Le livreur vole une CB dans une entreprise près de Lyon : il offre une tournée de pleins d'essence à ses amis

Les faits remontent à septembre 2023.
Lors de sa tournée de livreur, il avait fait irruption dans les locaux d'une entreprise de Lucenay dans le Beaujolais. Remarquant le portefeuille du PDG laissé sans surveillance, il s'était servi à l'intérieur, récupérant la carte bancaire et le code inscrit sur un petit papier.
Le jeune homme de 23 ans avait effectué un premier retrait de 1500 euros, avant de proposer à ses amis de leur offrir le plein d'essence.
Les individus avaient eu la main lourde à la station-service, dépensant à nouveau 1800 euros.
L'enquête avait vite permis de remonter sa trace.
Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, l'homme au casier judiciaire comportant déjà cinq mentions a reconnu les faits.
Il a été condamné à 1200 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.
