Un ancien espoir de l’ASVEL porté disparu depuis trois jours aux Etats-Unis

Elijah Hoard, frère du basketteur international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis trois jours aux Etats-Unis.

Cet ancien espoir de l’ASVEL a été vu pour la dernière fois à l’aéroport de Chicago où il devait prendre un avion pour la France. Mais ce jeune de 23 ans n’a jamais embarqué. 

Une enquête a été ouverte. Selon la police de Chicago, Elijah Hoard pourrait se trouver dans un état de détresse nécessitant une assistance médicale. Un appel à témoins a également été lancé par sa famille sur les réseaux sociaux.

1 commentaire
Ex Précisions le 02/03/2026 à 18:20

Il est peut-être dans une prison de ICE ?
Ils arrêtent tout ce qui n'est pas américain, blanc au menton carré...

