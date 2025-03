Meilleurs hôpitaux du monde : quels établissements lyonnais dans le classement ?

Ce sont une nouvelle fois 250 établissements hospitaliers qui sont mis à l’honneur du classement annuel des meilleurs hôpitaux du monde du magazine américain Newsweek. Pas de changement en tête du tableau puisque la Mayo Clinic de Rochester aux Etats-Unis s’impose pour la septième année consécutive.

Un peu plus bas dans le classement, on retrouve des hôpitaux français. Le premier est la Pitié Salpêtrière à Paris qui prend la 11e place du palmarès. Comme l’année dernière, des établissements hospitaliers lyonnais des Hospices Civils de Lyon se distinguent. Il s’agit de l’hôpital Lyon Sud à Pierre-Bénite (143e), de l’hôpital Louis Pradel de Bron (187e) et de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon (241e).

Ce classement a notamment été établi à la suite d’une enquête internationale réalisée auprès de plus de 85 000 "experts médicaux" mais aussi de questionnaires remplis par des patients dans le cadre de leur prise en charge.