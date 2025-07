Le Rhône écarté depuis longtemps, Safran s’installe tout de même dans l'a région

Le groupe aéronautique Safran a choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes pour implanter sa quatrième usine de freins carbone. Ce site verra le jour au sein du parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA).

Un temps envisagé à Feyzin (Rhône), le projet a été mis en pause avec la Aicrise du Covid, puis fragilisé par la hausse des prix de l’énergie et les réticences d’élus écologistes locaux. Le site français était en compétition avec deux localisations nord-américaines, au Québec et dans l’Oregon.

Dans son communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de cette annonce : "Ce projet industriel d’envergure – représentant un investissement de 450 millions d’euros et la création de 250 emplois d’ici 2036 – vient consacrer la force industrielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sa compétitivité et son attractivité." Elle revendique une implication directe de Laurent Wauquiez, conseiller spécial, et de Fabrice Pannekoucke, président de Région, dans le dossier.

L’institution évoque un accompagnement incluant "une aide directe, alliant soutien à l’investissement productif, à la recherche et développement et à la formation", ainsi que des efforts sur le foncier, la fiscalité, l’emploi et l’énergie.

250 salariés

Le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci s’est, lui aussi, félicité de cette issue : "Safran choisit la France pour implanter sa nouvelle usine de freins carbone. Je m’en réjouis. C’est le fruit d’une stratégie industrielle claire en faveur de notre filière aéronautique".

Le site de 30 000 m² devrait entrer en service en 2030 et employer dans un premier temps une centaine de personnes, "hautement qualifiées" selon le groupe, avec une montée en puissance jusqu’à 250 salariés d’ici 2036. Il viendra compléter les trois autres usines de production de freins carbone de Safran situées à Villeurbanne, aux États-Unis (Kentucky) et en Malaisie.

Le choix de ce site s’explique également par les engagements tarifaires d’EDF, avec un prix de l’électricité fixé à 55 euros le MWh selon Bercy. Une condition déterminante, alors que l’énergie représente "40 % du coût final d’un frein carbone", comme l’avait rappelé le PDG de Safran, Olivier Andriès, en 2023.