Stéphane Bern va rejoindre la Fresque des Lyonnais

Le présentateur lyonnais sera bientôt visible sur la célèbre fresque de la rue de la Martinière.

On savait déjà que la footballeuse Wendie Renard et l’humoriste Laurent Gerra allait bientôt figurer sur la Fresque des Lyonnais. Un autre nom est désormais connu. Il s’agit de Stéphane Bern. L’animateur né à Lyon rejoindra lui aussi les autres figurants de la Fresque des Lyonnais. 

La silhouette de Stéphane Bern sera bientôt visible sur la partie basse de la fresque à la place de l’écrivain Bernard Pivot, assure Le Progrès. De quoi réjouir les fans de celui que l’on retrouve actuellement au casting de la dernière saison de Danse avec les stars.

Trois autres noms de personnalités devraient être annoncés dans le cadre de la rénovation de la Fresque des Lyonnais. Le rendez-vous est donné après les élections municipales au mois de mars.

stéphane bern

fresque des Lyonnais

Lyon

Nei le 05/02/2026 à 11:20
bob a écrit le 05/02/2026 à 10h59

pourquoi retirer bernard pivot ?

Au rez de chaussée ce sont les personnalités vivantes. Peut-être qu'il montera d'un étage...

bob le 05/02/2026 à 10:59

pourquoi retirer bernard pivot ?

Catalan le 05/02/2026 à 10:08

Pourquoi pas, mais Pourquoi supprimer Pivot.

Wallah',. le 05/02/2026 à 09:38

On a bien attendu de savoir qu'il n'était pas cité dans les Jeffrey Files pour l'introniser !

