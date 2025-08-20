Près de Lyon : le plafond menace de s'effondrer, la piscine de Givors prochainement fermée

En début de semaine, une partie du plafond du centre nautique de Givors, située plus précisément au niveau de la baie vitrée, s’est écroulée. De fait, la municipalité a annoncé, dans un communiqué, que l’établissement sera fermé au public les lundi 25 et mardi 26 août. Le but étant de réparer cet endroit défectueux.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement doit s’arrêter temporairement pour laisser la place à des chantiers. Du mois de juin, jusqu’au début du mois de juillet, des travaux avaient lieu pour stopper les importantes fuites d’eau, qui causaient parfois des pertes de 80 m3 par jour.

Pour le moment, la piscine reste ouverte à tous et aux heures habituelles. Une fois les travaux effectués, elle rouvrira aux usagers le mercredi 27 août prochain.

Horaires dès le mercredi 27 août :

▪️ Lundi : 12h-14h & 17h-19h

▪️ Mardi : 12h-14h & 17h-19h

▪️ Mercredi : 12h-14h

▪️ Jeudi : 12h-14h & 17h-19h

▪️ Vendredi : 12h-17h

▪️ Samedi : 12h-17h

▪️ Dimanche : 9h-12h