D’importantes perturbations sur la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne après un acte de malveillance

La galère ce lundi matin pour les voyageurs.

La circulation des trains entre Lyon et Saint-Etienne est fortement perturbée en ce début de semaine. "Un acte de malveillance sur un câble d’alimentation électrique a provoqué la panne d’un train de marchandises", explique la SNCF.

Le trafic est pour le moment interrompu dans le sens Lyon/Saint-Etienne. Ce n’est pas le cas dans le sens Saint-Etienne/Lyon où des trains circulent mais des suppressions ont été enregistrées.

On ignore pour le moment la durée de ces perturbations.

