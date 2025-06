Lyon perd sa place de première région industrielle européenne au profit de Bursa (Turquie)

Selon le baromètre 2024 du cabinet EY, la région de Marmara Est en Turquie, où se trouve Bursa, devance pour la première fois la région Auvergne-Rhône-Alpes en nombre de projets d’investissements industriels étrangers.

Avec 71 projets recensés, en progression de 18 % sur un an, la région turque prend la tête du classement, quand la région Auvergne-Rhône-Alpes en comptabilise 68, soit un recul de 23 % par rapport à 2023. C’est un basculement symbolique : la région lyonnaise reste toutefois la première région industrielle française et conserve sa première place au sein de l’Union européenne à 27.

La dynamique ralentit

Les investissements en région Auvergne-Rhône-Alpes concernent principalement les secteurs de l’énergie, des équipements industriels, de l’électronique et du BTP. Mais la dynamique ralentit : tous secteurs confondus, 146 investissements étrangers ont été enregistrés en 2024 dans la région, contre 168 l’année précédente.

Le recul est encore plus marqué du côté de l’emploi. Les projets étrangers ont permis la création de 2 529 emplois en 2024 en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une baisse de 39 %. Ce déclin affecte également la métropole lyonnaise, qui avec 871 emplois créés, se voit devancée par Toulouse (993) et talonnée par Aix-Marseille (801). En nombre de projets, Lyon reste devant ses concurrentes régionales avec 48 projets contre 36 pour Aix-Marseille et 30 pour Toulouse.

Au niveau européen, la région Auvergne-Rhône-Alpes conserve sa 4e place parmi les régions les plus attractives, derrière le Grand Londres, l’Île-de-France et la région de Düsseldorf. Mais Lyon, en tant que métropole, n’apparaît plus dans le Top 15 européen des destinations jugées les plus attractives pour les investissements futurs, selon les 200 dirigeants interrogés dans l’étude EY.