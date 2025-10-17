Accident mortel près de Lyon : un motard et un trottinettiste se percutent

Dans des circonstances encore à déterminer, un motard et un trottinettiste sont entrés en collision dans le quartier des Vernes.

L'intervention des secours, encadrée par un important dispositif de forces de l'ordre, n'a pas permis de sauver la personne circulant à trottinette. Ce jeune homme de 23 ans est décédé des suites de ses blessures.

Le motard lui a pris la fuite.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur l'accident.