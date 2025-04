Classement des collèges et des lycées : quels établissements se distinguent dans le Rhône ?

Le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi son classement des meilleurs collèges et lycées. Comme chaque année, plusieurs critères sont pris en compte, notamment le taux de réussite au brevet et au bac, les mentions aux examens ou encore le taux d’accès de la 6e à la 3e ou de la seconde au baccalauréat.

Dans le Rhône, plusieurs lycées se distinguent. On retrouve notamment dans les premières places du classement des établissements publics généraux et technologiques le lycée François Rabelais de Dardilly et le lycée du Parc dans le 6e arrondissement de Lyon qui affichent tous les deux un taux de réussite de 100% au bac. La Cité Scolaire Internationale dans le 7e arrondissement de Lyon affiche de son côté un taux de réussite de 99% et 86% de mentions parmi les 256 effectifs présentés.

Du côté du privé, ce sont une vingtaine de lycées qui affichent un taux de réussite de 100% : le lycée Juif de Lyon (Villeurbanne), Jehanne de France (Lyon 9), Al Kindi (Décines-Charpieu), Aux Lazaristes (Lyon 5), Institution des Chartreux (Lyon 1er), Champagnat (Saint-Symphorien-sur-Coise), Assomption Bellevue (La Mulatière), Notre-Dame (Villefranche-sur-Saône), Debordé (Lyon 6), Sainte Marie Lyon (Lyon 5), Externat de la Trinité (Lyon 6), Saint Thomas d’Aquin Veritas (Oullins-Pierre-Bénite), Notre-Dame de Bellegarde (Neuville-sur-Saône), Notre Dame de Bel Air (Tarare), Saint Marc (Lyon 2), Notre Dame de Mongre (Villefranche-sur-Saône), Charles de Foucauld (Lyon 3), Pierre Termier (Lyon 8), Don Bosco (Lyon 5), Saint Joseph (Tassin-la-Demi-Lune) et Immaculée Conception (Villeurbanne).

Le meilleur lycée professionnel public est François Rabelais à Dardilly avec 95% de taux de réussite au bac. Dans le privé, Don Bosco (Lyon 5) affiche un sans faute au niveau de son taux de réussite au bac.

En ce qui concerne les collèges, les bons élèves dans le public sont Val d’Argent à Sainte-Foy-l’Argentière et Du Val d’Ardières à Beaujeu alors que le privé est dominé par La Xavière à Saint-Priest.