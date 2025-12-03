Stéphane Bern au casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars"

C’est une émission où on ne l’attendait pas. Stéphane Bern sera l’un des candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1. La nouvelle a été officialisée ce mardi soir.

Un nouveau défi de taille pour l’animateur lyonnais surnommé "Monsieur patrimoine" qui ajoute ainsi une corde à son arc après la présentation d’émissions comme Secrets d’histoire, Le village préféré des Français ou plus récemment La carte aux trésors sans oublier des rôles dans les séries Bellefond ou Meurtres en Lorraine.

Stéphane Bern sera notamment opposé à l’ancienne nageuse Laure Manaudou, à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, et au chanteur Julien Lieb, révélé par la Star Academy. D’autres noms devraient prochainement être dévoilés par la production de Danse avec les stars dont la saison 15 sera diffusée au premier trimestre 2026.