Des arrondissements pris pour cible ? Découvrez où la "sulfateuse à PV" passe le plus à Lyon

Deux voitures équipées du système LAPI (lecture automatique des plaques d’immatriculation), surnommées "sulfateuses à PV", sillonnent quotidiennement Lyon pour vérifier le paiement du stationnement. Les chiffres 2024 viennent de tomber, révélant où les contrôles ont été les plus intenses.
Avec 536 655 contrôles en 2024, soit 29,72 % du total lyonnais, le 6e arrondissement est de loin le plus scruté. Ce chiffre s’explique en partie par le fait que le secteur concentre également le plus grand nombre de places payantes : 9 941, soit près d’un quart du total de la ville.
Derrière, on retrouve le 2e arrondissement, avec 281 210 contrôles (15,57 %) pour 4 366 places payantes. Un volume qui interroge, puisqu’il dépasse celui de plusieurs secteurs plus vastes et plus fournis en stationnement, comme le 3e le 4e ou le 7e.
En ce sens le maire du 2e, Pierre Oliver, ne décolère pas. L’élu dit avoir été alerté par des commerçants et des habitants qui "n’arrêtent pas de voir passer le véhicule" chargé de vérifier les paiements. Selon lui, "des agents ont indiqué avoir pour consigne de passer plus souvent dans le 2e et dans le 6e.
L'élu dénonce ce qu’il considère comme une logique de sanction ciblée : "Le maire de Lyon concentre les contrôles dans les secteurs qui n’ont pas voté pour lui, pour racketter les automobilistes. C’est une politique punitive des Verts."
Le 3e arrondissement ferme quant à lui le trio de tête, avec 276 132 contrôles, soit 15,29 % du total, pour 7 993 places payantes.
La Ville parle d’un "équilibre" entre arrondissements
La municipalité lyonnaise rejette fermement ces accusations. Dans sa réponse, elle rappelle que les chiffres évoqués proviennent du bilan annuel des contrôles 2024 et traduisent un travail proportionné au nombre de places payantes dans chaque arrondissement."La répartition des contrôles effectués par les ASVP est en adéquation avec la répartition réelle des places payantes", précise la Ville, qui évoque un "maillage équilibré et cohérent du territoire."
Les écarts observés d’un arrondissement à l’autre seraient liés à "l’organisation opérationnelle des tournées", conçues pour couvrir efficacement l’ensemble du périmètre payant.
La municipalité rappelle enfin que le système LAPI, utilisé par deux véhicules depuis 2020, vise à améliorer un taux de paiement historiquement faible à Lyon, autour de 20 % en 2019, et à garantir une meilleure équité entre usagers.
De son côté, Valentin Lungenstrass (EELV), adjoint à la mobilité, dénonce une tentative de récupération politique : "En aucun cas, nous n’intervenons sur l’organisation des tournées. M. Oliver cherche à créer une fausse polémique à partir de chiffres qu’il a en main depuis plus de six mois."
Le classement complet des contrôles 2024 à Lyon, établi à partir des données du système LAPI, permet de mesurer la répartition réelle des vérifications sur le territoire :
- 6e arrondissement : 536 655 contrôles (29,72 %) – 9 941 places payantes – 53,98 contrôles par place
- 2e arrondissement : 281 210 contrôles (15,57 %) – 4 366 places payantes – 64,41 contrôles par place
- 3e arrondissement : 276 132 contrôles (15,29 %) – 7 993 places payantes – 34,55 contrôles par place
- 7e arrondissement : 215 371 contrôles (11,93 %) – 6 658 places payantes – 32,35 contrôles par place
- 4e arrondissement : 171 190 contrôles (9,48 %) – 4 956 places payantes – 34,54 contrôles par place
- 9e arrondissement : 124 612 contrôles (6,90 %) – 3 253 places payantes – 38,31 contrôles par place
- 1er arrondissement : 75 475 contrôles (4,18 %) – 2 583 places payantes – 29,22 contrôles par place
- 5e arrondissement : 65 209 contrôles (3,61 %) – 1 598 places payantes – 40,81 contrôles par place
- 8e arrondissement : 59 973 contrôles (3,32 %) – 2 175 places payantes – 27,57 contrôles par place
Total Lyon : 1 805 827 contrôles pour 43 523 places payantes (41,49 contrôles/place).
Les places aux Brotteaux sont inexistantes y compris les places handicapées occupées illégalement.Signaler Répondre
Rue sully vers le 140 certaines autos sont garés depuis 3 mois sans bouger
ARRETER LE PIPO
Après avoir drastiquement diminué les places de stationnements, ils passent les sulfateuses à PV...Signaler Répondre
De quoi potentialiser le grand sentiment d'apaisement qui m'habite déjà au quotidien.
Bien vu.
Oué bin on se mouille pas trop dans le 8 et 9eme. Faut passer un peu à la Duchère ;-)Signaler Répondre
L'article n'aborde pas le cas des véhicules volés ou sans plaque.Signaler Répondre
Que se passe t il dans ce cas ?
Est ce que des agents sont envoyés pour constater, puis les véhicules retirés ou restitués ?
Parce que si cette sulfateuse avait une utilité, ce serait bien celle ci, plutôt que coller une prune à Micheline qui achète son pain.
M.Lugenstrass devrait changer de lunettes : 4366 places payantes dans le 2e et 15,57% des PV. 4956 dans le 4e, et 9,48% des PV. S'il ne voit pas de déséquilibre, c'est qu'il est myope !Signaler Répondre
Encore des chiffres pour ne rien dire... du blabla de menteurs ..une banalité politicienne .Signaler Répondre
Les contrôles sont intensifiés dans les zones ou les automobilistes sont solvables et puis c est tout.
Du rendement du rendement et encore du rendement , bref de l économie libérale .
PS : Est ce vraiment étonnant que le 8 eme arrondissement soit le dernier du classement ? Mais alors pas du tout ! et pour plusieures raisons