Stéphane Bern va désormais présenter ce célèbre jeu télévisé

On savait Cyril Féraud sur le départ du jeu La carte aux trésors. On connait désormais le nom de son remplaçant. Il s’agit d’un visage déjà bien connu du petit écran puisque c’est Stéphane Bern qui a été choisi pour animer l’émission diffusée sur France 3.

"Je suis très heureux que France Télévisions me renouvelle sa confiance. J’ai beaucoup parlé avec Cyril Féraud, c’est super ce qu’il a apporté. Je vais essayer d’apporter ma touche personnelle : toujours plus de patrimoine, et de contact avec les Français que j’ai eu avec "Le Village préféré" et "Le Monument préféré des Français"", a déclaré Stéphane Bern au journal Ouest-France.

"Dès la fin du mois de septembre, trois nouveaux épisodes de La carte aux trésors seront tournés pour diffusion en 2026 dans le Centre et l’Est de la France au serin de territoires variés dont le patrimoine naturel et culturel est riche", a de son côté indiqué France Télévisions.