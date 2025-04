1er avril : les meilleurs (et les pires) poissons d’avril à Lyon

C’est la tradition. La journée du 1er avril est l’occasion de faire des blagues plus ou moins drôles et réussies. Lyon n’échappe une nouvelle pas à la règle avec des poissons d’avril dès le début de cette matinée de mardi.

L’association La Ville à Vélo a notamment ouvert les hostilités en annonçant une bonne nouvelle aux cyclistes du côté d’Oullins à savoir l’inauguration de la Voie Lyonnaise 6¾ entre le Pont d’Oullins et le haut de la Grande rue d’Oullins. Une référence à Harry Potter que seuls les fans du petit sorcier à la cicatrice en forme d’éclair pourront comprendre… "Désespérée par les autorités moldus, La Ville à Vélo a noué un partenariat innovant avec le ministère de la magie pour créer un itinéraire qui évite les bouchons de la Grande Rue", peut-on lire dans un communiqué de presse. L'association va même plus loin sur son compte Instagram en parlant du début des travaux d'une autre Voie Lyonnaise, la numéro 14, qui permettra aux cyclistes de passer sous le tunnel de Fourvière. "C'est en effet la première fois qu'une ancienne autoroute sera transformée en itinéraire cyclable", précise La Ville à Vélo de Lyon.

De son côté, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités, a lui fait savoir qu’une flotte de vélos "hydrofoil" en libre-service allait être mises en place cet été sur la Saône. "Ils serviront à faire la course avec les bateaux TCL Navigone. Celles et ceux qui gagneront la course seront récompensés par la gratuité à vie pour Navigone", précise l’élu écologiste.

📢 Grande annonce

Une flotte de vélos "hydrofoil" en libre-service sera mise en place cet été sur la Saône. Ils serviront à faire la course avec les bateaux TCL Navigone 🏁



✅ Celles et ceux qui gagneront la course seront récompensés par la gratuité à vie pour Navigone 🛥️ pic.twitter.com/Rd1dvLSMWf — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) April 1, 2025

La Gendarmerie du Rhône a également fait sa blague du 1er avril en mettant en avant l’intelligence artificielle. "Nous travaillons depuis plusieurs mois avec des scientifiques afin de créer une IA capable à l’avenir de remplacer le gendarme", indiquent les gendarmes du département sur leurs réseaux sociaux.

IA en gendarmerie

L'IA prend de plus en plus de place dans les tâches du quotidien.

Nous travaillons depuis plusieurs mois avec des scientifiques afin de créer une IA🤖 capable à l'avenir de remplacer le gendarme👮🏻.

Nous communiquerons la brigade qui sera prochainement dotée. pic.twitter.com/3jT54GPozf — Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) April 1, 2025

Les médias lyonnais n’ont pas hésité non plus à se prêter au jeu des plaisanteries du 1er avril. Nos confrères de Lyon People annonce en exclusivité l’arrivée du stationnement payant la nuit avec au passage une nouvelle pique adressée à la municipalité écologiste tandis que la newsletter L’Essentiel explique que d’immenses toboggans vont remplacer le funiculaire Saint-Just. Le Bonbon Lyon évoque de son côté l’arrivée d’un wagon-bar dans le métro lyonnais. "A l’image des célèbres wagon-bars du TGV, on pourra savourer une petite bière après le boulot tout en se déplaçant." Poisson d’avril évidemment…

Le député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar a lui fait croire qu'il rejoignait le Rassemblement national : "Pour faciliter mon intégration, j’ai également choisi de changer de nom : je m’appellerai désormais Richard Le Rouge".