Lyon : un avocat retrouvé en arrêt cardiaque à un arrêt de tramway, une enquête en cours - LyonMag

Ce qui ressemblait à un simple malaise pourrait cacher une affaire plus complexe.

Les faits ont eu lieu ce dimanche 1er mars, aux alentours de 21 heures, à l’arrêt TCL T1/T4 Thiers–Lafayette, situé avenue Thiers dans le 6e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, des usagers du tramway ont signalé la présence d’un homme assis sur un banc, immobile. Ce dernier était dans une posture jugée "peu naturelle" par une source proche du dossier, précise Le Progrès. Rapidement alertés, les secours sont intervenus sur place.

À leur arrivée, les équipes médicales ont constaté que la victime était en arrêt cardiaque. Les soignants sont toutefois parvenus à la réanimer avant de la transporter en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était alors engagé.

L’homme âgé d’environ 40 ans serait un avocat inscrit au barreau de Lyon. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis aux enquêteurs d’établir que la victime n’était pas arrivée seule à l’arrêt de tramway. Elle aurait été accompagnée d’un autre homme, lequel l’aurait laissé sur le banc avant de quitter les lieux.

Les circonstances exactes des faits restent, à ce stade, indéterminées. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire et de comprendre ce qui s’est réellement produit dimanche soir dans le 6e arrondissement de Lyon.

Ben alors georges le 02/03/2026 à 18:58

Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics , normalement ça se finit pas mal

La Meute le 02/03/2026 à 18:55

Bidochon ou Hassan va nous dire que c'est le RN qui l'a lynché...

Dupon le 02/03/2026 à 18:53

Un copain de Palmade

Ex Précisions le 02/03/2026 à 18:23

Un espion russe ou de LFI qui lui a fait toucher du novitchok ?

