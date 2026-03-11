Lyon : une semaine après avoir été retrouvé inconscient à un arrêt de tramway, l’avocat est décédé

Un avocat lyonnais d’une quarantaine d’années, retrouvé inconscient à un arrêt de tramway dans le 6e arrondissement de Lyon, est décédé dimanche 8 mars, une semaine après les faits.

Pour rappel, le 1er mars aux alentours de 21h, l’homme avait été découvert inanimé sur un banc à l’arrêt Thiers-Lafayette, situé à hauteur du 202 avenue Thiers. Sa position, jugée inhabituelle, avait alerté des usagers des transports en commun lyonnais (TCL), qui avaient rapidement donné l’alerte.

À leur arrivée, les secours avaient constaté un arrêt cardiorespiratoire. Les équipes du Samu et les sapeurs-pompiers étaient parvenus à réanimer la victime avant de la transporter en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement, avec un pronostic vital engagé.

Malgré la prise en charge médicale, l’auxiliaire de justice est finalement décédé le 8 mars. Les causes exactes de la mort restent à déterminer. Un examen du corps, voire une autopsie, pourrait être pratiqué afin de préciser les circonstances du décès.