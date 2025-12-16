Agriculteurs en colère : Lyon épargnée jusqu'à jeudi, une marche funèbre annoncée

L'abattage de 83 vaches vaccinées dans le Doubs vendredi a mis le feu aux poudres.

Le Rhône et Lyon devrait être plutôt épargnés ces prochains jours. Les Jeunes Agriculteurs du Rhône ont annoncé un rassemblement devant la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône mercredi matin.

C'est surtout la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes qui entend marquer les esprits à Lyon jeudi, avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h : "Un jour qui sera déterminant aussi pour l’accord UE Mercosur, avec un Conseil européen des Ministres de l’agriculture. Nous y ferons une grande marche funèbre en hommage à toutes ces vaches sacrifiées sur l’autel du libre-échange. Nous invitons toutes la société civile à nous rejoindre pour porter haut et fort ce message : nos vaches, nos vies, non à la mort de nos élevages !"

Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées.

Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes. Arrivée dans la région par les deux Savoie, elle s'est propagée ensuite à l'Ain puis au Rhône ces derniers mois.