Faits Divers

A Givors, le maire est filmé par un opposant pendant une altercation sur le marché, des plaintes déposées

A Givors, le maire est filmé par un opposant pendant une altercation sur le marché, des plaintes déposées

Ce dimanche 1er mars, le ton est monté sur le marché de Givors. Le maire sortant Mohamed Boudjellaba a été filmé lors d'une altercation avec deux femmes lui demandant de retirer les vitraux de Louis Ribes.

La scène a été filmée ce dimanche matin sur le marché de Givors. Alors qu'un TikTokeur, par ailleurs colistier d'un candidat aux élections municipales, réalisait un live, son attention a été captée par une altercation verbales entre le maire Mohamed Boudjellaba et deux femmes.

Ces dernières se sont présentées comme étant la femme et la fille d'une victime de Louis Ribes, et ont demandé à l'édile sortant de faire retirer de la chapelle Saint-Martin-de-Cornas les vitraux réalisés par le prêtre pédophile.

Le ton est monté entre eux, Mohamed Boudjellaba pointant les deux femmes du doigt avant de s'agacer de découvrir être filmé par son opposant.

Le maire de Givors a déposé trois plaintes en diffamation et injure publique à l'encontre des deux femmes et du TikTokeur. Ce dernier, en retour, a lui aussi porté plainte pour menaces, déclarant avoir obtenu 3 jours d'ITT après avoir été intimidé par Mohamed Boudjellaba.

De quoi lancer la dernière ligne droite de la campagne dans un climat de vives tensions.

Tags :

givors

Mohamed Boudjellaba

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ancien caviste le 02/03/2026 à 11:33
Parler de choses dont on ignore TOUT a écrit le 02/03/2026 à 09h22

C'est LA présidentielle, pas LES présidentielles !!!
LES municipales, parce qu’on élit LES maires.
LA présidentielle parce qu'on élit LE Président, UN SEUL Président.
C'est quand même dingue d’entendre toujours la même c..., les gens confondent le nombre de tours d'une élection et le nombre d'élections lui-même. Et ça vote, et ça commente !?
LA présidentielles est une élection uninominale à deux tours. Ce qui signifie qu'on vote pour UNE personne (pas des personnes, pas une liste), les deux meilleurs scores du 1er tour sont qualifiés pour le 2e tour, sauf si un candidat obtient plus de 50 % au 1er tour. Celui qui obtient le meilleur score eu 2e tour est élu. C'est quand même pas compliqué à comprendre.

C'est bien de donner des leçons !
Pour votre information on vote pour élire les conseillers municipaux...
Ce ne sont pas les électeurs qui élisent le Maire , mais le conseil municipal !

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 02/03/2026 à 11:21

Bienvenue à GIVORS LAND ... LA BANLIEUE APAISEE

Signaler Répondre
avatar
loule le 02/03/2026 à 10:49
Parler de choses dont on ignore TOUT a écrit le 02/03/2026 à 09h22

C'est LA présidentielle, pas LES présidentielles !!!
LES municipales, parce qu’on élit LES maires.
LA présidentielle parce qu'on élit LE Président, UN SEUL Président.
C'est quand même dingue d’entendre toujours la même c..., les gens confondent le nombre de tours d'une élection et le nombre d'élections lui-même. Et ça vote, et ça commente !?
LA présidentielles est une élection uninominale à deux tours. Ce qui signifie qu'on vote pour UNE personne (pas des personnes, pas une liste), les deux meilleurs scores du 1er tour sont qualifiés pour le 2e tour, sauf si un candidat obtient plus de 50 % au 1er tour. Celui qui obtient le meilleur score eu 2e tour est élu. C'est quand même pas compliqué à comprendre.

en même-temps, ils s'instruisent sur Tik-Tok, le nouveau PMU du 21e siècle.
Que voulez-vous...

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 02/03/2026 à 10:31
tutut a écrit le 02/03/2026 à 10h17

Et pour creuser un peu plus le trou de la sécu !

Exactement

Signaler Répondre
avatar
pauvre petite victime le 02/03/2026 à 10:20

"3 jours d'ITT après avoir été intimidé" on reconnait de suite un électeur du RN

Signaler Répondre
avatar
tutut le 02/03/2026 à 10:17
Gabin69 a écrit le 02/03/2026 à 08h29

Ben tiens donc, tout prétexte est bon pour se foutre en arrêt

Et pour creuser un peu plus le trou de la sécu !

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 02/03/2026 à 09:22
Ex Précisions a écrit le 02/03/2026 à 09h17

Ces réseaux de m...... ça met la m..... de partout.
Une altercation, ce qui arrive dans la vie d'un maire, se transforme en polémique parce que filmé et balancé au monde entier...
Bientôt une vidéo du Doudou qui se mange un mickey tout en grillant un feu rouge à vélocipède ? Bon d'accord ça ce serait marrant.
C'était mieux avant Crévindiou ;-)

Le doudou aura bientôt tout son temps pour aller voir Mickey justement..
Quoi que même Mickey serait dégoûté de le voir à Disney

Signaler Répondre
avatar
Parler de choses dont on ignore TOUT le 02/03/2026 à 09:22
La décadence a écrit le 02/03/2026 à 08h48

Qu'est ce que ça va être aux présidentielles...

C'est LA présidentielle, pas LES présidentielles !!!
LES municipales, parce qu’on élit LES maires.
LA présidentielle parce qu'on élit LE Président, UN SEUL Président.
C'est quand même dingue d’entendre toujours la même c..., les gens confondent le nombre de tours d'une élection et le nombre d'élections lui-même. Et ça vote, et ça commente !?
LA présidentielles est une élection uninominale à deux tours. Ce qui signifie qu'on vote pour UNE personne (pas des personnes, pas une liste), les deux meilleurs scores du 1er tour sont qualifiés pour le 2e tour, sauf si un candidat obtient plus de 50 % au 1er tour. Celui qui obtient le meilleur score eu 2e tour est élu. C'est quand même pas compliqué à comprendre.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/03/2026 à 09:17

Ces réseaux de m...... ça met la m..... de partout.
Une altercation, ce qui arrive dans la vie d'un maire, se transforme en polémique parce que filmé et balancé au monde entier...
Bientôt une vidéo du Doudou qui se mange un mickey tout en grillant un feu rouge à vélocipède ? Bon d'accord ça ce serait marrant.
C'était mieux avant Crévindiou ;-)

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 02/03/2026 à 09:17

3 jours d'ITT pour avoir été intimidé ? On nage en plein délire...

Signaler Répondre
avatar
La décadence le 02/03/2026 à 08:48

Qu'est ce que ça va être aux présidentielles...

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 02/03/2026 à 08:29

Ben tiens donc, tout prétexte est bon pour se foutre en arrêt

Signaler Répondre
avatar
kool le 02/03/2026 à 08:17

Un poto à mélenchon !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.