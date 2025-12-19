Faits Divers

Terrible drame à Lyon : un jeune garçon de 12 ans tué par sa mère

Photo d'illustration - LyonMag

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mise à jour à 16h50 : La mère de l'enfant, qui a appelé elle-même la police, a été interpellée et placée en garde à vue. Agée de 35 ans, elle pourrait être poursuivie pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans.

Article initial : Terrible drame dans le 8e arrondissement de Lyon. Un jeune garçon de 12 ans a été tué par sa mère. Cette dernière aurait appelé la police tôt ce vendredi matin pour avouer le meurtre. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.

Le Rhône serait donc une nouvelle fois le théâtre d’un infanticide. Il y a un mois, une mère avait tuée sa petite fille de 4 ans en l’étouffant au domicile familial de Montrottier laissant toute une commune en deuil. Elle avait par la suite été hospitalisée en établissement psychiatrique.

avatar
Réponse simple le 19/12/2025 à 17:01
Retour sur Terre a écrit le 19/12/2025 à 13h39

Aux modérateurs LyonMag, pourquoi publiez vous des commentaires pareils ?

Ça permet de constater ce que valent certains droitardés (mais pas que), dans le cas des deux gosses morts dans l'explosion de Trévoux, certains, dont l'ineffable Ex Précisions, expliquaient que le ministre venu sur place venait en fait pour aller manger chez Bocuse, c'est dire le niveau de bassesse de ces gens-là.
https://www.lyonmag.com/article/148962/explosion-a-trevoux-dans-l-ain-une-troisieme-victime-le-corps-d-une-femme-decouvert-dans-les-decombres

avatar
Maximus le 19/12/2025 à 16:58

Ho ! Les féministes ont vous entends plus ?!

avatar
Homa le 19/12/2025 à 16:00
Kid 69 a écrit le 19/12/2025 à 11h06

Bonjour. Non c'est une sénégalo-sénégalais, on va peut-être pas ouvrir une cagnotte.

C'est de l'humour noir ?

avatar
Retour sur Terre le 19/12/2025 à 13:39

Aux modérateurs LyonMag, pourquoi publiez vous des commentaires pareils ?

avatar
Venividivinci le 19/12/2025 à 13:11

Curieux de connaître les antécédents administratifs avant ce drame

avatar
2nd Lyonnaise le 19/12/2025 à 11:51
moumousse le lyonnais a écrit le 19/12/2025 à 09h27

laissant toute une commune en deuil. ah,ah,ah,ah,ah y a pas plus hypocrite que celui qui a écrie ça ,compte pas sur moi pour chialer ...

Et bien ça en dit long sur toi et ta VDM, voilà tout.

avatar
Des détraqués à tous les coins de rues le 19/12/2025 à 11:49

Si elle voyait que ça n'allait pas, elle aurait pu consulter, avant de commettre l'irréparable...non ?

avatar
Dans ce monde ? le 19/12/2025 à 11:37
Sarah Connor a écrit le 19/12/2025 à 11h03

Déjà que l'on ne fait plus d'enfants dans ce monde, si les parents commence à les tuer...

En tout cas en France ça continue à proliférer plus que jamais alors que les parents (surtout les mères) ne sont pas d'ici.. Avant de dire des conneries faudrait peut-être sortir un peu de chez soi

avatar
Le résultat le 19/12/2025 à 11:36

D’accueillir toute la misère du monde !

avatar
encore un infanticide le 19/12/2025 à 11:34

dur dur d'utiliser le terme infanticide.

avatar
Catalan le 19/12/2025 à 11:23
Sarah Connor a écrit le 19/12/2025 à 11h03

Déjà que l'on ne fait plus d'enfants dans ce monde, si les parents commence à les tuer...

Humour débile. respecte au moins la mémoire d un enfant de 11 ans

avatar
Franchement !! le 19/12/2025 à 11:16
Jean terrier a écrit le 19/12/2025 à 09h43

Encore une franco-française qui commet l’irréparable envers son enfant qu’elle haie viscéralement

Il y en a qui feraient bien de rentrer dans leur habitat naturel!!

avatar
Kid 69 le 19/12/2025 à 11:06
Jean terrier a écrit le 19/12/2025 à 09h43

Encore une franco-française qui commet l’irréparable envers son enfant qu’elle haie viscéralement

Bonjour. Non c'est une sénégalo-sénégalais, on va peut-être pas ouvrir une cagnotte.

avatar
Sarah Connor le 19/12/2025 à 11:03

Déjà que l'on ne fait plus d'enfants dans ce monde, si les parents commence à les tuer...

avatar
Ex Précisions le 19/12/2025 à 10:50

Après des hommes qui tuent leur femme c'est au tour des femmes d'assassiner leurs gosses.
Quelle société magnifique la France...

avatar
Jean terrier le 19/12/2025 à 09:43

Encore une franco-française qui commet l’irréparable envers son enfant qu’elle haie viscéralement

avatar
moumousse le lyonnais le 19/12/2025 à 09:27

laissant toute une commune en deuil. ah,ah,ah,ah,ah y a pas plus hypocrite que celui qui a écrie ça ,compte pas sur moi pour chialer ...

