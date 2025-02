Quels sont les métiers en forte croissance à Lyon ces dernières années ?

Lyon se distingue comme un véritable carrefour économique, et cette dynamique se reflète dans l'évolution du marché de l'emploi. Selon le dernier classement réseau social professionnel LinkedIn, le poste de conseiller bancaire est celui ayant connu la plus forte croissance en termes d’opportunités d’embauche ces trois dernières années à Lyon.

En seconde et troisième position de ce classement, on retrouve l’ingénieur data et le consultant en transformation digitale, deux postes à la croisée des chemins entre technologie et conseil, secteurs également en plein essor à Lyon. Les Ingénieures Data (donnée) sont des spécialistes du traitement des données, ils conçoivent des infrastructures permettant leurs analyses et leurs exploitations pour optimiser les performances des entreprises. Le consultant en transformation digitale aide les organisations à intégrer de nouvelles technologies et à réorganiser leurs processus pour améliorer leur efficacité.

Ce classement, réalisé par le réseau social LinkedIn, s’appuie sur une analyse des offres d’emploi et des profils des membres entre janvier 2022 et juillet 2024. Les métiers ont été évalués sur leur taux de croissance et leur poids sur le marché lyonnais, excluant les stages et les postes en intérim.

Voici les dix métiers ayant connu la plus grande croissance à Lyon :

Conseiller bancaire Ingénieur data Consultant en transformation digitale Ingénieur qualité Scrum master Responsable clientèle Consultant cybersécurité Ingénieur automatisation Project Management Officer Agent de sécurité

Les secteurs liés à la technologie, la cybersécurité, et la transformation numérique semblent dominer les tendances locales. En parallèle, des métiers tels que le conseiller bancaire continuent d’afficher des perspectives solides, soutenus par la forte présence des institutions financières à Lyon.