Près de Lyon : les flammes ravagent son appartement, un homme trouve la mort à Givors

Le feu s'est déclaré ce samedi après-midi aux alentours de 14h.

Pour une raison inconnue, les flammes ont ravagé un appartement du 3e étage d'un immeuble de la Cité Jules Vallès dans le quartier des Vernes à Givors. L'habitant des lieux, âgé d'une quarantaine d'années, a été pris en charge inconscient. Il n'a pas pu être ranimé et est décédé sur place.

Aucun autre blessé n'est à déplorer, les riverains ont pu évacuer les lieux pendant l'opération des pompiers.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie mortel, le 2e de la semaine dans l'agglomération après le décès d'un homme jeudi, piégé par les flammes dans son appartement de la rue de Bonnel dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Au nom de la municipalité, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de celles et ceux qui sont touchés par ce drame. Mes pensées vont également aux voisins et aux témoins, profondément marqués par cet événement tragique. Nous restons pleinement mobilisés aux côtés des services de secours", a réagi le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba.

Un specteur le 09/08/2025 à 19:26
Ex Précisions a écrit le 09/08/2025 à 18h38

Des accidents ou pas ?

Dixit l'inspecteur Labavure, en plein effort, vautré sur son croco.

Ex Précisions le 09/08/2025 à 18:38

Des accidents ou pas ?

