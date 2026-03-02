A Givors, le maire est filmé par un opposant pendant une altercation sur le marché, des plaintes déposées

La scène a été filmée ce dimanche matin sur le marché de Givors. Alors qu'un TikTokeur, par ailleurs colistier d'un candidat aux élections municipales, réalisait un live, son attention a été captée par une altercation verbales entre le maire Mohamed Boudjellaba et deux femmes.

Ces dernières se sont présentées comme étant la femme et la fille d'une victime de Louis Ribes, et ont demandé à l'édile sortant de faire retirer de la chapelle Saint-Martin-de-Cornas les vitraux réalisés par le prêtre pédophile.

Le ton est monté entre eux, Mohamed Boudjellaba pointant les deux femmes du doigt avant de s'agacer de découvrir être filmé par son opposant.

Le maire de Givors a déposé trois plaintes en diffamation et injure publique à l'encontre des deux femmes et du TikTokeur. Ce dernier, en retour, a lui aussi porté plainte pour menaces, déclarant avoir obtenu 3 jours d'ITT après avoir été intimidé par Mohamed Boudjellaba.

De quoi lancer la dernière ligne droite de la campagne dans un climat de vives tensions.