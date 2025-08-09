Près de Lyon : les flammes ravagent son appartement, un homme trouve la mort à Givors

Pour une raison inconnue, les flammes ont ravagé un appartement du 3e étage d'un immeuble de la Cité Jules Vallès dans le quartier des Vernes à Givors. L'habitant des lieux, âgé d'une quarantaine d'années, a été pris en charge inconscient. Il n'a pas pu être ranimé et est décédé sur place.

Aucun autre blessé n'est à déplorer, les riverains ont pu évacuer les lieux pendant l'opération des pompiers.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie mortel, le 2e de la semaine dans l'agglomération après le décès d'un homme jeudi, piégé par les flammes dans son appartement de la rue de Bonnel dans le 3e arrondissement de Lyon.