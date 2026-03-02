Social

Lyon : l’école Berthelot occupée pour héberger une famille sans toit

Depuis le 3 février, le collectif Jamais sans toit occupe le gymnase de l’école Berthelot à Lyon pour mettre à l’abri une famille avec un enfant de 7 ans. Faute de solution proposée par les services de l’État, la mobilisation se poursuit.

Depuis le mardi 3 février, le gymnase de l’école Berthelot est occupé par le collectif Jamais sans toit. En cause : la situation d’une famille composée d’un enfant de 7 ans, de son père et de sa mère enceinte de sept mois, qui se sont retrouvés sans hébergement le 29 janvier.

Dans l’urgence, des parents d’élèves et membres du collectif avaient financé plusieurs nuits d’hôtel jusqu’au 3 février. Faute de relais institutionnel, ils ont ensuite décidé d’héberger la famille au sein de l’établissement scolaire.

Selon le collectif, la mère, très fatiguée en raison de sa grossesse, effectue régulièrement des séjours à l’hôpital. Malgré des sollicitations adressées à la préfecture, à la Ville de Lyon, à la Métropole et au CCAS, aucune solution pérenne n’aurait été proposée.

Les membres de Jamais sans toit estiment que l’hébergement d’urgence constitue un droit inconditionnel, rappelant l’article L.345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui garantit l’accès à un hébergement à toute personne en situation de détresse, sans condition de régularité de séjour.

344 enfants sans toit dans la métropole

Le collectif affirme recenser 344 enfants sans solution d’hébergement sur la métropole lyonnaise. Selon ses chiffres, 19 écoles seraient actuellement occupées, concernant 114 enfants et 74 adultes.

Les occupants demandent une meilleure coordination entre la Métropole et les services de l’État afin d’éviter que des familles mises à l’abri ne soient remises à la rue sans solution de remplacement. Ils appellent également au respect de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Un goûter solidaire est prévu ce vendredi 6 mars à 16h40 devant l’école Berthelot, afin de soutenir la famille concernée. En attendant, l’occupation se poursuit, dans l’espoir d’une prise en charge par la préfecture du Rhône.

avatar
Reflexion le 02/03/2026 à 11:21

Pourquoi les gens de "bonne intention" du collectif Jamais sans toit n’hébergent pas directement ces familles chez eux ?

avatar
ça déborde le 02/03/2026 à 11:07

Avant de faire un commentaire, il serait intéressant d'en savoir plus sur cette famille! Moi, je veux bien aider les familles qui ont eu un accident de la vie et qui se retrouve a la rue! Mais loger, nourrir, soigner gratuitement la terre entière pendant que des Français qui bossent et cotisent n'y arrivent plus non merci!!!!!

avatar
Bizarre le 02/03/2026 à 11:05

Si les adhérents des collectifs type jamais sans toit en hebergeaient un ou deux, plus les élus écolos bobos....
On devrait y arriver.

avatar
Contribuable69 le 02/03/2026 à 11:03

Il faut arrêter de subventionner les collectifs soutenus par les politiques pastèques

avatar
Ex Précisions le 02/03/2026 à 10:59

344 enfants sans solution d’hébergement sur la métropole ?
Il y a le siège de la métropole et l'hôtel de ville de Lyon qui pourraient tous les prendre. Les 2 principales pastèques un petit geste ??

avatar
oui-oui le 02/03/2026 à 10:59

" Les membres de Jamais sans toit estiment que l’hébergement d’urgence constitue un droit inconditionnel ".
Moi on me loge à condition que je paye un loyer.

avatar
velobobo le 02/03/2026 à 10:57

J’espère que Aulas va s’occuper et arrêter le financement de ces associations qui importent des migrants illégaux dans le seul but de destabiliser la France!

avatar
Mais c'est quoi ces atteintes à la propriété le 02/03/2026 à 10:41

C'est plus possible ces associations qui favorisent l'intrusion et le squat de propriétés privées et publiques.

Que diraient ces instigateurs si on forçait la porte de leurs domiciles pour y installer des gens ?

avatar
en ruth le 02/03/2026 à 10:19

D'où vient cette famille ? D'ailleurs,c'est sûr .Frapper à toutes les portes pour obtenir un logement décent,des allocs et cetera

