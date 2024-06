Commerçants et riverains de Lyon en colère : Ville et Métropole promettent un "centre-ville prospère"

La réaction des écologistes n’a pas tardé. Quelques heures après qu’un collectif d’associations, de commerçants et de riverains se soit réuni rue Grenette pour déplorer la politique d’aménagement faite par la Ville et la Métropole de Lyon, ces derniers ont martelé la cohérence de leur projet commun. Pour Emeline Baume, les deux pouvoirs publics "adaptent la Presqu’île aux enjeux du moment : végétalisation et apaisement. Le centre sera prospère si on porte ces projets d’aménagements", a rappelé la vice-présidente à l’économie de la collectivité lyonnaise, ce jeudi-après midi.

L’élue promet des jours meilleurs après les encombrants travaux, tant sur l’agréable que sur le financier : "Des travaux, c’est gênant, c’est perturbant, c’est inconfortable pour les commerçants, les clients et les usagers de l’espace public… On en a pleinement conscience. (…) Toutefois, après les travaux tout le monde aura tout l’embellissement et l’apaisement autour des commerces pour déambuler, consommer, se faire livrer, travailler… Après il y a un mieux. Ensuite, en terme financier, on émet l’hypothèse forte sur la base du retour d’expérience d’autres centres-villes européens et en France que les activités économiques s’y retrouveront", a-t-elle réagi aux côtés de Valentin Lungenstrass.

L’adjoint aux mobilités de la municipalité lyonnaise a lui dressé un constat sur une éventuelle exclusion volontaire de la voiture en Presqu’île, un point très appuyé par le collectif "Défenseurs de Lyon" ce jeudi matin : "Ce n’est pas exclure la voiture. Elle est aujourd’hui sur les grandes traversantes de la Presqu’île, et ça ne changera pas fondamentalement les choses. Ce n’est pas ici qu’il y a des voitures partout, que les gens se garent et vont dans les commerces juste à côté. Ce n’est pas la réalité".

Puis de contredire l’avis des commerçants du centre-ville : "Dire que des baisses de chiffres d’affaires seraient liées à un projet pas en place c’est quand même compliqué. On est dans une conjoncture économique compliquée, avec une inflation importante, des taux d’intérêts hauts et un pouvoir d’achat qui est dans le dur. On n’est pas sur une spécificité de la Presqu’île", a réagi Valentin Lungenstrass en assurant tout de même être en lien constant avec différentes associations de commerçants.

Même rhétorique pour Emeline Baume, avec la volonté de ramener de la proximité entre vendeurs et clients : "Ici ce qu’on souhaite, c’est de vivre l’expérience Presqu’île et de venir acheter chez les indépendants en présentiel. Le commerçant, sa lutte n’est pas contre la puissance publique qui adapte, mais contre ceux qui produisent ailleurs et incitent à consommer derrière son écran".

Ville et Métropole maintiennent fortement leurs positions sur les projets d’aménagements de la Presqu’île. A Lyon, deux visions du territoire s’opposent, pourtant elles devront forcément s’entendre en octobre prochain lors des assises du commerce et de l’artisanat. Avec quelles concessions ?

T.J.