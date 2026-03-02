Judiciaire

Le livreur vole une CB dans une entreprise près de Lyon : il offre une tournée de pleins d'essence à ses amis

Le livreur vole une CB dans une entreprise près de Lyon : il offre une tournée de pleins d'essence à ses amis

Un homme a été jugé pour avoir volé une carte bancaire puis avoir effectué des retraits et des paiements avec. Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l'a reconnu coupable.

Les faits remontent à septembre 2023.

Lors de sa tournée de livreur, il avait fait irruption dans les locaux d'une entreprise de Lucenay dans le Beaujolais. Remarquant le portefeuille du PDG laissé sans surveillance, il s'était servi à l'intérieur, récupérant la carte bancaire et le code inscrit sur un petit papier.

Le jeune homme de 23 ans avait effectué un premier retrait de 1500 euros, avant de proposer à ses amis de leur offrir le plein d'essence.

Les individus avaient eu la main lourde à la station-service, dépensant à nouveau 1800 euros.

L'enquête avait vite permis de remonter sa trace.

Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, l'homme au casier judiciaire comportant déjà cinq mentions a reconnu les faits.

Il a été condamné à 1200 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Racailles de m... le 02/03/2026 à 11:35

Le juge va trouver que c'est un humanitaire et le féliciter...

Signaler Répondre
avatar
Chaqu’un sa priorité le 02/03/2026 à 11:22

Qui est l’intérêt de votre article et de cette information
Je pense qu’il des dizaine d’informations plus importantes à lyon
Je pense qu’il y a un but sur ce type d’article est de faire créer un sentiment d’angoisse et de peur dans la société
Vous pouvez au moins un article sur le beau temps à lyon et douceurs dans ce monde guerre et d’angoisse bref

Signaler Répondre
avatar
Tournée carburants pour tous le 02/03/2026 à 11:20

Avec l'explosion des prix du petrole, vous serez bien content ,d'avoir des amis comme ça...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 02/03/2026 à 11:15

A Villefranche c est plus un tribunal c est une ONG humanitaire.

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 02/03/2026 à 11:12

Encore un sans cerveau ..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.