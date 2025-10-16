Et aussi à Lyon

Inondations à Givors : un an après, la Métropole de Lyon rappelle les travaux réalisés et déplore l’absence d’aides de l’État

La route de Rive-de-Gier effondrée – octobre 2024 — DR : Métropole de Lyon

Un an après la crue centennale du 17 octobre 2024, la Métropole de Lyon et la Ville de Givors dressent un bilan des réparations engagées et alertent sur le manque de soutien financier de l’État.

Le Président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et le maire de Givors se sont rendus sur plusieurs sites touchés par "la crue de type centennale du 17 octobre 2024". À cette occasion, "les collectivités ont réaffirmé leur mobilisation pour sécuriser la commune face au risque d’inondation et ont rappelé l’engagement pris par le Premier ministre il y a un an."

L’événement météorologique avait causé d’importants dégâts : "500 habitants impactés à Givors, 100 commerces et 10 entreprises touchées", ainsi que l’interruption de "la route de Rive de Gier et la route de Mornant", la dégradation de plusieurs rues, de la ligne ferroviaire et de l’A47.

Après les interventions d’urgence, la Métropole et la Ville ont financé la remise en état de plusieurs infrastructures. Parmi les opérations citées : "Remise en état de la route de Rive de Gier et de la route de Mornant, reprise des trottoirs et accotements sur la rue de la Paix, […] réparation du Gymnase Jacques Anquetil et aménagement du Parc du Moulin en tenant compte du risque d’inondation."

Les collectivités ont également géré "l’évacuation des déchets et encombrants (plus de 1000 tonnes collectées)" pour un coût de 560 000 euros.

En janvier 2025, "la Métropole de Lyon a déposé auprès de l’État une demande de dotation de solidarité." Mais "la demande a été refusée et à ce jour seules les collectivités territoriales ont assumé le coût de ces réparations, contrairement aux annonces faites par le Premier ministre Barnier il y a un an."

Pourtant, l'Etat s'est déjà engagé à hauteur de 28 millions d'euros pour le Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) du Gier, et 8,2 millions d'euros sur celui du Garon.

Un projet lourd pour sécuriser le Gier

La Métropole annonce désormais une stratégie à long terme. "La sécurisation du Gier passe par la mise en place d’une protection contre les crues centennales… à travers un projet d’aménagement et de restauration des berges du Gier."

Ce projet est "piloté par le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) dont la Métropole de Lyon est membre et principal financeur." Il s’intègre dans un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur 5 ans. Une "première tranche" concernera "l’amont du Gier à Givors (secteur Saint-Lazare et amont)", mêlant "la réalisation de digues et les solutions fondées sur la nature."

Les tranches suivantes viseront "l'ensemble des berges jusqu'à la Confluence du Rhône en 15 ans." L’opération est "évaluée à 70 millions d’euros" et fera l’objet "d’un avant-projet arrêté avant mars 2026."

La Métropole "souhaite dans ce cadre un co-financement par le Fonds Barnier à hauteur de 50%", rappelant "l’engagement pris par le Premier ministre Michel Barnier en octobre 2024 lors de sa visite post-inondations."

avatar
neuneu le 17/10/2025 à 10:03
Peut etre a écrit le 16/10/2025 à 19h19

Que les 1,5 million d’euro investi dans les chiffons place bellecour aurait été utile a des investissements plus urgent. Nous proposer nous imposer un fond « obligatoire » payé par tous pour financer surtout vos délires dogmatiques faut arrêter les délires 😤 pourquoi ne pas virer nos paies directement sur vos comptes ?

tu confonds la ville de Lyon et la métropole

avatar
Escroquerie politicienne… le 17/10/2025 à 07:36
Une chance pour la France a écrit le 17/10/2025 à 07h11

L'état n'a plus d'argent, il préfère le dépenser pour les migrants en situation irrégulière.

Pourquoi n’y a t’il pas de transparence sur la dette française des 3300 milliards ? Détournement ? Escroquerie en bandes organisées ? Vols avec ruses ? 😂….
Une bande de comédiens 🎭 qui gagne en moyenne plus de 10 000 € mois minimum sur le compte des FRANÇAIS et du contribuable.

avatar
Une chance pour la France le 17/10/2025 à 07:11

L'état n'a plus d'argent, il préfère le dépenser pour les migrants en situation irrégulière.

avatar
Anti politique. le 17/10/2025 à 06:27
Anti verts a écrit le 16/10/2025 à 18h17

Et ça communique à tout-va en ce moment à la métropole....Le sondage d’hier aurait il fait peur ?.
Ça pue l’hypocrisie........Ni oubli, ni pardon.

Vert ,bleu, blanc noir , rose. Etc… tous des RIPOUX …le Pouvoir au PEUPLE sans les politiques !!

avatar
C'est vraiment trop injuste le 16/10/2025 à 21:33

Comme cette petite déambulation est touchante. Ah le parfum de campagne électorale fait dire tout et surtout n'importe quoi. Il y a un an, le Président de la métropole a mis plusieurs jours à se rappeler que sa métropole allait si loin au sud, laissant les sinistrés à leur sort. Mais 2 trottoirs payés plus tard il faudrait tout oublier...
Le mépris ne sera pas oublié, nous voterons éliminer. Au revoir et même pas merci pour le numéro de claquettes du jour...

avatar
Gabouillon le 16/10/2025 à 21:02

Il y aurait peut-être fallu mettre la pédale douce sur les autoroutes à vélos très énergivores et pécuniairement pour envisager des solutions alternatives à ce genre d’accident climatique.
Mais les cocos bobos ils sont trop décalés 🤭

avatar
lolotoooôooo le 16/10/2025 à 19:41

Qui a donné les autorisations pour réaliser les travaux a l'origine ?
Qui a autorisé les permis de construire ?

Et bien c'est a eux de payer !

avatar
Sous l'occupation Jacobine le 16/10/2025 à 19:33

L'Etat français préfère s'occuper du nettoyage de la Seine avec un coût pharaonique....comme souvent : l'Etat investi dans sa région avant celle des autres avec l'argent de tous les français...

avatar
Peut etre le 16/10/2025 à 19:19

Que les 1,5 million d’euro investi dans les chiffons place bellecour aurait été utile a des investissements plus urgent. Nous proposer nous imposer un fond « obligatoire » payé par tous pour financer surtout vos délires dogmatiques faut arrêter les délires 😤 pourquoi ne pas virer nos paies directement sur vos comptes ?

avatar
Ça sent les élections tout ça le 16/10/2025 à 18:43

La com de la métropole, c'est toujours pareil : on est les meilleurs et les autres sont tous nuls.

Vivement que les écolos soient mis dehors, qu'on puisse enfin respirer

avatar
Oh qu'il est beau .... le 16/10/2025 à 18:33

"la Métropole de Lyon rappelle les travaux réalisés"
Vous avez vu hein !
Comme on est fort hein!
Même pas besoin de l État hein!
Alors votez bien bande de .....

avatar
Ex Précisions le 16/10/2025 à 18:21

C'était lequel 1er ministre il y a un an, on en a vu passer 5 depuis ?
;-)

avatar
Anti verts le 16/10/2025 à 18:17

Et ça communique à tout-va en ce moment à la métropole....Le sondage d’hier aurait il fait peur ?.
Ça pue l’hypocrisie........Ni oubli, ni pardon.

