfecture du Rhône a réagi aux accusations des Verts, rappelant que ces bâches sont autorisées par la loi dans le cadre de la rénovation des bâtiments historiques, permettant aux propriétaires de diminuer le coût des travaux.