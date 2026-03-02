A Givors, le maire est filmé par un opposant pendant une altercation sur le marché, des plaintes déposées

La scène a été filmée ce dimanche matin sur le marché de Givors. Alors qu'un TikTokeur, par ailleurs colistier d'un candidat aux élections municipales, réalisait un live, son attention a été captée par une altercation verbales entre le maire Mohamed Boudjellaba et deux femmes.
Ces dernières se sont présentées comme étant la femme et la fille d'une victime de Louis Ribes, et ont demandé à l'édile sortant de faire retirer de la chapelle Saint-Martin-de-Cornas les vitraux réalisés par le prêtre pédophile.
Le ton est monté entre eux, Mohamed Boudjellaba pointant les deux femmes du doigt avant de s'agacer de découvrir être filmé par son opposant.
Le maire de Givors a déposé trois plaintes en diffamation et injure publique à l'encontre des deux femmes et du TikTokeur. Ce dernier, en retour, a lui aussi porté plainte pour menaces, déclarant avoir obtenu 3 jours d'ITT après avoir été intimidé par Mohamed Boudjellaba.
De quoi lancer la dernière ligne droite de la campagne dans un climat de vives tensions.
C'est bien de donner des leçons !Signaler Répondre
Pour votre information on vote pour élire les conseillers municipaux...
Ce ne sont pas les électeurs qui élisent le Maire , mais le conseil municipal !
Bienvenue à GIVORS LAND ... LA BANLIEUE APAISEESignaler Répondre
en même-temps, ils s'instruisent sur Tik-Tok, le nouveau PMU du 21e siècle.Signaler Répondre
Que voulez-vous...
ExactementSignaler Répondre
"3 jours d'ITT après avoir été intimidé" on reconnait de suite un électeur du RNSignaler Répondre
Et pour creuser un peu plus le trou de la sécu !Signaler Répondre
Le doudou aura bientôt tout son temps pour aller voir Mickey justement..Signaler Répondre
Quoi que même Mickey serait dégoûté de le voir à Disney
C'est LA présidentielle, pas LES présidentielles !!!Signaler Répondre
LES municipales, parce qu’on élit LES maires.
LA présidentielle parce qu'on élit LE Président, UN SEUL Président.
C'est quand même dingue d’entendre toujours la même c..., les gens confondent le nombre de tours d'une élection et le nombre d'élections lui-même. Et ça vote, et ça commente !?
LA présidentielles est une élection uninominale à deux tours. Ce qui signifie qu'on vote pour UNE personne (pas des personnes, pas une liste), les deux meilleurs scores du 1er tour sont qualifiés pour le 2e tour, sauf si un candidat obtient plus de 50 % au 1er tour. Celui qui obtient le meilleur score eu 2e tour est élu. C'est quand même pas compliqué à comprendre.
Ces réseaux de m...... ça met la m..... de partout.Signaler Répondre
Une altercation, ce qui arrive dans la vie d'un maire, se transforme en polémique parce que filmé et balancé au monde entier...
Bientôt une vidéo du Doudou qui se mange un mickey tout en grillant un feu rouge à vélocipède ? Bon d'accord ça ce serait marrant.
C'était mieux avant Crévindiou ;-)
3 jours d'ITT pour avoir été intimidé ? On nage en plein délire...Signaler Répondre
Qu'est ce que ça va être aux présidentielles...Signaler Répondre
Ben tiens donc, tout prétexte est bon pour se foutre en arrêtSignaler Répondre
Un poto à mélenchon !Signaler Répondre