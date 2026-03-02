Lyon : l’école Berthelot occupée pour héberger une famille sans toit

Depuis le mardi 3 février, le gymnase de l’école Berthelot est occupé par le collectif Jamais sans toit. En cause : la situation d’une famille composée d’un enfant de 7 ans, de son père et de sa mère enceinte de sept mois, qui se sont retrouvés sans hébergement le 29 janvier.
Dans l’urgence, des parents d’élèves et membres du collectif avaient financé plusieurs nuits d’hôtel jusqu’au 3 février. Faute de relais institutionnel, ils ont ensuite décidé d’héberger la famille au sein de l’établissement scolaire.
Selon le collectif, la mère, très fatiguée en raison de sa grossesse, effectue régulièrement des séjours à l’hôpital. Malgré des sollicitations adressées à la préfecture, à la Ville de Lyon, à la Métropole et au CCAS, aucune solution pérenne n’aurait été proposée.
Les membres de Jamais sans toit estiment que l’hébergement d’urgence constitue un droit inconditionnel, rappelant l’article L.345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui garantit l’accès à un hébergement à toute personne en situation de détresse, sans condition de régularité de séjour.
344 enfants sans toit dans la métropole
Le collectif affirme recenser 344 enfants sans solution d’hébergement sur la métropole lyonnaise. Selon ses chiffres, 19 écoles seraient actuellement occupées, concernant 114 enfants et 74 adultes.
Les occupants demandent une meilleure coordination entre la Métropole et les services de l’État afin d’éviter que des familles mises à l’abri ne soient remises à la rue sans solution de remplacement. Ils appellent également au respect de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Un goûter solidaire est prévu ce vendredi 6 mars à 16h40 devant l’école Berthelot, afin de soutenir la famille concernée. En attendant, l’occupation se poursuit, dans l’espoir d’une prise en charge par la préfecture du Rhône.
