Personnalités préférées des Français en 2023 : la dégringolade des Lyonnais

Et pour cette 35e édition, Jean-Jacques Goldman reste sans surprise en tête, suivi par le chanteur Florent Pagny qui réalise une percée de 4 places supplémentaires par rapport à 2022. Thomas Pesquet (3e) et Omar Sy (4e) perdent chacun une place, tandis que Vianney gagne 14 places pour occuper désormais la 5e dans le coeur des Français.

La première femme est 15e, il s'agit de l'actrice Sophie Marceau.

Quant aux politiques, Jordan Bardella (RN) fait son entrée dans le top pour la première fois et directement à la 30e place. Gabriel Attal (Renaissance) est 57e, Marine Le Pen (RN) 61e et Emmanuel Macron (63e).

Du côté des Lyonnais, c'est la soupe à la grimace. A la 28e place, on retrouve l'animateur Stéphane Bern, qui s'en sort encore bien avec seulement 2 places perdues. Cela ne l'empêche pas d'arriver derrière Stéphane Plaza, qui malgré les accusations de violences conjugales et ses 11 places en moins, reste en milieu de tableau.

Habituées des premières places, et même d'être parmi les premières femmes préférées des Français, Florence Foresti et Mimie Mathy comptent beaucoup moins en 2023.

La première, qui joue pourtant actuellement son spectacle et qui a sorti une série sur Canal +, perd 14 places et se retrouve 34e.

Quant à Mimie Mathy, elle est toute proche de sortir du classement. L'interprète de Joséphine Ange Gardien n'est que 47e, avec une perte de 18 places en un an.

Pour rappel, une liste de 93 personnalités est sélectionnée par l'IFOP et le JDD puis soumise à un échantillon de 1000 Français âgés de 15 ans et plus et interrogés du 14 au 18 décembre. Les sondés devaient établir un top 10, dont la compilation a permis d'établir le baromètre.