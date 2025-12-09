Culture

Fête des Lumières 2025 à Lyon : découvrez l’œuvre préférée du public

Clap de fin pour l’édition 2025 de la Fête des Lumières.

Une dernière soirée placée sous le signe des lumignons. La Fête des Lumières a pris fin ce lundi soir avec une nouvelle fois du monde dans les rues de Lyon pour aller découvrir ou redécouvrir la vingtaine d’œuvres installées pour l’occasion. 

Comme chaque année, le trophée des Lumières a permis de récompenser les illuminations préférées des visiteurs. Organisé par la Ville de Lyon et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, il a sacré pour cette édition 2025 l’œuvre Les Malles Persanes installée sur les quais de Saône juste derrière la cathédrale Saint-Jean. Avec 23% des votes, ce conte lumineux et coloré a su convaincre le public.

Le podium est complété par le spectacle de drones L’éveil des Lumières au parc de la Tête d’Or (17% des voix) et par Le jardin de lumière sur la place Antonin-Poncet (14% des voix) qui a su ambiancer les petits comme les grands visiteurs.

Pas vraiment d'accord le 09/12/2025 à 11:26

J'ai trouvé que "Les Malles persanes" était une jolie animation avec des couleurs incroyables, mais pas du tout adaptée au support particulier qu'est la projection sur une façade.
Les visuels étaient trop riches et détaillés, ce qui rendait la lisibilité médiocre, même en étant plutôt en face. Et gros point négatif, on s'est retrouvé à écouter Maître Gims diffusé par le vendeur situé sur le quai, ce qui a vraiment gâché l'expérience (c'est pas contre l'artiste, c'est surtout que ça n'allait pas du tout avec). Il semblerait qu'on aurait dû avoir une bande son en théorie... que j'ai vaguement entendu.

Pour ma part, l’œuvre la plus réussie était Héliotropes rue du Président Carnot. Moins spectaculaire que d'autres, mais le mariage visuel et sonore fonctionnait super bien.

DMPP le 09/12/2025 à 09:04

Magnifique,ça doit coûter un max quand même....à la collectivité?....d'autres en profitent pour faire campagne à l'oeil,gratos quoi.

