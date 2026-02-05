Stéphane Bern va rejoindre la Fresque des Lyonnais

On savait déjà que la footballeuse Wendie Renard et l’humoriste Laurent Gerra allait bientôt figurer sur la Fresque des Lyonnais. Un autre nom est désormais connu. Il s’agit de Stéphane Bern. L’animateur né à Lyon rejoindra lui aussi les autres figurants de la Fresque des Lyonnais.

La silhouette de Stéphane Bern sera bientôt visible sur la partie basse de la fresque à la place de l’écrivain Bernard Pivot, assure Le Progrès. De quoi réjouir les fans de celui que l’on retrouve actuellement au casting de la dernière saison de Danse avec les stars.

Trois autres noms de personnalités devraient être annoncés dans le cadre de la rénovation de la Fresque des Lyonnais. Le rendez-vous est donné après les élections municipales au mois de mars.