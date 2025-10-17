Faits Divers

Accident mortel près de Lyon : un motard et un trottinettiste se percutent

Accident mortel près de Lyon : un motard et un trottinettiste se percutent
Accident mortel près de Lyon : un motard et un trottinettiste se percutent - LyonMag

Ce jeudi soir, peu après 22h, un dramatique accident a eu lieu à Givors.

Dans des circonstances encore à déterminer, un motard et un trottinettiste sont entrés en collision dans le quartier des Vernes.

L'intervention des secours, encadrée par un important dispositif de forces de l'ordre, n'a pas permis de sauver la personne circulant à trottinette. Ce jeune homme de 23 ans est décédé des suites de ses blessures.

Le motard lui a pris la fuite.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur l'accident.

Tags :

givors

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Tartuffe2base le 17/10/2025 à 21:39

Aucune empathie vous êtes tristement bêtes.

Signaler Répondre
avatar
Encore un génie le 17/10/2025 à 21:32
kool a écrit le 17/10/2025 à 08h54

22 h à trottinette ? Il aurait mieux fait de marcher à pieds ! De toute façon,il serait grand temps que les engins de mort disparaissent du paysage

"Marcher à pieds" ? Parce qu'en ville, toi tu marches sur les mains ?...

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 17/10/2025 à 18:01

L'enquete nous dira peut-être, celui qui était en train de se défouler

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 17/10/2025 à 17:52

Ne verra pas la réfection des Vernes

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 17/10/2025 à 15:11
Houston a écrit le 17/10/2025 à 12h24

Un bon motard , est un motard a 4 roues.... 🤔

Et voilà, ça continue les généralités, faut vous faire soigner.

Signaler Répondre
avatar
Idée le 17/10/2025 à 14:50
Moi a écrit le 17/10/2025 à 10h34

Certaines personnes qui circulent à trottinette sont des vrais danger, certains grillent les feux rouges,les stops, après ça fait des drames.
Toutes mes condoléances à la famille

Remplacez le mot trottinette par pied, voiture, moto, bus... ça fonctionne aussi...

Signaler Répondre
avatar
Houston le 17/10/2025 à 12:24

Un bon motard , est un motard a 4 roues.... 🤔

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 11:06
lug a écrit le 17/10/2025 à 09h56

les trottinettes qui sont limitées à la vitesse des piétons en centre ville: est-ce respecté ? sûrement pas, comme presque toute la réglementation !

Pas "presque", "toute" la réglementation ;-)

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 17/10/2025 à 11:01

Vétus de sombre, on ne les voit pas pour peu que le véhicule n'ait pas de feu de signalisation comme c'est souvent le cas.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 17/10/2025 à 11:00
kool a écrit le 17/10/2025 à 08h54

22 h à trottinette ? Il aurait mieux fait de marcher à pieds ! De toute façon,il serait grand temps que les engins de mort disparaissent du paysage

Je suis bien d'accord avec vous mais avez-vous pensé qu'habituellement on dit que personne n'aime les motards alors qu'il y en a des bons mais que les gens qui portent des oeillières ne les voient pas. On m'a même reproché plusieurs fois de rester dans la file voitures à faire la queue comme les automobilistes plutôt que d'emprunter la voie de bus ou de vélo. Il n'y a pas un probmème là, aussi.

Signaler Répondre
avatar
FATALEMENT le 17/10/2025 à 10:58
kool a écrit le 17/10/2025 à 08h54

22 h à trottinette ? Il aurait mieux fait de marcher à pieds ! De toute façon,il serait grand temps que les engins de mort disparaissent du paysage

Même à pieds il n’y aurait pas échappé. C’étais son heure et puis c’est tout !

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 17/10/2025 à 10:37
Monpays a écrit le 17/10/2025 à 09h47

Ce malheureux evenement nous rappelle combien il est urgent de règlementer la chienlit de la circulation des nouvelles mobilités d'autant qu'il existe un texte de partage de la voie publique qui s"appelle ....Le Code de la route !! qui peut être évoluer mais qui DOIT s'appliquer à TOUS les usagers !

"circonstances encore à déterminer"
mais vous savez tous que c'est la faute de la trottinette.

vous n'avez aucune objectivité.

Signaler Répondre
avatar
Moi le 17/10/2025 à 10:34

Certaines personnes qui circulent à trottinette sont des vrais danger, certains grillent les feux rouges,les stops, après ça fait des drames.
Toutes mes condoléances à la famille

Signaler Répondre
avatar
lug le 17/10/2025 à 09:56

les trottinettes qui sont limitées à la vitesse des piétons en centre ville: est-ce respecté ? sûrement pas, comme presque toute la réglementation !

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 17/10/2025 à 09:47

Ce malheureux evenement nous rappelle combien il est urgent de règlementer la chienlit de la circulation des nouvelles mobilités d'autant qu'il existe un texte de partage de la voie publique qui s"appelle ....Le Code de la route !! qui peut être évoluer mais qui DOIT s'appliquer à TOUS les usagers !

Signaler Répondre
avatar
Amen le 17/10/2025 à 09:18

Important dispositif des forces de l'ordre !!!????
Pourquoi ?
On imagine le profil des personnages.

Signaler Répondre
avatar
Rien d'étonnant lorsque l'on voit le comportement des trottinettistes le 17/10/2025 à 09:06

Et au final on engorge un peu plus nos urgences avec ces inconscients.

Signaler Répondre
avatar
kool le 17/10/2025 à 08:54

22 h à trottinette ? Il aurait mieux fait de marcher à pieds ! De toute façon,il serait grand temps que les engins de mort disparaissent du paysage

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.