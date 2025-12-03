People

Stéphane Bern au casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars"

Stéphane Bern au casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars"
Stéphane Bern au casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars" - LyonMag

Sur une salsa, l’animateur lyonnais Stéphane Bern.

C’est une émission où on ne l’attendait pas. Stéphane Bern sera l’un des candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1. La nouvelle a été officialisée ce mardi soir.

Un nouveau défi de taille pour l’animateur lyonnais surnommé "Monsieur patrimoine" qui ajoute ainsi une corde à son arc après la présentation d’émissions comme Secrets d’histoireLe village préféré des Français ou plus récemment La carte aux trésors sans oublier des rôles dans les séries Bellefond ou Meurtres en Lorraine.

Stéphane Bern sera notamment opposé à l’ancienne nageuse Laure Manaudou, à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, et au chanteur Julien Lieb, révélé par la Star Academy. D’autres noms devraient prochainement être dévoilés par la production de Danse avec les stars dont la saison 15 sera diffusée au premier trimestre 2026.

Tags :

stéphane bern

danse avec les stars

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
arko le 03/12/2025 à 10:00

ont n'en n'a rien à foutre vous mettez des articles que les citoyens ne s'intéresse pas mettez des articles de la vie active pas des bêtises comme ça

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.