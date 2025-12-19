Terrible drame à Lyon : un jeune garçon de 12 ans tué par sa mère

Mise à jour à 16h50 : La mère de l'enfant, qui a appelé elle-même la police, a été interpellée et placée en garde à vue. Agée de 35 ans, elle pourrait être poursuivie pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans.
Article initial : Terrible drame dans le 8e arrondissement de Lyon. Un jeune garçon de 12 ans a été tué par sa mère. Cette dernière aurait appelé la police tôt ce vendredi matin pour avouer le meurtre. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.
Le Rhône serait donc une nouvelle fois le théâtre d’un infanticide. Il y a un mois, une mère avait tuée sa petite fille de 4 ans en l’étouffant au domicile familial de Montrottier laissant toute une commune en deuil. Elle avait par la suite été hospitalisée en établissement psychiatrique.
