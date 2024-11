Près de Lyon : les agriculteurs recouvrent des radars en signe de protestation contre le Mercosur

À Saint-Romain-de-Popey, ce mercredi 27 novembre, aux alentours de 20h30, un groupe d’agriculteurs a mené une action en recouvrant un radar — type tourelle — de pneus et en installant une banderole à proximité, sur laquelle il est inscrit : "Macron tu as sacrifié tes agris, bientôt la faim."

Pascal Gouttenoire, président de la FDSEA du Rhône, explique leur démarche : "On s’est retrouvé, en petit groupe, pour entourer le radar de pneus et mettre une banderole à côté. On continue de mettre la pression, de montrer que Macron a sacrifié son agriculture. Ça va bientôt être la fin/faim pour tout le monde, et toutes les promesses du printemps restent des promesses, il n’y a rien qui a été gravé dans le marbre."

Cette mobilisation ne s’est pas limitée à Saint-Romain-de-Popey. D'autres radars dans le département du Rhône ont également été ciblés dans la nuit, signe de la montée de la colère des agriculteurs contre l'accord de libre échange Mercorsur qu’ils jugent destructeurs pour leur profession.