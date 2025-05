Vigilance jaune maintenue dans le Rhône : orages et risques d’inondation ce dimanche

La prudence reste de mise ce dimanche 4 mai dans le département du Rhône. La vigilance jaune pour orages est maintenue par Météo France, selon un nouveau message de la préfecture du Rhône.

La situation se renforce même dans l’après-midi : une vigilance jaune pour pluie et inondation est déclenchée à partir du milieu d’après-midi et jusqu’en soirée.

Lyon a déjà été frappée par un violent orage de grêle samedi après-midi, confirmant l’instabilité annoncée ce week-end. Ce dimanche, les températures restent en baisse (autour de 21°C) et de nouveaux orages localement forts sont possibles.

La préfecture appelle les habitants à anticiper leurs déplacements et activités en extérieur et rappelle que "les phénomènes météorologiques peuvent évoluer rapidement et surprendre."