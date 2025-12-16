Agriculteurs en colère : Lyon épargnée jusqu'à jeudi, une marche funèbre annoncée

L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi a mis le feu aux poudres.
Le Rhône et Lyon devrait être plutôt épargnés ces prochains jours. Les Jeunes Agriculteurs du Rhône ont annoncé un rassemblement devant la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône mercredi matin.
C'est surtout la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes qui entend marquer les esprits à Lyon jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"
Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées.
Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes. Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.
Le virus s'est propagé par les mouches et les taons depuis les Savoies.
...Mais bien sur ..!.omerta totale .
Soutien aux agriculteurs!
Le gouvernement est en guerre contre les agriculteurs et contre nous !
Mais bien sûr, ceux qui soutiennent ici les agriculteurs en vomissant sur le gouvernement ou l'Europe, sont les mêmes achètent des fruits et des légumes sans goût, plein de flotte parce que ça coûte moins cher que les productions françaises. Et les mêmes qui achètent des m... bon marché venues de l'autre bout du monde, mais qui critiquent la désindustrialisation de la France.
Regardez-vous dans une glace au lieu de baver en permanence.
Pour une fois qui a une manif intéressante
voilà ce que c'est de voter tête baissée, à la macronie. gros soutien aux agriculteurs..
Lorsque Macron était au Brésil dernièrement, dans l emballement du voyage, il était pratiquement pour le mercosur. Une fois de plus un show médiatique ou il a encore parlé trop vite. maintenant il tente d éteindre l incendie qu il a lui même allumé.
Quand je vois ça, cela m'encourage à coller des affiches dénonçant le MERCOSUR d'un parti politique que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connait bien...
Soutien plein et entier à nos éleveurs, nos agriculteurs, nos viticulteurs et à tous ceux qui nous nourrissent et sont méprisés par les classes dites dirigeantes qui ne songent qu'à s'enrichir grâce à la mondialisation ; méprisés et combattus également par les Khmers verts soi disant écolos qui ne veulent que les détruire au nom de leur idéologie
Soutien aux agriculteurs victimes de l'Europe et de la macronie ! Votez bien en 2027.