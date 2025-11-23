Près de Lyon : un vaste exercice de sécurité civile mobilisera Givors ce mardi

Une opération d’envergure qui mobilisera pendant toute la journée les services de l’État, les collectivités, ainsi que les exploitants industriels SUEZ et Total Énergies, dont les sites classés Seveso "seuil haut" sont implantés sur la commune.

L’exercice, basé sur un scénario d’inondation majeure, doit permettre de tester les capacités d’intervention en conditions quasi réelles face à un risque technologique. Les autorités rappellent que ces simulations régulières sont essentielles pour garantir une réponse rapide et coordonnée en cas d’accident industriel ou de catastrophe naturelle.

Un test du dispositif FR-Alert dans toute la zone

Au cœur de l’opération, le système FR-Alert sera mis à l’épreuve. Les habitants de Givors, mais aussi les automobilistes circulant sur l’A7 ainsi que les usagers de la SNCF traversant le secteur, recevront une notification d’alerte accompagnée d’un signal sonore spécifique. Certaines communes voisines pourraient également être touchées par la diffusion cellulaire.

La préfecture se veut rassurante : aucune action particulière ne sera demandée aux personnes recevant le message, qui comportera clairement la mention "exercice".

Les sirènes du Plan particulier d’intervention (PPI) des exploitants et celles du dispositif communal d’alerte seront aussi activées au cours de la journée. Là encore, leur déclenchement s’inscrit strictement dans le cadre de l’exercice.

Ce déploiement technique et humain vise avant tout à renforcer la préparation face aux risques industriels dans une zone stratégique du sud lyonnais. Une manière, selon la préfecture, d’assurer une sécurité maximale aux riverains en cas d’événement réel.