Inondations à Givors : un an après, la Métropole de Lyon rappelle les travaux réalisés et déplore l’absence d’aides de l’État

Le Président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et le maire de Givors se sont rendus sur plusieurs sites touchés par "la crue de type centennale du 17 octobre 2024". À cette occasion, "les collectivités ont réaffirmé leur mobilisation pour sécuriser la commune face au risque d’inondation et ont rappelé l’engagement pris par le Premier ministre il y a un an."

L’événement météorologique avait causé d’importants dégâts : "500 habitants impactés à Givors, 100 commerces et 10 entreprises touchées", ainsi que l’interruption de "la route de Rive de Gier et la route de Mornant", la dégradation de plusieurs rues, de la ligne ferroviaire et de l’A47.

Après les interventions d’urgence, la Métropole et la Ville ont financé la remise en état de plusieurs infrastructures. Parmi les opérations citées : "Remise en état de la route de Rive de Gier et de la route de Mornant, reprise des trottoirs et accotements sur la rue de la Paix, […] réparation du Gymnase Jacques Anquetil et aménagement du Parc du Moulin en tenant compte du risque d’inondation."

Les collectivités ont également géré "l’évacuation des déchets et encombrants (plus de 1000 tonnes collectées)" pour un coût de 560 000 euros.

En janvier 2025, "la Métropole de Lyon a déposé auprès de l’État une demande de dotation de solidarité." Mais "la demande a été refusée et à ce jour seules les collectivités territoriales ont assumé le coût de ces réparations, contrairement aux annonces faites par le Premier ministre Barnier il y a un an."

Pourtant, l'Etat s'est déjà engagé à hauteur de 28 millions d'euros pour le Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) du Gier, et 8,2 millions d'euros sur celui du Garon.

Un projet lourd pour sécuriser le Gier

La Métropole annonce désormais une stratégie à long terme. "La sécurisation du Gier passe par la mise en place d’une protection contre les crues centennales… à travers un projet d’aménagement et de restauration des berges du Gier."

Ce projet est "piloté par le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) dont la Métropole de Lyon est membre et principal financeur." Il s’intègre dans un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur 5 ans. Une "première tranche" concernera "l’amont du Gier à Givors (secteur Saint-Lazare et amont)", mêlant "la réalisation de digues et les solutions fondées sur la nature."

Les tranches suivantes viseront "l'ensemble des berges jusqu'à la Confluence du Rhône en 15 ans." L’opération est "évaluée à 70 millions d’euros" et fera l’objet "d’un avant-projet arrêté avant mars 2026."

La Métropole "souhaite dans ce cadre un co-financement par le Fonds Barnier à hauteur de 50%", rappelant "l’engagement pris par le Premier ministre Michel Barnier en octobre 2024 lors de sa visite post-inondations."